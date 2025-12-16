росія зважує продовження заборони на експорт бензину до кінця лютого 2026 року

москва розглядає можливість продовження чинної заборони на експорт бензину щонайменше до кінця лютого 2026 року. Причини — дефіцит пального на внутрішньому ринку, пошкодження нафтопереробної інфраструктури та зниження обсягів перевалки на чорноморських напрямках.
Експортні обмеження рф та наслідки для ринку
Регуляторні рішення
- Заборона на експорт бензину діє для всіх учасників ринку, включно з виробниками та трейдерами, з винятком «постачання» за міжурядовими угодами.
- Поточний термін дії — до 31 грудня 2025 року, і уряд рф розглядає продовження до кінця лютого 2026 року.
- Окремо діє часткова заборона на експорт дизельного пального — обмеження стосуються лише не-виробників до кінця 2025 року.
- За даними джерел у виданні Kommersant, ця часткова заборона на дизель може бути знята з січня 2026 року.
Причини запровадження та продовження обмежень
- Наприкінці літа 2025 року в рф виникли локальні дефіцити бензину на АЗС.
- Причина — масовані удари українських дронів по нафтопереробних заводах та енергетичній інфраструктурі.
- У серпні–вересні окремими днями завантаження НПЗ скорочувалося на 20%.
- Щонайменше 10 нафтопереробних заводів зазнали ударів, частина з них була змушена тимчасово зупинити приймання нафти.
- Водночас загальнонаціональної паніки на АЗС не зафіксовано, але популярні марки бензину були доступні не всюди.
Логістика та експортні потоки
- У листопаді 2025 року «постачання» нафтопродуктів з рф знизилися на 0,8% у порівнянні з жовтнем.
- Падіння експорту з чорноморських портів було частково компенсоване зростанням відвантажень з балтійських терміналів.
- Удари по портах Туапсе та Новоросійськ фактично паралізували експорт пального з чорноморського напрямку в листопаді.
Наслідки для ринку
- Диверсифікація джерел: обмеження з боку рф посилюють перерозподіл потоків у бік альтернативних постачальників.
- Логістична стійкість: залежність від окремих портів демонструє вразливість централізованої експортної моделі.
- Стратегічні запаси: внутрішній дефіцит у рф підтверджує, що експортні обмеження використовуються як інструмент стабілізації внутрішнього ринку.
- Сценарії ударів і блокад: зниження переробки на 20% свідчить про високу чутливість ринку до точкових атак.
Ціноутворення та конкуренція
- Скорочення експорту бензину створює додатковий тиск на регіональні ціни у Східній Європі та Чорноморському басейні.
- Обмеження з боку рф потенційно збільшують маржу альтернативних постачальників.
- Внутрішня політика рф демонструє пріоритет цінової стабільності над валютною виручкою.
Джерело: Terminal
За матеріалами першоджерела: Oilprice.com