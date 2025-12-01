Європейський спред пропан–нафта звузився до мінімуму за вісім місяців

Наприкінці листопада 2025 року спред між європейськими цінами на пропан і нафту (нафту для нафтохімії) звузився до мінімального за майже вісім місяців рівня, зменшившись із близько –120 дол./т на початку місяця до –39 дол./т 27 листопада, що суттєво знижує цінову перевагу пропану як нафтохімічної сировини.

Звуження спреду пропан–нафта в Європі (листопад 2025 року)

1. Динаміка цін і спреду пропан–нафта

Спред пропан–нафта : Початок листопада: близько –120 дол./т (глибока знижка пропану відносно нафти). 27 листопада: –39 дол./т . Звуження знижки приблизно на 81 дол./т протягом місяця (арифметичний розрахунок на основі наданих значень). Найвужчий рівень спреду з початку квітня та за майже вісім місяців.

: Зміна цін на пропан (cif ARA) : 27 листопада: 473 дол./т — максимум за два місяці. Зростання майже на 25 дол./т від початку листопада. Протягом попередніх місяців ціни переважно коливалися біля 450 дол./т .

: Зміна цін на нафту для нафтохімії : 27 листопада: 511,75 дол./т . Зниження приблизно на 35 дол./т з початку місяця. Цінова динаміка зумовлена поступовим поверненням потужностей НПЗ після інтенсивного ремонтного сезону та сезонно м’яким ринком компонента для бензину.

:

2. Фактори зміцнення пропану

Зміцнення пропану в листопаді пов’язане насамперед із погодними та ринковими чинниками, що створили підтримку цінам.

Погодні умови : Холодніша погода останніх тижнів стимулювала використання пропану як палива для опалення. Це сприяло зростанню попиту та підтримало ціни, які тривалий час залишалися біля 450 дол./т .

: Ринковий фон в енергетичному комплексі : Ширший енергетичний комплекс перебував під тиском через занепокоєння потенційною надлишковою пропозицією . Причина цих настроїв — мирні переговори між росією та Україною, які ринок інтерпретував як фактор, що може збільшити доступну пропозицію енергоресурсів. Водночас пропан отримав відносну підтримку завдяки специфічному попиту на опалення.

: Структура попиту та ліквідність : Стійкі запити на купівлю пропану звузили доступність ресурсу з негайним постачанням. Покупці були змушені підвищувати свої цінові заявки, щоб забезпечити фізичний ресурс.

:

3. Фактори здешевлення нафти для нафтохімії

На відміну від пропану, ціни на нафту для нафтохімічних процесів рухалися вниз під впливом пропозиційних факторів у переробці.

Повернення європейських НПЗ з ремонту : Регіональні нафтопереробні заводи поступово виходили з періоду активних ремонтів. Додаткові обсяги нафти почали надходити на ринок, збільшуючи пропозицію.

: Сезонна слабкість у сегменті бензинового блендингу : Середовище для змішування бензину характеризувалося сезонною м’якістю . Нафта, як компонент для бензину, опинилася під тиском через обмежені можливості збуту.

: Роль нафтопереробного комплексу Shell Pernis : Перезапуск установок на нафтопереробному заводі Shell у Пернісі (Нідерланди) потужністю 404 тис. бар./добу . Очікується, що підприємство повністю відновить роботу наступного тижня (відносно дати 27 листопада). Це може додатково збільшити пропозицію нафти в регіоні. Відповідно, тиск на ціни нафти може посилитися.

:

4. Наслідки для нафтохімічних проєктів і виробників

Зміна спреду безпосередньо впливає на вибір сировини нафтохімічними виробниками, особливо тими, хто має гнучкі потужності та реалізує відповідні проєкти.

Раніше у листопаді : За знижки на пропан на рівні близько –120 дол./т гнучкі крекери максимізували споживання пропану . Це дозволяло отримувати значні додаткові маржі на тлі глибокої знижки.

: Поточна ситуація при –39 дол./т : Знижка пропану скоротилася до рівня, близького до паритету з нафтою . Матеріальна привабливість пропану як дешевшої сировини для нафтохімії помітно зменшилася. Оператори можуть поступово відновлювати частку нафти у своїх сировинних кошиках. Ця тенденція може посилитися в міру того, як у грудні на ринок повертається дедалі більше переробних потужностей.

:

5. Потенційні сценарії подальшої цінової динаміки

Подальший рух спреду пропан–нафта визначатиме поведінку цін на пропан та баланс між двома ключовими нафтохімічними сировинами.

Сценарій подальшого звуження спреду : Якщо спред скоротиться ще більше (рух до нульового або позитивного значення), пропан може зіткнутися з низхідним ціновим тиском . Причина — втрата цінової переваги порівняно з нафтою та можливий перехід частини попиту назад на нафту.

: Роль імпорту та попиту на опалення : Зниження цін на пропан у разі подальшого звуження спреду буде ймовірнішим, якщо: Імпорт із США залишиться сильним (підтримуючи високу пропозицію пропану в Європі). Попит на опалення буде слабким (наприклад, у разі м’якішої погоди або економії споживачів). У такій комбінації пропан втрачає не лише цінову перевагу, а й підтримку з боку кінцевого попиту.

:

Висновки

Вузол «Ціни» → вузол «Маржа нафтохімії» : Різниця в 81 дол./т між початковою та кінцевою знижками на пропан у листопаді означає суттєве скорочення додаткової маржі для виробників, які орієнтувалися на пропан. Чим менша знижка пропану відносно нафти, тим меншим є стимул для переорієнтації сировини на пропан.

: Вузол «Пропозиція нафти» → вузол «Тиск на нафту» : Повернення НПЗ з ремонту та майбутній повний перезапуск Shell Pernis створюють посилений тиск пропозиції на нафту. Це сприяє подальшому розширенню фізичних обсягів нафти на ринку і знижує її ціну.

: Вузол «Попит на опалення» → вузол «Баланс пропану» : Холодна погода підвищує попит на опалення, що стабілізує або підштовхує вгору ціну пропану. Однак за сценарію ослаблення попиту на опалення та збереження високого імпорту виникає надлишок пропану , який може пришвидшити корекцію цін вниз.

:

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.com