Європейський спред пропан–нафта звузився до мінімуму за вісім місяців

Наприкінці листопада 2025 року спред між європейськими цінами на пропан і нафту (нафту для нафтохімії) звузився до мінімального за майже вісім місяців рівня, зменшившись із близько –120 дол./т на початку місяця до –39 дол./т 27 листопада, що суттєво знижує цінову перевагу пропану як нафтохімічної сировини.
Звуження спреду пропан–нафта в Європі (листопад 2025 року)
1. Динаміка цін і спреду пропан–нафта
- Спред пропан–нафта:
- Початок листопада: близько –120 дол./т (глибока знижка пропану відносно нафти).
- 27 листопада: –39 дол./т.
- Звуження знижки приблизно на 81 дол./т протягом місяця (арифметичний розрахунок на основі наданих значень).
- Найвужчий рівень спреду з початку квітня та за майже вісім місяців.
- Зміна цін на пропан (cif ARA):
- 27 листопада: 473 дол./т — максимум за два місяці.
- Зростання майже на 25 дол./т від початку листопада.
- Протягом попередніх місяців ціни переважно коливалися біля 450 дол./т.
- Зміна цін на нафту для нафтохімії:
- 27 листопада: 511,75 дол./т.
- Зниження приблизно на 35 дол./т з початку місяця.
- Цінова динаміка зумовлена поступовим поверненням потужностей НПЗ після інтенсивного ремонтного сезону та сезонно м’яким ринком компонента для бензину.
2. Фактори зміцнення пропану
Зміцнення пропану в листопаді пов’язане насамперед із погодними та ринковими чинниками, що створили підтримку цінам.
- Погодні умови:
- Холодніша погода останніх тижнів стимулювала використання пропану як палива для опалення.
- Це сприяло зростанню попиту та підтримало ціни, які тривалий час залишалися біля 450 дол./т.
- Ринковий фон в енергетичному комплексі:
- Ширший енергетичний комплекс перебував під тиском через занепокоєння потенційною надлишковою пропозицією.
- Причина цих настроїв — мирні переговори між росією та Україною, які ринок інтерпретував як фактор, що може збільшити доступну пропозицію енергоресурсів.
- Водночас пропан отримав відносну підтримку завдяки специфічному попиту на опалення.
- Структура попиту та ліквідність:
- Стійкі запити на купівлю пропану звузили доступність ресурсу з негайним постачанням.
- Покупці були змушені підвищувати свої цінові заявки, щоб забезпечити фізичний ресурс.
3. Фактори здешевлення нафти для нафтохімії
На відміну від пропану, ціни на нафту для нафтохімічних процесів рухалися вниз під впливом пропозиційних факторів у переробці.
- Повернення європейських НПЗ з ремонту:
- Регіональні нафтопереробні заводи поступово виходили з періоду активних ремонтів.
- Додаткові обсяги нафти почали надходити на ринок, збільшуючи пропозицію.
- Сезонна слабкість у сегменті бензинового блендингу:
- Середовище для змішування бензину характеризувалося сезонною м’якістю.
- Нафта, як компонент для бензину, опинилася під тиском через обмежені можливості збуту.
- Роль нафтопереробного комплексу Shell Pernis:
- Перезапуск установок на нафтопереробному заводі Shell у Пернісі (Нідерланди) потужністю 404 тис. бар./добу.
- Очікується, що підприємство повністю відновить роботу наступного тижня (відносно дати 27 листопада).
- Це може додатково збільшити пропозицію нафти в регіоні.
- Відповідно, тиск на ціни нафти може посилитися.
4. Наслідки для нафтохімічних проєктів і виробників
Зміна спреду безпосередньо впливає на вибір сировини нафтохімічними виробниками, особливо тими, хто має гнучкі потужності та реалізує відповідні проєкти.
- Раніше у листопаді:
- За знижки на пропан на рівні близько –120 дол./т гнучкі крекери максимізували споживання пропану.
- Це дозволяло отримувати значні додаткові маржі на тлі глибокої знижки.
- Поточна ситуація при –39 дол./т:
- Знижка пропану скоротилася до рівня, близького до паритету з нафтою.
- Матеріальна привабливість пропану як дешевшої сировини для нафтохімії помітно зменшилася.
- Оператори можуть поступово відновлювати частку нафти у своїх сировинних кошиках.
- Ця тенденція може посилитися в міру того, як у грудні на ринок повертається дедалі більше переробних потужностей.
5. Потенційні сценарії подальшої цінової динаміки
Подальший рух спреду пропан–нафта визначатиме поведінку цін на пропан та баланс між двома ключовими нафтохімічними сировинами.
- Сценарій подальшого звуження спреду:
- Якщо спред скоротиться ще більше (рух до нульового або позитивного значення), пропан може зіткнутися з низхідним ціновим тиском.
- Причина — втрата цінової переваги порівняно з нафтою та можливий перехід частини попиту назад на нафту.
- Роль імпорту та попиту на опалення:
- Зниження цін на пропан у разі подальшого звуження спреду буде ймовірнішим, якщо:
-
- Імпорт із США залишиться сильним (підтримуючи високу пропозицію пропану в Європі).
- Попит на опалення буде слабким (наприклад, у разі м’якішої погоди або економії споживачів).
- У такій комбінації пропан втрачає не лише цінову перевагу, а й підтримку з боку кінцевого попиту.
Висновки
- Вузол «Ціни» → вузол «Маржа нафтохімії»:
- Різниця в 81 дол./т між початковою та кінцевою знижками на пропан у листопаді означає суттєве скорочення додаткової маржі для виробників, які орієнтувалися на пропан.
- Чим менша знижка пропану відносно нафти, тим меншим є стимул для переорієнтації сировини на пропан.
- Вузол «Пропозиція нафти» → вузол «Тиск на нафту»:
- Повернення НПЗ з ремонту та майбутній повний перезапуск Shell Pernis створюють посилений тиск пропозиції на нафту.
- Це сприяє подальшому розширенню фізичних обсягів нафти на ринку і знижує її ціну.
- Вузол «Попит на опалення» → вузол «Баланс пропану»:
- Холодна погода підвищує попит на опалення, що стабілізує або підштовхує вгору ціну пропану.
- Однак за сценарію ослаблення попиту на опалення та збереження високого імпорту виникає надлишок пропану, який може пришвидшити корекцію цін вниз.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com