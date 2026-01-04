Ринок нафти готується до турбулентності після ударів США по Венесуелі

Військова операція США проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі різко підвищила невизначеність на світовому ринку нафти. Попри те, що країна нині забезпечує менше 1% світового видобутку, вона володіє близько 17% доведених світових запасів нафти, що робить її потенційно ключовим фактором майбутньої пропозиції. Інвестори одночасно оцінюють ризики короткострокових перебоїв і можливість зростання видобутку у середньостроковій перспективі.

Геополітичний шок і очікування ринку

Після оголошення про американську операцію трейдери готуються до різких рухів котирувань із відкриттям торгів нафтовими фʼючерсами. Невизначеність посилюється на тлі загального песимізму на ринку, де аналітики вже попереджають про надлишок пропозиції у 2026 році.

Видобуток Венесуели: менше 1% світового обсягу

менше 1% світового обсягу Частка у світових запасах: близько 17%

близько 17% Стан експорту: експорт уже скоротився вдвічі через санкції та морську блокаду

Очікування щодо цін

На думку учасників ринку, у короткостроковій перспективі можливе зростання цін через ризик перебоїв, однак у середньостроковому горизонті ринок закладає сценарій повернення додаткових венесуельських барелів.

“Люди виходитимуть з припущення, що у середньостроковій перспективі на ринку зʼявиться значно більше нафти”, — Амріта Сен, засновниця консалтингової компанії Energy Aspects

Водночас, за оцінками ринку, премія за геополітичний ризик залишається обмеженою через очікувані надлишкові обсяги постачання у першій половині 2026 року.

Ціновий фон: глибокий «ведмежий» ринок

Аналітики прогнозують подальше зниження цін на нафту на початку року після падіння на 20% у 2025 році. Наразі Brent торгується на рівні трохи вище 60 доларів за барель.

Ринкові настрої: найпесимістичніші за останнє десятиліття

найпесимістичніші за останнє десятиліття Brent: рекордні короткі позиції

рекордні короткі позиції WTI: історично низькі довгі позиції

Роль ОПЕК+

Попри кризу у Венесуелі, країни ОПЕК+ не змінили стратегію. Вісім учасників альянсу, серед яких Саудівська Аравія, росія та Обʼєднані Арабські Емірати, підтвердили паузу у нарощуванні видобутку щонайменше до квітня.

Короткострокові ризики для видобутку Венесуели

У найближчі тижні виробництво нафти у Венесуелі може скоротитися ще більше. Морська блокада обмежила імпорт компонентів, необхідних для змішування важкої нафти, що безпосередньо впливає на експортні можливості.

Втрачений обсяг: від 200 до 300 тис. барелів на добу

від 200 до 300 тис. барелів на добу Оператор: державна компанія Petróleos de Venezuela (PDVSA)

державна компанія Petróleos de Venezuela (PDVSA) Рішення: вимога до партнерів згорнути частину виробництва

“Ми вже ідентифікували від 200 до 300 тисяч барелів на добу, які були зупинені, і цей показник може зрости”, — Амріта Сен, Energy Aspects

Таким чином, ситуація на нафтовому ринку демонструє, що навіть локальні геополітичні конфлікти можуть мати глобальні наслідки, водночас не завжди трансформуючись у реальні перебої постачання.

Джерело: Terminal

Першоджерело: Financial Times