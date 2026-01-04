OPEC+ утримує видобуток нафти на стабільному рівні попри внутрішні кризи та глобальну політичну турбулентність

Країни OPEC+ підтвердили рішення не змінювати обсяги видобутку нафти на початку 2026 року. Це рішення ухвалене на тлі різкого падіння цін у 2025 році, загострення політичних конфліктів усередині картелю та посилення геополітичної невизначеності у світі. Альянс фактично зробив ставку на стабільність ринку, відклавши активні дії до більш зрозумілих умов.

Стабільність видобутку в умовах кризи

Рішення OPEC+

4 січня 2026 року вісім країн OPEC+ провели коротку онлайн-зустріч, за підсумками якої:

Підтверджено незмінність обсягів видобутку нафти у січні–березні 2026 року.

у січні–березні 2026 року. Не обговорювалися політичні кризи, що охопили окремих учасників альянсу.

Наступну зустріч заплановано на 1 лютого 2026 року.

Ці вісім країн — Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман — разом забезпечують близько 50% світового видобутку нафти.

Контекст ринку

Рішення ухвалене після того, як у 2025 році ціни на нафту:

Впали більш ніж на 18% — найбільше річне падіння з 2020 року.

— найбільше річне падіння з 2020 року. Опинилися під тиском через побоювання надлишкової пропозиції.

Упродовж 2025 року ці ж країни вже підвищили цільові показники видобутку на 2,9 млн барелів на добу, що еквівалентно майже 3% світового попиту, намагаючись повернути втрачену частку ринку.

Політична невизначеність як ключовий фактор

Внутрішні конфлікти

Загострення відносин між Саудівською Аравією та ОАЕ через події в Ємені, де проеміратська група захопила території, контрольовані проcаудівським урядом.

через події в Ємені, де проеміратська група захопила території, контрольовані проcаудівським урядом. Цей конфлікт став найсерйознішим розколом між союзниками за десятиліття.

Зовнішні шоки

США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро та заявили про намір тимчасово контролювати країну до політичного переходу.

Експорт нафти з росії скорочується через санкції США , запроваджені у відповідь на війну проти України.

, запроваджені у відповідь на війну проти України. Іран стикається з внутрішніми протестами та загрозами зовнішнього втручання.

«Наразі нафтовими ринками керують не стільки фундаментальні фактори попиту і пропозиції, скільки політична невизначеність. І OPEC+ явно надає перевагу стабільності, а не активним діям», — Хорхе Леон, керівник напряму геополітичного аналізу Rystad Energy.

Венесуельський фактор: потенціал без швидких результатів

Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти, більшими, ніж у Саудівської Аравії. Водночас:

Видобуток різко скоротився через роки неефективного управління та санкції.

Аналітики не очікують суттєвого зростання видобутку в найближчі роки .

. Навіть за умови інвестицій у розмірі мільярдів доларів від американських компаній швидкого ефекту не буде.

Висновки

Ринок нафти й нафтопродуктів

Збереження волатильності світових цін через політичні фактори потребує подальшої диверсифікації джерел постачання.

через політичні фактори потребує подальшої диверсифікації джерел постачання. Стабільна політика OPEC+ зменшує ризик різких цінових стрибків, але не усуває довгострокових загроз.

Питання стратегічних запасів залишаються критичними на тлі можливих блокад і масованих ударів по інфраструктурі.

Захист критичної інфраструктури

Скорочення експорту з росії підсилює значення логістичної стійкості та розосередження маршрутів.

та розосередження маршрутів. Зростає роль військової та економічної складової захисту паливної інфраструктури.

Ціноутворення

Політична премія у світових цінах зберігатиметься.

Це впливатиме на структуру кінцевої ціни, маржу трейдерів та податкову політику.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters