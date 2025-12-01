Електромобілі та гібриди вперше витіснили бензинові та дизельні авто на ринку нових машин ЄС

У жовтні 2025 року ринок нових автомобілів ЄС досяг структурного зламу: частка електричних і гібридних моделей перевищила продажі традиційних бензинових та дизельних авто, попри лише 1,4% загального зростання реєстрацій за десять місяців. Дані засвідчують, що переорієнтація споживачів на електрифікований транспорт стала стійкою та незворотною тенденцією, а ДВЗ втрачають статус основи ринку.
Нова конфігурація ринку: як електрифікація перехопила лідерство
Ринок нових авто ЄС у січні–жовтні 2025 року зріс лише на 1,4% у вимірі нових реєстрацій, проте за цією скромною динамікою приховано фундаментальну зміну структури попиту.
- 63,9% – сукупна частка електромобілів (BEV), гібридів Plug-in (PHEV) та стандартних гібридів (HEV) у нових реєстраціях у жовтні 2025 року.
- Роком раніше цей показник становив лише 55,4%, тобто частка електрифікованих авто зросла більш як на 8 відсоткових пунктів за рік.
- Частка бензинових і дизельних авто разом скоротилася до 36,6% проти 46,3% за аналогічний період попереднього року.
Це означає, що саме електрифіковані моделі, а не авто з ДВЗ, формують новий «стандарт» для ринку ЄС.
- Втрата більш ніж 9,7 відсоткових пунктів ринкової частки бензиновими та дизельними авто за рік у поєднанні зі зростанням електрифікованого сегмента до майже двох третин ринку свідчить про структурний, а не тимчасовий зсув у перевагах споживачів.
- Низьке загальне зростання ринку (1,4%) при різкій зміні структури підтверджує, що драйвером є не розширення ринку, а перепозиціонування попиту від ДВЗ до електрифікації.
Роль гібридів: масова «перехідна ланка» між ДВЗ та повною електрифікацією
Стандартні гібридні автомобілі (HEV) залишаються найбільш популярним вибором споживачів у ЄС.
- 34,6% – ринкова частка стандартних гібридів за підсумками перших десяти місяців 2025 року.
- 3 109 362 – кількість зареєстрованих гібридних авто (HEV) у січні–жовтні 2025 року.
- Ключові ринки з найшвидшим зростанням реєстрацій HEV:
- Іспанія: +27,1%
- Франція: +26,3%
Такий профіль зростання свідчить, що значна частина водіїв обирає гібриди як «проміжний крок» між традиційним бензином та повною електрифікацією.
Висновки за сегментом HEV
- Висока частка HEV – понад третини всіх нових реєстрацій – робить їх масовим технологічним стандартом для водіїв, які ще не готові перейти на повністю електричний транспорт.
- Зростання понад 26–27% у великих ринках, як-от Франція та Іспанія, підтверджує, що саме гібриди сприймаються як найменш ризиковий та найбільш доступний шлях до зниження залежності від викопного пального.
Повністю електричні авто (BEV): прискорене зростання та концентрація в ключових ринках
Сегмент повністю електричних авто демонструє швидке нарощування як абсолютних обсягів, так і частки ринку.
- 1 473 447 – кількість нових BEV, зареєстрованих у ЄС у період із січня по жовтень 2025 року.
- 16,4% – ринкова частка BEV за цей період проти 13,2% у 2024 році.
- +38,6% – зростання реєстрацій BEV у жовтні 2025 року порівняно з жовтнем попереднього року.
- 62% усіх нових реєстрацій BEV припадає на чотири найбільші ринки ЄС.
- Німеччина демонструє особливо потужну динаміку: +39,4% продажів електромобілів у 2025 році (січень–жовтень).
Концентрація двох третин електричних реєстрацій у чотирьох ключових ринках показує, що саме великі економіки сьогодні визначають темп енергетичного та транспортного переходу.
Висновки щодо BEV
- Зростання частки BEV з 13,2% до 16,4% за рік підтверджує зміщення споживчих очікувань у бік повної відмови від ДВЗ у середньостроковій перспективі.
- Жовтневе зростання на 38,6% свідчить про прискорення тренду, а не лише рівне поступове зростання.
- Лідерство Німеччини з показником +39,4% робить її одним із ключових центрів попиту на електромобілі в ЄС.
Plug-in гібриди (PHEV): вибухове зростання як «другий фронт» електрифікації
Сегмент PHEV продемонстрував найшвидше зростання у жовтні 2025 року серед усіх категорій автомобілів.
- +43,2% – жовтневе зростання реєстрацій PHEV у річному вимірі.
- 819 201 – кількість зареєстрованих PHEV із січня по жовтень 2025 року.
- 9,1% – ринкова частка PHEV за перші десять місяців року.
- Показники Південної Європи:
- Іспанія: +109,6% реєстрацій PHEV (подвоєння і більше).
- Італія: +76,5% реєстрацій PHEV.
Подвійні та близькі до цього темпи зростання у Південній Європі вказують, що PHEV стають особливо привабливим інструментом зниження витрат на паливо та викидів без повної відмови від можливості заправлятися.
