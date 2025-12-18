Нафта зростає після сигналів США щодо тиску на росію та блокади венесуельського експорту

Світові ціни на нафту відійшли від мінімумів за чотири з половиною роки на тлі посилення геополітичної напруги. Заяви США щодо можливого жорсткішого тиску на росію у контексті переговорів про мир в Україні, а також оголошення блокади венесуельських нафтових потоків підвищили ризикову складову ринку. Водночас очікування профіциту постачання стримують масштаб зростання котирувань.

Реакція ринку

У середу, 17 грудня, ф’ючерси на американську нафту зросли після різкого падіння напередодні.

West Texas Intermediate подорожчала на 1,2% і закрилася трохи нижче $56 за барель .

подорожчала на і закрилася . Зростання відбулося з рівнів, що були найнижчими за 4,5 року .

. Торгова активність залишалася помірною через наближення свят у Північній Америці та завершення року.

Сигнали з Вашингтона: росія та Венесуела

Поштовхом для відновлення цін стали заяви американської адміністрації про готовність до жорсткіших кроків у сфері енергетичної безпеки.

США розглядають удари по так званому тіньовому флоту росії та трейдерах, які сприяють експорту нафти.

та трейдерах, які сприяють експорту нафти. Ці заходи розглядаються у разі, якщо владімір путін відхилить запропоновану угоду щодо України .

. Президент США заявив про блокаду венесуельських нафтових потоків , назвавши військову присутність у регіоні найбільшою в історії Південної Америки.

, назвавши військову присутність у регіоні найбільшою в історії Південної Америки. За даними медіа, військово-морські сили Венесуели супроводжували кілька суден з нафтопродуктами.

Обмежений ефект через масштаб пропозиції

Попри зростання геополітичних ризиків, ринок загалом стримано оцінює потенційний вплив цих подій на баланс постачання.

Видобуток нафти у Венесуелі зріс порівняно з мінімумами 2020 року.

Водночас венесуельська нафта становить менше 1% світової пропозиції .

. Основна частина експорту спрямовується до Китаю .

. Оцінюваний ринком ризик скорочення пропозиції — близько 500 тис. барелів на добу.

«Реакція була стриманою, оскільки ринок оцінює вплив приблизно у 500 тисяч барелів на добу — цього недостатньо, щоб змінити наратив надлишкової пропозиції», — Ребекка Бабін, старша трейдерка з енергетики CIBC Private Wealth Group.

Профіцит постачання як базовий сценарій

Структурні фактори залишаються визначальними для середньострокової динаміки цін.

Нафта рухається до річного падіння цін , оскільки постачання випереджає попит цього і наступного року.

, оскільки постачання випереджає попит цього і наступного року. Ключовий чинник — швидке повернення на ринок законсервованих обсягів OPEC+ .

. Додатковий тиск створює зростання видобутку іншими виробниками .

. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує найбільший профіцит з часів пандемії.

Сигнали слабкості та позиціонування трейдерів

Ознаки надлишкової пропозиції проявляються у різних регіонах.

Слабкість ринку фіксується від США та Канади до Близького Сходу .

. Звіт уряду США показав зростання запасів нафтопродуктів і незначне скорочення запасів сирої нафти.

і незначне скорочення запасів сирої нафти. Трендові товарні радники залишаються на 100% у коротких позиціях за Brent і WTI.

Висновки для ринку

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

Геополітичні ризики посилюють увагу до диверсифікації джерел постачання .

. Очікуваний профіцит знижує ефект навіть від жорстких санкційних сценаріїв.

Критична інфраструктура та ризики

Блокада венесуельського експорту демонструє вразливість морських маршрутів постачання .

. Зростає значення військово-політичних факторів для стабільності енергетичних потоків.

Ціноутворення

Надлишок постачання обмежує зростання цін навіть за умов ескалації.

Ринок закладає структурний тиск на маржу виробників і трейдерів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg