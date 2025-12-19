Вибухове зростання ВДЕ у 2025 році: загроза нафтовій моделі майбутнього

Світова енергетика переживає системний зсув: зростання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), зокрема сонячної та вітрової, вийшло на безповоротну траєкторію. У 2025 році ці джерела не лише обігнали вугільну генерацію за встановленою потужністю, а й повністю покрили приріст глобального попиту на електроенергію. У цих умовах ринки нафти й нафтопродуктів стикаються з новими викликами, де дешевизна, масштаб і незалежність ВДЕ змінюють саму логіку енергетичної безпеки.
Трансформація глобальної енергетики
- ВДЕ вперше перевищили вугілля за потужністю виробництва електроенергії у світі в 2025 році.
- Сонячна та вітрова енергетика забезпечили весь приріст світового споживання електроенергії з січня по червень.
Зміна геоенергетичних центрів сили
- Китай виготовляє 80% сонячних панелей, 70% вітротурбін і 70% літієвих батарей у світі.
- ВДЕ становлять понад 10% економіки Китаю, створюючи ефект масштабу, недосяжний для конкурентів.
- Сонячна генерація Китаю зросла більш ніж у 20 разів за десятиліття — цього достатньо, щоб забезпечити США електроенергією.
Нові енергетичні реальності для глобального Півдня
- У Південній Азії та Африці різко зросли імпорт та встановлення китайських сонячних панелей.
- У Пакистані імпорт китайських панелей зріс у 5 разів з 2022 по 2024 рік через зростання цін на газ і електроенергію.
- У Південній Африці старі вугільні станції спричинили масовий перехід на сонячну енергію.
Загроза для нафти й викопного пального
- Аналітики заявляють, що споживання викопного пального перебуває на межі піку.
«Китай перебуває… на межі витіснення вугілля», — Ганна Рітчі, Оксфордський університет
- ВДЕ вже уповільнили зростання викидів парникових газів у Китаї.
Промислова логіка дешевої енергії
- ВДЕ більше не «етичний вибір», а економічна доцільність і прагматизм.
- Ціни впали завдяки масштабному виробництву, що створило замкнене коло попиту й здешевлення.
- ВДЕ забезпечують енергетичну незалежність без геополітичних ризиків постачання.
Системні бар’єри та обмеження
- Китай продовжує будівництво нових вугільних електростанцій як резерв на пікові навантаження.
- У США адміністрація Трампа гальмує розвиток ВДЕ та обмежує імпорт китайських панелей.
- Інфраструктура зберігання й передачі енергії поки не встигає за темпами розвитку генерації.
Технологічний горизонт
- Нові матеріали — перовськіти, довші лопаті турбін, плавучі вітряки — формують наступну хвилю змін.
- Очікується перехід від літієвих до натрієвих, цинк-повітряних і ванадієвих батарей.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Science