Висновки щодо PHEV
- Темп +43,2% у жовтні вказує, що PHEV – динамічно зростаючий сегмент, який доповнює наступ BEV і HEV.
- Надвисокі темпи в Іспанії та Італії роблять PHEV одним із ключових інструментів для країн, де:
- інфраструктура заряджання BEV ще не є повністю розвиненою;
- водії потребують перехідних рішень, які поєднують електротягу та ДВЗ.
Крах домінування бензину та дизеля: ДВЗ втрачають ринок
Традиційні двигуни внутрішнього згоряння за підсумками перших десяти місяців 2025 року істотно втратили позиції.
- 36,6% – сукупна частка бензинових і дизельних авто на ринку нових машин у ЄС (YTD).
- 46,3% – їхня частка за аналогічний період попереднього року.
- Дизельні авто:
- Частка впала нижче 10%.
- Реєстрації знизилися на 24,5% у січні–жовтні 2025 року.
- Бензинові авто:
- Падіння реєстрацій на 18,3% за рік.
- 2 459 151 – кількість зареєстрованих бензинових авто за перші десять місяців 2025 року.
Кожен великий ринок ЄС зафіксував скорочення продажів бензинових авто:
- Франція: –32,3% продажів бензинових авто.
- Німеччина: –22,5% продажів бензинових авто.
Падіння більш ніж на третину у Франції та більш ніж на п’яту частину в Німеччині свідчить, що навіть у традиційно сильних для ДВЗ ринках бензин утрачає привабливість.
Висновок
- Стрімке скорочення дизельного сегмента до частки менше 10% у поєднанні з двозначним падінням бензину означає, що епоха домінування викопного пального в сегменті нових авто в Європі фактично завершена.
- Оскільки загальний ринок не росте швидко, то кожен відсотковий пункт, який втрачає бензин і дизель, безпосередньо перетікає в електрифіковані сегменти.
Ключові гравці: хто виграє, а хто втрачає в новій реальності
Європейські виробники: збереження лідерства через масштаб і диверсифікацію
- Volkswagen Group (Volkswagen, Skoda, Audi тощо) зберігає позиції провідного автовиробника Європи.
З огляду на ширину модельного ряду та присутність у всіх основних сегментах, група зберігає ринкове лідерство в умовах переходу до електрифікації.
Китайські виробники: агресивний прорив на європейському ринку
- BYD збільшив продажі в жовтні на вражаючі 206,8%.
- SAIC Motor продемонстрував ріст продажів на 35,9%.
Такі темпи зростання вказують на швидке посилення позицій китайських виробників у сегменті електромобілів на ринку ЄС.
Слабка динаміка Tesla: втрата імпульсу попри оновлення моделей
- Продажі Tesla скоротилися на 48,5% за підсумками жовтня.
- Оновлення модельного ряду не змогли компенсувати негативний вплив поведінки керівництва компанії на сприйняття бренду покупцями.
Значне – майже наполовину – річне падіння обсягів продажів на тлі зростаючого ринку електромобілів означає, що Tesla тимчасово втрачає позиції одного з головних бенефіціарів європейської електрифікації.
Модельний рівень: тріумф доступного сегмента
Попри технологічну конкуренцію в електричному та гібридному сегменті, найуспішнішою моделлю за результатами жовтня та всього періоду з початку року стала Dacia Sandero.
- Dacia Sandero – найпродаваніша модель в Європі в жовтні 2025 року.
- Dacia Sandero також зберігає лідерство за підсумками року (YTD).
Цей результат демонструє, що доступні, компактні автомобілі залишаються масовим вибором споживачів, незалежно від типу силової установки.
Висновок за модельною структурою
- Навіть у контексті електрифікації цінова доступність і практичність залишаються ключовими чинниками попиту.
- Dacia Sandero вказує на те, що перехід до електрифікованого майбутнього відбувається не лише через преміальні інновації, але й через масовий бюджетний сегмент.
Стратегічний підсумок: чому злам ринку є незворотним
Дані за десять місяців 2025 року дають підстави стверджувати, що перехід до електрифікації в ЄС має структурний і постійний характер, а не є короткотерміновим ефектом.
- 63,9% ринку у жовтні припадає на електрифіковані авто (BEV, PHEV, HEV).
- Сукупна частка бензину та дизеля впала до 36,6%.
- Дизель утратив масовий статус із часткою менше 10%, бензин демонструє двозначне падіння в усіх великих ринках.
- Найшвидші темпи зростання фіксуються в електрифікованих сегментах:
- BEV: +38,6% у жовтні.
- PHEV: +43,2% у жовтні.
- HEV: понад 3,1 млн реєстрацій за десять місяців.
- Новий баланс сил між виробниками: від посилення Volkswagen Group та китайських брендів BYD і SAIC до суттєвого просідання Tesla.
Хоча загальний обсяг ринку ще не повернувся до докризових рівнів, більшість покупців уже обрала курс на електрифікацію – через гібриди чи повністю електричні рішення. Це вказує, що майбутнє ринку нових авто ЄС формується не обсягом продажів, а їхньою структурою.
