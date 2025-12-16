росія зважує продовження заборони на експорт бензину до кінця лютого 2026 року

Обновлено: Декабрь 16, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

росія зважує продовження заборони на експорт бензину до кінця лютого 2026 року

москва розглядає можливість продовження чинної заборони на експорт бензину щонайменше до кінця лютого 2026 року. Причини — дефіцит пального на внутрішньому ринку, пошкодження нафтопереробної інфраструктури та зниження обсягів перевалки на чорноморських напрямках.

Експортні обмеження рф та наслідки для ринку

Регуляторні рішення

  • Заборона на експорт бензину діє для всіх учасників ринку, включно з виробниками та трейдерами, з винятком «постачання» за міжурядовими угодами.
  • Поточний термін дії — до 31 грудня 2025 року, і уряд рф розглядає продовження до кінця лютого 2026 року.
  • Окремо діє часткова заборона на експорт дизельного пального — обмеження стосуються лише не-виробників до кінця 2025 року.
  • За даними джерел у виданні Kommersant, ця часткова заборона на дизель може бути знята з січня 2026 року.

Причини запровадження та продовження обмежень

  • Наприкінці літа 2025 року в рф виникли локальні дефіцити бензину на АЗС.
  • Причина — масовані удари українських дронів по нафтопереробних заводах та енергетичній інфраструктурі.
  • У серпні–вересні окремими днями завантаження НПЗ скорочувалося на 20%.
  • Щонайменше 10 нафтопереробних заводів зазнали ударів, частина з них була змушена тимчасово зупинити приймання нафти.
  • Водночас загальнонаціональної паніки на АЗС не зафіксовано, але популярні марки бензину були доступні не всюди.

Логістика та експортні потоки

  • У листопаді 2025 року «постачання» нафтопродуктів з рф знизилися на 0,8% у порівнянні з жовтнем.
  • Падіння експорту з чорноморських портів було частково компенсоване зростанням відвантажень з балтійських терміналів.
  • Удари по портах Туапсе та Новоросійськ фактично паралізували експорт пального з чорноморського напрямку в листопаді.

Наслідки для ринку

  • Диверсифікація джерел: обмеження з боку рф посилюють перерозподіл потоків у бік альтернативних постачальників.
  • Логістична стійкість: залежність від окремих портів демонструє вразливість централізованої експортної моделі.
  • Стратегічні запаси: внутрішній дефіцит у рф підтверджує, що експортні обмеження використовуються як інструмент стабілізації внутрішнього ринку.
  • Сценарії ударів і блокад: зниження переробки на 20% свідчить про високу чутливість ринку до точкових атак.

Ціноутворення та конкуренція

  • Скорочення експорту бензину створює додатковий тиск на регіональні ціни у Східній Європі та Чорноморському басейні.
  • Обмеження з боку рф потенційно збільшують маржу альтернативних постачальників.
  • Внутрішня політика рф демонструє пріоритет цінової стабільності над валютною виручкою.

Джерело: Terminal

За матеріалами першоджерела: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2485)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: