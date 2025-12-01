Електромобілі та гібриди вперше витіснили бензинові та дизельні авто на ринку нових машин ЄС

У жовтні 2025 року ринок нових автомобілів ЄС досяг структурного зламу: частка електричних і гібридних моделей перевищила продажі традиційних бензинових та дизельних авто, попри лише 1,4% загального зростання реєстрацій за десять місяців. Дані засвідчують, що переорієнтація споживачів на електрифікований транспорт стала стійкою та незворотною тенденцією, а ДВЗ втрачають статус основи ринку.

Нова конфігурація ринку: як електрифікація перехопила лідерство

Ринок нових авто ЄС у січні–жовтні 2025 року зріс лише на 1,4% у вимірі нових реєстрацій, проте за цією скромною динамікою приховано фундаментальну зміну структури попиту.

63,9% – сукупна частка електромобілів (BEV) , гібридів Plug-in (PHEV) та стандартних гібридів (HEV) у нових реєстраціях у жовтні 2025 року.

– сукупна частка , та у нових реєстраціях у жовтні 2025 року. Роком раніше цей показник становив лише 55,4% , тобто частка електрифікованих авто зросла більш як на 8 відсоткових пунктів за рік.

, тобто частка електрифікованих авто зросла більш як на за рік. Частка бензинових і дизельних авто разом скоротилася до 36,6% проти 46,3% за аналогічний період попереднього року.

Це означає, що саме електрифіковані моделі, а не авто з ДВЗ, формують новий «стандарт» для ринку ЄС.

Втрата більш ніж 9,7 відсоткових пунктів ринкової частки бензиновими та дизельними авто за рік у поєднанні зі зростанням електрифікованого сегмента до майже двох третин ринку свідчить про структурний, а не тимчасовий зсув у перевагах споживачів.

ринкової частки бензиновими та дизельними авто за рік у поєднанні зі зростанням електрифікованого сегмента до майже ринку свідчить про зсув у перевагах споживачів. Низьке загальне зростання ринку (1,4%) при різкій зміні структури підтверджує, що драйвером є не розширення ринку, а перепозиціонування попиту від ДВЗ до електрифікації.

Роль гібридів: масова «перехідна ланка» між ДВЗ та повною електрифікацією

Стандартні гібридні автомобілі (HEV) залишаються найбільш популярним вибором споживачів у ЄС.

34,6% – ринкова частка стандартних гібридів за підсумками перших десяти місяців 2025 року.

– ринкова частка стандартних гібридів за підсумками перших десяти місяців 2025 року. 3 109 362 – кількість зареєстрованих гібридних авто (HEV) у січні–жовтні 2025 року.

– кількість зареєстрованих гібридних авто (HEV) у січні–жовтні 2025 року. Ключові ринки з найшвидшим зростанням реєстрацій HEV: Іспанія : + 27,1% Франція : + 26,3%



Такий профіль зростання свідчить, що значна частина водіїв обирає гібриди як «проміжний крок» між традиційним бензином та повною електрифікацією.

Висновки за сегментом HEV

Висока частка HEV – понад третини всіх нових реєстрацій – робить їх масовим технологічним стандартом для водіїв, які ще не готові перейти на повністю електричний транспорт.

всіх нових реєстрацій – робить їх для водіїв, які ще не готові перейти на повністю електричний транспорт. Зростання понад 26–27% у великих ринках, як-от Франція та Іспанія, підтверджує, що саме гібриди сприймаються як найменш ризиковий та найбільш доступний шлях до зниження залежності від викопного пального.

Повністю електричні авто (BEV): прискорене зростання та концентрація в ключових ринках

Сегмент повністю електричних авто демонструє швидке нарощування як абсолютних обсягів, так і частки ринку.

1 473 447 – кількість нових BEV, зареєстрованих у ЄС у період із січня по жовтень 2025 року.

– кількість нових BEV, зареєстрованих у ЄС у період із січня по жовтень 2025 року. 16,4% – ринкова частка BEV за цей період проти 13,2% у 2024 році.

