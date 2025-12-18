Нафта зростає після сигналів США щодо тиску на росію та блокади венесуельського експорту

Світові ціни на нафту відійшли від мінімумів за чотири з половиною роки на тлі посилення геополітичної напруги. Заяви США щодо можливого жорсткішого тиску на росію у контексті переговорів про мир в Україні, а також оголошення блокади венесуельських нафтових потоків підвищили ризикову складову ринку. Водночас очікування профіциту постачання стримують масштаб зростання котирувань.
Реакція ринку
У середу, 17 грудня, ф’ючерси на американську нафту зросли після різкого падіння напередодні.
- West Texas Intermediate подорожчала на 1,2% і закрилася трохи нижче $56 за барель.
- Зростання відбулося з рівнів, що були найнижчими за 4,5 року.
- Торгова активність залишалася помірною через наближення свят у Північній Америці та завершення року.
Сигнали з Вашингтона: росія та Венесуела
Поштовхом для відновлення цін стали заяви американської адміністрації про готовність до жорсткіших кроків у сфері енергетичної безпеки.
- США розглядають удари по так званому тіньовому флоту росії та трейдерах, які сприяють експорту нафти.
- Ці заходи розглядаються у разі, якщо владімір путін відхилить запропоновану угоду щодо України.
- Президент США заявив про блокаду венесуельських нафтових потоків, назвавши військову присутність у регіоні найбільшою в історії Південної Америки.
- За даними медіа, військово-морські сили Венесуели супроводжували кілька суден з нафтопродуктами.
Обмежений ефект через масштаб пропозиції
Попри зростання геополітичних ризиків, ринок загалом стримано оцінює потенційний вплив цих подій на баланс постачання.
- Видобуток нафти у Венесуелі зріс порівняно з мінімумами 2020 року.
- Водночас венесуельська нафта становить менше 1% світової пропозиції.
- Основна частина експорту спрямовується до Китаю.
- Оцінюваний ринком ризик скорочення пропозиції — близько 500 тис. барелів на добу.
«Реакція була стриманою, оскільки ринок оцінює вплив приблизно у 500 тисяч барелів на добу — цього недостатньо, щоб змінити наратив надлишкової пропозиції», — Ребекка Бабін, старша трейдерка з енергетики CIBC Private Wealth Group.
Профіцит постачання як базовий сценарій
Структурні фактори залишаються визначальними для середньострокової динаміки цін.
- Нафта рухається до річного падіння цін, оскільки постачання випереджає попит цього і наступного року.
- Ключовий чинник — швидке повернення на ринок законсервованих обсягів OPEC+.
- Додатковий тиск створює зростання видобутку іншими виробниками.
- Міжнародне енергетичне агентство прогнозує найбільший профіцит з часів пандемії.
Сигнали слабкості та позиціонування трейдерів
Ознаки надлишкової пропозиції проявляються у різних регіонах.
- Слабкість ринку фіксується від США та Канади до Близького Сходу.
- Звіт уряду США показав зростання запасів нафтопродуктів і незначне скорочення запасів сирої нафти.
- Трендові товарні радники залишаються на 100% у коротких позиціях за Brent і WTI.
Висновки для ринку
Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів
- Геополітичні ризики посилюють увагу до диверсифікації джерел постачання.
- Очікуваний профіцит знижує ефект навіть від жорстких санкційних сценаріїв.
Критична інфраструктура та ризики
- Блокада венесуельського експорту демонструє вразливість морських маршрутів постачання.
- Зростає значення військово-політичних факторів для стабільності енергетичних потоків.
Ціноутворення
- Надлишок постачання обмежує зростання цін навіть за умов ескалації.
- Ринок закладає структурний тиск на маржу виробників і трейдерів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg