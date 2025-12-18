Експорт нафти з Венесуели частково відновлено після кібератаки, але ризик блокади стримує постачання

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA відновила завантаження нафти й палива в портах після кібератаки, однак більшість експортних операцій залишаються замороженими через погрози США запровадити блокаду санкційних танкерів. Ситуація загострює логістичні ризики на світовому ринку нафти та вже впливає на ціноутворення.

Відновлення операцій після кібератаки

У середу PDVSA поновила завантаження сирої нафти та пального після тимчасової зупинки, спричиненої кібератакою типу ransomware.

Операції на родовищах, НПЗ і в портах були ізольовані від центральної системи для відновлення роботи.

для відновлення роботи. Адміністративна система компанії зазнала масштабного збою через дію антивірусного програмного забезпечення.

Працівники терміналів перейшли на ручний облік постачання, щоб уникнути повної зупинки експорту.

Також у середу після короткочасного відключення електроенергії відновив роботу найбільший НПЗ країни — Amuay потужністю 645 тис. барелів на добу.

Блокада США та різке падіння експорту

Попри відновлення завантажень, більшість танкерів не виходять у міжнародні води через ризик затримання.

Експорт нафти з Венесуели різко скоротився з понад 900 тис. барелів на добу у листопаді .

з понад . Близько 15 млн барелів венесуельської нафти залишаються заблокованими на суднах у територіальних водах країни.

венесуельської нафти залишаються заблокованими на суднах у територіальних водах країни. США оголосили про намір блокувати всі санкційні танкери, що заходять або виходять з венесуельських вод.

За даними TankerTrackers.com, у венесуельських водах перебуває 75 танкерів, пов’язаних із так званим «тіньовим флотом», з яких 38 перебувають під санкціями США. Із них 15 суден уже завантажені нафтою або паливом.

Вибіркове постачання та роль Chevron

Не всі експортні канали заблоковані. Окремі постачання продовжуються.

Компанія Chevron має два танкери , що завантажуються нафтою для постачання до США.

має , що завантажуються нафтою для постачання до США. Chevron є спільним партнером PDVSA та має дозвіл США на експорт венесуельської нафти попри санкції.

венесуельської нафти попри санкції. Несанкційний супертанкер цього тижня вивіз 1,8 млн барелів важкої нафти, рухаючись із вимкненим транспондером.

Нафтопродукти поза санкційним фокусом

Постачання окремих нафтопродуктів триває без обмежень.

Два судна вийшли з портів із вантажами метанолу та нафтового коксу .

. США не застосовують санкції до нафтопродуктів і нафтохімії з 2019 року.

Військові ризики та регіональна ескалація

Загроза блокади підкріплена військовою присутністю США.

До Карибського регіону перекинуто тисячі військових і майже десяток бойових кораблів .

. Щонайменше шість танкерів розвернулися, уникаючи патрульованих районів.

Венесуела назвала дії США «гротескною загрозою» та заявила про порушення міжнародного права і свободи судноплавства.

Вплив на ринок нафти та логістику

Події навколо Венесуели мають ширші наслідки для ринку.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% на очікування глибшого та тривалішого скорочення постачання.

на очікування глибшого та тривалішого скорочення постачання. Покупці вимагають цінових знижок і перегляду контрактів через зростання ризиків транспортування.

через зростання ризиків транспортування. Під загрозою опинилися імпортні постачання важкої нафти-нафти для розбавлення, зокрема з росії.

Висновки

Ринок нафти : ризик тривалого випадіння венесуельських обсягів посилює потребу в диверсифікації джерел та підвищує значення стратегічних запасів.

: ризик тривалого випадіння венесуельських обсягів посилює потребу в диверсифікації джерел та підвищує значення стратегічних запасів. Логістична стійкість : блокада та «тіньовий флот» демонструють вразливість морських ланцюгів постачання до військово-політичних рішень.

: блокада та «тіньовий флот» демонструють вразливість морських ланцюгів постачання до військово-політичних рішень. Критична інфраструктура : кібератака на PDVSA підкреслює необхідність інвестицій у кіберзахист, резервні системи управління та страхування операційних ризиків.

: кібератака на PDVSA підкреслює необхідність інвестицій у кіберзахист, резервні системи управління та страхування операційних ризиків. Ціноутворення: зростання ризикової премії та вимоги до знижок свідчать про перерозподіл маржі на користь покупців у високоризикових юрисдикціях.

Джерело: Terminal

За матеріалами першоджерела: Reuters