– ринкова частка BEV за цей період проти у 2024 році. +38,6% – зростання реєстрацій BEV у жовтні 2025 року порівняно з жовтнем попереднього року.

– зростання реєстрацій BEV у жовтні 2025 року порівняно з жовтнем попереднього року. 62% усіх нових реєстрацій BEV припадає на чотири найбільші ринки ЄС.

усіх нових реєстрацій BEV припадає на чотири найбільші ринки ЄС. Німеччина демонструє особливо потужну динаміку: +39,4% продажів електромобілів у 2025 році (січень–жовтень).

Концентрація двох третин електричних реєстрацій у чотирьох ключових ринках показує, що саме великі економіки сьогодні визначають темп енергетичного та транспортного переходу.

Висновки щодо BEV

Зростання частки BEV з 13,2% до 16,4% за рік підтверджує зміщення споживчих очікувань у бік повної відмови від ДВЗ у середньостроковій перспективі.

до за рік підтверджує зміщення споживчих очікувань у бік у середньостроковій перспективі. Жовтневе зростання на 38,6% свідчить про прискорення тренду , а не лише рівне поступове зростання.

свідчить про , а не лише рівне поступове зростання. Лідерство Німеччини з показником +39,4% робить її одним із ключових центрів попиту на електромобілі в ЄС.

Plug-in гібриди (PHEV): вибухове зростання як «другий фронт» електрифікації

Сегмент PHEV продемонстрував найшвидше зростання у жовтні 2025 року серед усіх категорій автомобілів.

+43,2% – жовтневе зростання реєстрацій PHEV у річному вимірі.

– жовтневе зростання реєстрацій PHEV у річному вимірі. 819 201 – кількість зареєстрованих PHEV із січня по жовтень 2025 року.

– кількість зареєстрованих PHEV із січня по жовтень 2025 року. 9,1% – ринкова частка PHEV за перші десять місяців року.

– ринкова частка PHEV за перші десять місяців року. Показники Південної Європи: Іспанія : + 109,6% реєстрацій PHEV (подвоєння і більше). Італія : + 76,5% реєстрацій PHEV.



Подвійні та близькі до цього темпи зростання у Південній Європі вказують, що PHEV стають особливо привабливим інструментом зниження витрат на паливо та викидів без повної відмови від можливості заправлятися.

Висновки щодо PHEV

Темп +43,2% у жовтні вказує, що PHEV – динамічно зростаючий сегмент , який доповнює наступ BEV і HEV.

у жовтні вказує, що PHEV – , який доповнює наступ BEV і HEV. Надвисокі темпи в Іспанії та Італії роблять PHEV одним із ключових інструментів для країн, де: інфраструктура заряджання BEV ще не є повністю розвиненою; водії потребують перехідних рішень , які поєднують електротягу та ДВЗ.



Крах домінування бензину та дизеля: ДВЗ втрачають ринок

Традиційні двигуни внутрішнього згоряння за підсумками перших десяти місяців 2025 року істотно втратили позиції.

36,6% – сукупна частка бензинових і дизельних авто на ринку нових машин у ЄС (YTD).

– сукупна частка бензинових і дизельних авто на ринку нових машин у ЄС (YTD). 46,3% – їхня частка за аналогічний період попереднього року.

– їхня частка за аналогічний період попереднього року. Дизельні авто: Частка впала нижче 10% . Реєстрації знизилися на 24,5% у січні–жовтні 2025 року.

Бензинові авто: Падіння реєстрацій на 18,3% за рік. 2 459 151 – кількість зареєстрованих бензинових авто за перші десять місяців 2025 року.



Кожен великий ринок ЄС зафіксував скорочення продажів бензинових авто:

Франція : – 32,3% продажів бензинових авто.

: – продажів бензинових авто. Німеччина: –22,5% продажів бензинових авто.

Падіння більш ніж на третину у Франції та більш ніж на п’яту частину в Німеччині свідчить, що навіть у традиційно сильних для ДВЗ ринках бензин утрачає привабливість.

Висновок

Стрімке скорочення дизельного сегмента до частки менше 10% у поєднанні з двозначним падінням бензину означає, що епоха домінування викопного пального в сегменті нових авто в Європі фактично завершена .

у поєднанні з двозначним падінням бензину означає, що . Оскільки загальний ринок не росте швидко, то кожен відсотковий пункт, який втрачає бензин і дизель, безпосередньо перетікає в електрифіковані сегменти.

Ключові гравці: хто виграє, а хто втрачає в новій реальності

Європейські виробники: збереження лідерства через масштаб і диверсифікацію

Volkswagen Group (Volkswagen, Skoda, Audi тощо) зберігає позиції провідного автовиробника Європи.

З огляду на ширину модельного ряду та присутність у всіх основних сегментах, група зберігає ринкове лідерство в умовах переходу до електрифікації.

Китайські виробники: агресивний прорив на європейському ринку

BYD збільшив продажі в жовтні на вражаючі 206,8% .

збільшив продажі в жовтні на вражаючі . SAIC Motor продемонстрував ріст продажів на 35,9%.

Такі темпи зростання вказують на швидке посилення позицій китайських виробників у сегменті електромобілів на ринку ЄС.

Слабка динаміка Tesla: втрата імпульсу попри оновлення моделей

Продажі Tesla скоротилися на 48,5% за підсумками жовтня.

скоротилися на за підсумками жовтня. Оновлення модельного ряду не змогли компенсувати негативний вплив поведінки керівництва компанії на сприйняття бренду покупцями.

Значне – майже наполовину – річне падіння обсягів продажів на тлі зростаючого ринку електромобілів означає, що Tesla тимчасово втрачає позиції одного з головних бенефіціарів європейської електрифікації.

Модельний рівень: тріумф доступного сегмента

Попри технологічну конкуренцію в електричному та гібридному сегменті, найуспішнішою моделлю за результатами жовтня та всього періоду з початку року стала Dacia Sandero.

Dacia Sandero – найпродаваніша модель в Європі в жовтні 2025 року.

в Європі в жовтні 2025 року. Dacia Sandero також зберігає лідерство за підсумками року (YTD).

Цей результат демонструє, що доступні, компактні автомобілі залишаються масовим вибором споживачів, незалежно від типу силової установки.

Висновок за модельною структурою

Навіть у контексті електрифікації цінова доступність і практичність залишаються ключовими чинниками попиту.

залишаються ключовими чинниками попиту. Dacia Sandero вказує на те, що перехід до електрифікованого майбутнього відбувається не лише через преміальні інновації, але й через масовий бюджетний сегмент.

Стратегічний підсумок: чому злам ринку є незворотним

Дані за десять місяців 2025 року дають підстави стверджувати, що перехід до електрифікації в ЄС має структурний і постійний характер, а не є короткотерміновим ефектом.

63,9% ринку у жовтні припадає на електрифіковані авто (BEV, PHEV, HEV).

ринку у жовтні припадає на електрифіковані авто (BEV, PHEV, HEV). Сукупна частка бензину та дизеля впала до 36,6% .

. Дизель утратив масовий статус із часткою менше 10% , бензин демонструє двозначне падіння в усіх великих ринках.

, бензин демонструє двозначне падіння в усіх великих ринках. Найшвидші темпи зростання фіксуються в електрифікованих сегментах: BEV: + 38,6% у жовтні. PHEV: + 43,2% у жовтні. HEV: понад 3,1 млн реєстрацій за десять місяців.

Новий баланс сил між виробниками: від посилення Volkswagen Group та китайських брендів BYD і SAIC до суттєвого просідання Tesla.

Хоча загальний обсяг ринку ще не повернувся до докризових рівнів, більшість покупців уже обрала курс на електрифікацію – через гібриди чи повністю електричні рішення. Це вказує, що майбутнє ринку нових авто ЄС формується не обсягом продажів, а їхньою структурою.

