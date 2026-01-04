OPEC+ утримує видобуток нафти на стабільному рівні попри внутрішні кризи та глобальну політичну турбулентність

OPEC+ утримує видобуток нафти на стабільному рівні попри внутрішні кризи та глобальну політичну турбулентність

Країни OPEC+ підтвердили рішення не змінювати обсяги видобутку нафти на початку 2026 року. Це рішення ухвалене на тлі різкого падіння цін у 2025 році, загострення політичних конфліктів усередині картелю та посилення геополітичної невизначеності у світі. Альянс фактично зробив ставку на стабільність ринку, відклавши активні дії до більш зрозумілих умов.

Стабільність видобутку в умовах кризи

Рішення OPEC+

4 січня 2026 року вісім країн OPEC+ провели коротку онлайн-зустріч, за підсумками якої:

  • Підтверджено незмінність обсягів видобутку нафти у січні–березні 2026 року.
  • Не обговорювалися політичні кризи, що охопили окремих учасників альянсу.
  • Наступну зустріч заплановано на 1 лютого 2026 року.

Ці вісім країн — Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман — разом забезпечують близько 50% світового видобутку нафти.

Контекст ринку

Рішення ухвалене після того, як у 2025 році ціни на нафту:

  • Впали більш ніж на 18% — найбільше річне падіння з 2020 року.
  • Опинилися під тиском через побоювання надлишкової пропозиції.

Упродовж 2025 року ці ж країни вже підвищили цільові показники видобутку на 2,9 млн барелів на добу, що еквівалентно майже 3% світового попиту, намагаючись повернути втрачену частку ринку.

Політична невизначеність як ключовий фактор

Внутрішні конфлікти

  • Загострення відносин між Саудівською Аравією та ОАЕ через події в Ємені, де проеміратська група захопила території, контрольовані проcаудівським урядом.
  • Цей конфлікт став найсерйознішим розколом між союзниками за десятиліття.

Зовнішні шоки

  • США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро та заявили про намір тимчасово контролювати країну до політичного переходу.
  • Експорт нафти з росії скорочується через санкції США, запроваджені у відповідь на війну проти України.
  • Іран стикається з внутрішніми протестами та загрозами зовнішнього втручання.

«Наразі нафтовими ринками керують не стільки фундаментальні фактори попиту і пропозиції, скільки політична невизначеність. І OPEC+ явно надає перевагу стабільності, а не активним діям», — Хорхе Леон, керівник напряму геополітичного аналізу Rystad Energy.

Венесуельський фактор: потенціал без швидких результатів

Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти, більшими, ніж у Саудівської Аравії. Водночас:

  • Видобуток різко скоротився через роки неефективного управління та санкції.
  • Аналітики не очікують суттєвого зростання видобутку в найближчі роки.
  • Навіть за умови інвестицій у розмірі мільярдів доларів від американських компаній швидкого ефекту не буде.

Висновки

Ринок нафти й нафтопродуктів

  • Збереження волатильності світових цін через політичні фактори потребує подальшої диверсифікації джерел постачання.
  • Стабільна політика OPEC+ зменшує ризик різких цінових стрибків, але не усуває довгострокових загроз.
  • Питання стратегічних запасів залишаються критичними на тлі можливих блокад і масованих ударів по інфраструктурі.

Захист критичної інфраструктури

  • Скорочення експорту з росії підсилює значення логістичної стійкості та розосередження маршрутів.
  • Зростає роль військової та економічної складової захисту паливної інфраструктури.

Ціноутворення

  • Політична премія у світових цінах зберігатиметься.
  • Це впливатиме на структуру кінцевої ціни, маржу трейдерів та податкову політику.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

