Ціни на нафту нижче $60 за барель не доходять до споживача: британські АЗС під тиском через «застиглі» тарифи

Падіння світових цін на нафту до мінімумів майже за п’ять років поки що не відобразилося на вартості пального для британських водіїв. Попри зниження оптових котирувань більш ніж на 7% упродовж грудня та сигнали про можливе завершення війни в Україні, роздрібні ціни на бензин і дизель залишаються майже незмінними, що викликає критику з боку експертів і споживачів.

Динаміка нафтових котирувань

Ринок нафти відреагував на геополітичні сигнали суттєвим зниженням цін.

Вартість Brent знизилася більш ніж на 1% — нижче $59 за барель .

знизилася більш ніж на — нижче . Це найнижчий рівень з лютого 2021 року .

. Падіння котирувань розпочалося ще минулого місяця на тлі очікувань завершення війни між росією та Україною.

Роздрібні ціни на пальне: розрив між оптом і АЗС

Попри зниження оптових цін, кінцевий споживач майже не відчув змін.

Середня ціна бензину з початку грудня знизилася лише з 137,5 пенса до 137,3 пенса за літр .

до . Дизель подешевшав із 146,9 до 146,6 пенса за літр .

до . Таким чином, корекція становить лише десяті частки пенса за умов значно глибшого падіння оптових котирувань.

«По суті, середні ціни на АЗС у першій половині грудня застрягли на плато, хоча могли б знизитися», — Люк Босдет, представник AA з питань цін на пальне.

За його словами, окремі автозаправні станції навіть підвищували ціни наприкінці минулого тижня, попри стале зниження нафтового ринку, що створює додатковий тиск на бізнес і водіїв.

Нереалізований ефект для споживачів

Аналітичні розрахунки показують, що ефект від падіння нафтових цін міг бути значно відчутнішим.

Зниження котирувань мало б трансформуватися у мінус 7 пенсів за літр до кінця минулого тижня.

до кінця минулого тижня. Для стандартного бака обсягом 55 літрів це означало б економію понад £4,60 з урахуванням ПДВ.

Геополітика та очікування пропозиції

Ключовим фактором тиску на нафтові ціни стали очікування зростання глобальної пропозиції.

Ринок закладає можливість послаблення або зняття санкцій з експорту нафти й газу з росії.

з експорту нафти й газу з росії. Дональд Трамп заявив, що угода про завершення війни в Україні є ближчою, ніж будь-коли раніше .

. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропозиції щодо мирної угоди можуть бути узгоджені протягом кількох днів.

«Повернення до історичних торговельних моделей фактично вивільнить нові запаси нафти й газу на світовий ринок», — Мартейн Ратс, глобальний стратег Morgan Stanley з товарних ринків.

Висновки для ринку

Ринок нафти та нафтопродуктів

Очікування миру формують сценарій зростання доступної пропозиції та послаблення цінового тиску.

та послаблення цінового тиску. Затримка передачі оптових знижок кінцевому споживачу вказує на асиметрію ціноутворення у роздрібному сегменті.

Логістична та інфраструктурна складова

Можливе повернення російських обсягів означає перерозподіл потоків постачання , а не їх фізичне зростання.

, а не їх фізичне зростання. Це знижує ризики дефіциту, але не усуває потреби у стратегічних запасах.

Маржа

Поточна ситуація свідчить про збереження високої маржі у роздрібних мереж.

у роздрібних мереж. За умов падіння оптових цін податкові компоненти та комерційні надбавки стають визначальними елементами ціни.

Джерело: Terminal

За матеріалами першоджерела: The Guardian