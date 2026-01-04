OPEC+ утримує видобуток нафти на стабільному рівні попри внутрішні кризи та глобальну політичну турбулентність

Країни OPEC+ підтвердили рішення не змінювати обсяги видобутку нафти на початку 2026 року. Це рішення ухвалене на тлі різкого падіння цін у 2025 році, загострення політичних конфліктів усередині картелю та посилення геополітичної невизначеності у світі. Альянс фактично зробив ставку на стабільність ринку, відклавши активні дії до більш зрозумілих умов.
Стабільність видобутку в умовах кризи
Рішення OPEC+
4 січня 2026 року вісім країн OPEC+ провели коротку онлайн-зустріч, за підсумками якої:
- Підтверджено незмінність обсягів видобутку нафти у січні–березні 2026 року.
- Не обговорювалися політичні кризи, що охопили окремих учасників альянсу.
- Наступну зустріч заплановано на 1 лютого 2026 року.
Ці вісім країн — Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман — разом забезпечують близько 50% світового видобутку нафти.
Контекст ринку
Рішення ухвалене після того, як у 2025 році ціни на нафту:
- Впали більш ніж на 18% — найбільше річне падіння з 2020 року.
- Опинилися під тиском через побоювання надлишкової пропозиції.
Упродовж 2025 року ці ж країни вже підвищили цільові показники видобутку на 2,9 млн барелів на добу, що еквівалентно майже 3% світового попиту, намагаючись повернути втрачену частку ринку.
Політична невизначеність як ключовий фактор
Внутрішні конфлікти
- Загострення відносин між Саудівською Аравією та ОАЕ через події в Ємені, де проеміратська група захопила території, контрольовані проcаудівським урядом.
- Цей конфлікт став найсерйознішим розколом між союзниками за десятиліття.
Зовнішні шоки
- США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро та заявили про намір тимчасово контролювати країну до політичного переходу.
- Експорт нафти з росії скорочується через санкції США, запроваджені у відповідь на війну проти України.
- Іран стикається з внутрішніми протестами та загрозами зовнішнього втручання.
«Наразі нафтовими ринками керують не стільки фундаментальні фактори попиту і пропозиції, скільки політична невизначеність. І OPEC+ явно надає перевагу стабільності, а не активним діям», — Хорхе Леон, керівник напряму геополітичного аналізу Rystad Energy.
Венесуельський фактор: потенціал без швидких результатів
Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти, більшими, ніж у Саудівської Аравії. Водночас:
- Видобуток різко скоротився через роки неефективного управління та санкції.
- Аналітики не очікують суттєвого зростання видобутку в найближчі роки.
- Навіть за умови інвестицій у розмірі мільярдів доларів від американських компаній швидкого ефекту не буде.
Висновки
Ринок нафти й нафтопродуктів
- Збереження волатильності світових цін через політичні фактори потребує подальшої диверсифікації джерел постачання.
- Стабільна політика OPEC+ зменшує ризик різких цінових стрибків, але не усуває довгострокових загроз.
- Питання стратегічних запасів залишаються критичними на тлі можливих блокад і масованих ударів по інфраструктурі.
Захист критичної інфраструктури
- Скорочення експорту з росії підсилює значення логістичної стійкості та розосередження маршрутів.
- Зростає роль військової та економічної складової захисту паливної інфраструктури.
Ціноутворення
- Політична премія у світових цінах зберігатиметься.
- Це впливатиме на структуру кінцевої ціни, маржу трейдерів та податкову політику.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters