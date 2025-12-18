Нафта зростає після сигналів США щодо тиску на росію та блокади венесуельського експорту

Світові ціни на нафту відійшли від мінімумів за чотири з половиною роки на тлі посилення геополітичної напруги. Заяви США щодо можливого жорсткішого тиску на росію у контексті переговорів про мир в Україні, а також оголошення блокади венесуельських нафтових потоків підвищили ризикову складову ринку. Водночас очікування профіциту постачання стримують масштаб зростання котирувань.

Реакція ринку

У середу, 17 грудня, ф’ючерси на американську нафту зросли після різкого падіння напередодні.

  • West Texas Intermediate подорожчала на 1,2% і закрилася трохи нижче $56 за барель.
  • Зростання відбулося з рівнів, що були найнижчими за 4,5 року.
  • Торгова активність залишалася помірною через наближення свят у Північній Америці та завершення року.

Сигнали з Вашингтона: росія та Венесуела

Поштовхом для відновлення цін стали заяви американської адміністрації про готовність до жорсткіших кроків у сфері енергетичної безпеки.

  • США розглядають удари по так званому тіньовому флоту росії та трейдерах, які сприяють експорту нафти.
  • Ці заходи розглядаються у разі, якщо владімір путін відхилить запропоновану угоду щодо України.
  • Президент США заявив про блокаду венесуельських нафтових потоків, назвавши військову присутність у регіоні найбільшою в історії Південної Америки.
  • За даними медіа, військово-морські сили Венесуели супроводжували кілька суден з нафтопродуктами.

Обмежений ефект через масштаб пропозиції

Попри зростання геополітичних ризиків, ринок загалом стримано оцінює потенційний вплив цих подій на баланс постачання.

  • Видобуток нафти у Венесуелі зріс порівняно з мінімумами 2020 року.
  • Водночас венесуельська нафта становить менше 1% світової пропозиції.
  • Основна частина експорту спрямовується до Китаю.
  • Оцінюваний ринком ризик скорочення пропозиції — близько 500 тис. барелів на добу.

«Реакція була стриманою, оскільки ринок оцінює вплив приблизно у 500 тисяч барелів на добу — цього недостатньо, щоб змінити наратив надлишкової пропозиції», — Ребекка Бабін, старша трейдерка з енергетики CIBC Private Wealth Group.

Профіцит постачання як базовий сценарій

Структурні фактори залишаються визначальними для середньострокової динаміки цін.

  • Нафта рухається до річного падіння цін, оскільки постачання випереджає попит цього і наступного року.
  • Ключовий чинник — швидке повернення на ринок законсервованих обсягів OPEC+.
  • Додатковий тиск створює зростання видобутку іншими виробниками.
  • Міжнародне енергетичне агентство прогнозує найбільший профіцит з часів пандемії.

Сигнали слабкості та позиціонування трейдерів

Ознаки надлишкової пропозиції проявляються у різних регіонах.

  • Слабкість ринку фіксується від США та Канади до Близького Сходу.
  • Звіт уряду США показав зростання запасів нафтопродуктів і незначне скорочення запасів сирої нафти.
  • Трендові товарні радники залишаються на 100% у коротких позиціях за Brent і WTI.

Висновки для ринку

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

  • Геополітичні ризики посилюють увагу до диверсифікації джерел постачання.
  • Очікуваний профіцит знижує ефект навіть від жорстких санкційних сценаріїв.

Критична інфраструктура та ризики

  • Блокада венесуельського експорту демонструє вразливість морських маршрутів постачання.
  • Зростає значення військово-політичних факторів для стабільності енергетичних потоків.

Ціноутворення

  • Надлишок постачання обмежує зростання цін навіть за умов ескалації.
  • Ринок закладає структурний тиск на маржу виробників і трейдерів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

