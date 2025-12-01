Електромобілі та гібриди вперше витіснили бензинові та дизельні авто на ринку нових машин ЄС

У жовтні 2025 року ринок нових автомобілів ЄС досяг структурного зламу: частка електричних і гібридних моделей перевищила продажі традиційних бензинових та дизельних авто, попри лише 1,4% загального зростання реєстрацій за десять місяців. Дані засвідчують, що переорієнтація споживачів на електрифікований транспорт стала стійкою та незворотною тенденцією, а ДВЗ втрачають статус основи ринку.

Нова конфігурація ринку: як електрифікація перехопила лідерство

Ринок нових авто ЄС у січні–жовтні 2025 року зріс лише на 1,4% у вимірі нових реєстрацій, проте за цією скромною динамікою приховано фундаментальну зміну структури попиту.

  • 63,9% – сукупна частка електромобілів (BEV), гібридів Plug-in (PHEV) та стандартних гібридів (HEV) у нових реєстраціях у жовтні 2025 року.
  • Роком раніше цей показник становив лише 55,4%, тобто частка електрифікованих авто зросла більш як на 8 відсоткових пунктів за рік.
  • Частка бензинових і дизельних авто разом скоротилася до 36,6% проти 46,3% за аналогічний період попереднього року.

Це означає, що саме електрифіковані моделі, а не авто з ДВЗ, формують новий «стандарт» для ринку ЄС.

  • Втрата більш ніж 9,7 відсоткових пунктів ринкової частки бензиновими та дизельними авто за рік у поєднанні зі зростанням електрифікованого сегмента до майже двох третин ринку свідчить про структурний, а не тимчасовий зсув у перевагах споживачів.
  • Низьке загальне зростання ринку (1,4%) при різкій зміні структури підтверджує, що драйвером є не розширення ринку, а перепозиціонування попиту від ДВЗ до електрифікації.

Роль гібридів: масова «перехідна ланка» між ДВЗ та повною електрифікацією

Стандартні гібридні автомобілі (HEV) залишаються найбільш популярним вибором споживачів у ЄС.

  • 34,6% – ринкова частка стандартних гібридів за підсумками перших десяти місяців 2025 року.
  • 3 109 362 – кількість зареєстрованих гібридних авто (HEV) у січні–жовтні 2025 року.
  • Ключові ринки з найшвидшим зростанням реєстрацій HEV:
    • Іспанія: +27,1%
    • Франція: +26,3%

Такий профіль зростання свідчить, що значна частина водіїв обирає гібриди як «проміжний крок» між традиційним бензином та повною електрифікацією.

Висновки за сегментом HEV

  • Висока частка HEV – понад третини всіх нових реєстрацій – робить їх масовим технологічним стандартом для водіїв, які ще не готові перейти на повністю електричний транспорт.
  • Зростання понад 26–27% у великих ринках, як-от Франція та Іспанія, підтверджує, що саме гібриди сприймаються як найменш ризиковий та найбільш доступний шлях до зниження залежності від викопного пального.

Повністю електричні авто (BEV): прискорене зростання та концентрація в ключових ринках

Сегмент повністю електричних авто демонструє швидке нарощування як абсолютних обсягів, так і частки ринку.

  • 1 473 447 – кількість нових BEV, зареєстрованих у ЄС у період із січня по жовтень 2025 року.
  • 16,4% – ринкова частка BEV за цей період проти 13,2% у 2024 році.
  • +38,6% – зростання реєстрацій BEV у жовтні 2025 року порівняно з жовтнем попереднього року.
  • 62% усіх нових реєстрацій BEV припадає на чотири найбільші ринки ЄС.
  • Німеччина демонструє особливо потужну динаміку: +39,4% продажів електромобілів у 2025 році (січень–жовтень).

Концентрація двох третин електричних реєстрацій у чотирьох ключових ринках показує, що саме великі економіки сьогодні визначають темп енергетичного та транспортного переходу.

Висновки щодо BEV

  • Зростання частки BEV з 13,2% до 16,4% за рік підтверджує зміщення споживчих очікувань у бік повної відмови від ДВЗ у середньостроковій перспективі.
  • Жовтневе зростання на 38,6% свідчить про прискорення тренду, а не лише рівне поступове зростання.
  • Лідерство Німеччини з показником +39,4% робить її одним із ключових центрів попиту на електромобілі в ЄС.

Plug-in гібриди (PHEV): вибухове зростання як «другий фронт» електрифікації

Сегмент PHEV продемонстрував найшвидше зростання у жовтні 2025 року серед усіх категорій автомобілів.

  • +43,2% – жовтневе зростання реєстрацій PHEV у річному вимірі.
  • 819 201 – кількість зареєстрованих PHEV із січня по жовтень 2025 року.
  • 9,1% – ринкова частка PHEV за перші десять місяців року.
  • Показники Південної Європи:
    • Іспанія: +109,6% реєстрацій PHEV (подвоєння і більше).
    • Італія: +76,5% реєстрацій PHEV.

Подвійні та близькі до цього темпи зростання у Південній Європі вказують, що PHEV стають особливо привабливим інструментом зниження витрат на паливо та викидів без повної відмови від можливості заправлятися.

Висновки щодо PHEV

  • Темп +43,2% у жовтні вказує, що PHEV – динамічно зростаючий сегмент, який доповнює наступ BEV і HEV.
  • Надвисокі темпи в Іспанії та Італії роблять PHEV одним із ключових інструментів для країн, де:
    • інфраструктура заряджання BEV ще не є повністю розвиненою;
    • водії потребують перехідних рішень, які поєднують електротягу та ДВЗ.

Крах домінування бензину та дизеля: ДВЗ втрачають ринок

Традиційні двигуни внутрішнього згоряння за підсумками перших десяти місяців 2025 року істотно втратили позиції.

  • 36,6% – сукупна частка бензинових і дизельних авто на ринку нових машин у ЄС (YTD).
  • 46,3% – їхня частка за аналогічний період попереднього року.
  • Дизельні авто:
    • Частка впала нижче 10%.
    • Реєстрації знизилися на 24,5% у січні–жовтні 2025 року.
  • Бензинові авто:
    • Падіння реєстрацій на 18,3% за рік.
    • 2 459 151 – кількість зареєстрованих бензинових авто за перші десять місяців 2025 року.

Кожен великий ринок ЄС зафіксував скорочення продажів бензинових авто:

  • Франція: –32,3% продажів бензинових авто.
  • Німеччина: –22,5% продажів бензинових авто.

Падіння більш ніж на третину у Франції та більш ніж на п’яту частину в Німеччині свідчить, що навіть у традиційно сильних для ДВЗ ринках бензин утрачає привабливість.

Висновок

  • Стрімке скорочення дизельного сегмента до частки менше 10% у поєднанні з двозначним падінням бензину означає, що епоха домінування викопного пального в сегменті нових авто в Європі фактично завершена.
  • Оскільки загальний ринок не росте швидко, то кожен відсотковий пункт, який втрачає бензин і дизель, безпосередньо перетікає в електрифіковані сегменти.

Ключові гравці: хто виграє, а хто втрачає в новій реальності

Європейські виробники: збереження лідерства через масштаб і диверсифікацію

  • Volkswagen Group (Volkswagen, Skoda, Audi тощо) зберігає позиції провідного автовиробника Європи.

З огляду на ширину модельного ряду та присутність у всіх основних сегментах, група зберігає ринкове лідерство в умовах переходу до електрифікації.

Китайські виробники: агресивний прорив на європейському ринку

  • BYD збільшив продажі в жовтні на вражаючі 206,8%.
  • SAIC Motor продемонстрував ріст продажів на 35,9%.

Такі темпи зростання вказують на швидке посилення позицій китайських виробників у сегменті електромобілів на ринку ЄС.

Слабка динаміка Tesla: втрата імпульсу попри оновлення моделей

  • Продажі Tesla скоротилися на 48,5% за підсумками жовтня.
  • Оновлення модельного ряду не змогли компенсувати негативний вплив поведінки керівництва компанії на сприйняття бренду покупцями.

Значне – майже наполовину – річне падіння обсягів продажів на тлі зростаючого ринку електромобілів означає, що Tesla тимчасово втрачає позиції одного з головних бенефіціарів європейської електрифікації.

Модельний рівень: тріумф доступного сегмента

Попри технологічну конкуренцію в електричному та гібридному сегменті, найуспішнішою моделлю за результатами жовтня та всього періоду з початку року стала Dacia Sandero.

  • Dacia Sandero – найпродаваніша модель в Європі в жовтні 2025 року.
  • Dacia Sandero також зберігає лідерство за підсумками року (YTD).

Цей результат демонструє, що доступні, компактні автомобілі залишаються масовим вибором споживачів, незалежно від типу силової установки.

Висновок за модельною структурою

  • Навіть у контексті електрифікації цінова доступність і практичність залишаються ключовими чинниками попиту.
  • Dacia Sandero вказує на те, що перехід до електрифікованого майбутнього відбувається не лише через преміальні інновації, але й через масовий бюджетний сегмент.

Стратегічний підсумок: чому злам ринку є незворотним

Дані за десять місяців 2025 року дають підстави стверджувати, що перехід до електрифікації в ЄС має структурний і постійний характер, а не є короткотерміновим ефектом.

  • 63,9% ринку у жовтні припадає на електрифіковані авто (BEV, PHEV, HEV).
  • Сукупна частка бензину та дизеля впала до 36,6%.
  • Дизель утратив масовий статус із часткою менше 10%, бензин демонструє двозначне падіння в усіх великих ринках.
  • Найшвидші темпи зростання фіксуються в електрифікованих сегментах:
    • BEV: +38,6% у жовтні.
    • PHEV: +43,2% у жовтні.
    • HEV: понад 3,1 млн реєстрацій за десять місяців.
  • Новий баланс сил між виробниками: від посилення Volkswagen Group та китайських брендів BYD і SAIC до суттєвого просідання Tesla.

Хоча загальний обсяг ринку ще не повернувся до докризових рівнів, більшість покупців уже обрала курс на електрифікацію – через гібриди чи повністю електричні рішення. Це вказує, що майбутнє ринку нових авто ЄС формується не обсягом продажів, а їхньою структурою.

Джерело: Terminal

За матеріалами: arenaev.com

Автор:

