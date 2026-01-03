$

ОПЕК+ збереже обмеження видобутку попри конфлікт між Саудівською Аравією та ОАЕ

Обновлено: Январь 03, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

ОПЕК+ збереже обмеження видобутку попри конфлікт між Саудівською Аравією та ОАЕ

Попри публічне загострення відносин між Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, країни-учасниці ОПЕК+ не змінюватимуть нафтову політику. Альянс планує зберегти рівень видобутку без змін упродовж першого кварталу 2026 року, щоб підтримати ціни в умовах сезонного зниження попиту.

Баланс ринку нафти на тлі геополітичної напруги

За інформацією делегатів ОПЕК+, на які посилається Reuters, недільна зустріч восьми країн альянсу, що реалізують добровільні скорочення видобутку, підтвердить раніше ухвалене рішення про стабільний рівень постачання нафти на ринок.

  • Рівень видобутку планується утримувати без змін протягом січня, лютого та березня 2026 року.
  • Рішення пояснюється сезонним послабленням попиту на нафту в першому кварталі.
  • Мета політики — підтримка цін та запобігання надлишку пропозиції.

Йдеться про вісім держав ОПЕК+, які ще у листопаді погодилися призупинити збільшення видобутку. До цієї групи входять Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман.

Саудівсько-еміратський конфлікт і фактор Ємену

Напередодні зустрічі альянсу відносини між двома ключовими виробниками нафти різко загострилися через події в Ємені.

  • Саудівські сили заявили про перехоплення несанкціонованого вантажу озброєння, який, за їхніми словами, був пов’язаний з ОАЕ та прямував на південь Ємену.
  • Після цього коаліція на чолі з Ер-Ріядом завдала авіаудару по порту Мукалла, розцінивши ситуацію як порушення безпеки.
  • Абу-Дабі заявив, що обладнання призначалося виключно для власних контртерористичних сил та заперечив підтримку сепаратистів.

Згодом ОАЕ повідомили про виведення залишків своїх військ з Ємену. Водночас уряд Ємену, підтримуваний Саудівською Аравією, розпочав операцію проти південних сепаратистів, яких пов’язують з Еміратами.

Саудівці ввели громадськість в оману, і ця операція аж ніяк не була мирною — Амр аль-Бідх, представник Південної перехідної ради, підтримуваної ОАЕ

Чому ОПЕК+ ігнорує політичні конфлікти

Аналітики вважають, що нинішній конфлікт між Ер-Ріядом та Абу-Дабі не вплине на єдність ОПЕК+. Альянс уже неодноразово зберігав узгоджену політику в умовах серйозніших потрясінь.

  • Під час ірансько-іракської війни у 1980-х роках картель зберігав координацію.
  • Єдність також утримувалася попри санкції проти Ірану та Венесуели.

Ключовим пріоритетом залишається цінова стабільність, навіть якщо між окремими учасниками виникають гострі політичні суперечності.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2512)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: