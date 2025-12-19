Вибухове зростання ВДЕ у 2025 році: загроза нафтовій моделі майбутнього

Вибухове зростання ВДЕ у 2025 році: загроза нафтовій моделі майбутнього

Світова енергетика переживає системний зсув: зростання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), зокрема сонячної та вітрової, вийшло на безповоротну траєкторію. У 2025 році ці джерела не лише обігнали вугільну генерацію за встановленою потужністю, а й повністю покрили приріст глобального попиту на електроенергію. У цих умовах ринки нафти й нафтопродуктів стикаються з новими викликами, де дешевизна, масштаб і незалежність ВДЕ змінюють саму логіку енергетичної безпеки.

Трансформація глобальної енергетики

  • ВДЕ вперше перевищили вугілля за потужністю виробництва електроенергії у світі в 2025 році.
  • Сонячна та вітрова енергетика забезпечили весь приріст світового споживання електроенергії з січня по червень.

Зміна геоенергетичних центрів сили

  • Китай виготовляє 80% сонячних панелей, 70% вітротурбін і 70% літієвих батарей у світі.
  • ВДЕ становлять понад 10% економіки Китаю, створюючи ефект масштабу, недосяжний для конкурентів.
  • Сонячна генерація Китаю зросла більш ніж у 20 разів за десятиліття — цього достатньо, щоб забезпечити США електроенергією.

Нові енергетичні реальності для глобального Півдня

  • У Південній Азії та Африці різко зросли імпорт та встановлення китайських сонячних панелей.
  • У Пакистані імпорт китайських панелей зріс у 5 разів з 2022 по 2024 рік через зростання цін на газ і електроенергію.
  • У Південній Африці старі вугільні станції спричинили масовий перехід на сонячну енергію.

Загроза для нафти й викопного пального

  • Аналітики заявляють, що споживання викопного пального перебуває на межі піку.

  • «Китай перебуває… на межі витіснення вугілля», — Ганна Рітчі, Оксфордський університет

  • ВДЕ вже уповільнили зростання викидів парникових газів у Китаї.

Промислова логіка дешевої енергії

  • ВДЕ більше не «етичний вибір», а економічна доцільність і прагматизм.
  • Ціни впали завдяки масштабному виробництву, що створило замкнене коло попиту й здешевлення.
  • ВДЕ забезпечують енергетичну незалежність без геополітичних ризиків постачання.

Системні бар’єри та обмеження

  • Китай продовжує будівництво нових вугільних електростанцій як резерв на пікові навантаження.
  • У США адміністрація Трампа гальмує розвиток ВДЕ та обмежує імпорт китайських панелей.
  • Інфраструктура зберігання й передачі енергії поки не встигає за темпами розвитку генерації.

Технологічний горизонт

  • Нові матеріали — перовськіти, довші лопаті турбін, плавучі вітряки — формують наступну хвилю змін.
  • Очікується перехід від літієвих до натрієвих, цинк-повітряних і ванадієвих батарей.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Science

Автор:

(Всего статей: 2493)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

