ОПЕК+ збереже обмеження видобутку попри конфлікт між Саудівською Аравією та ОАЕ

Попри публічне загострення відносин між Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, країни-учасниці ОПЕК+ не змінюватимуть нафтову політику. Альянс планує зберегти рівень видобутку без змін упродовж першого кварталу 2026 року, щоб підтримати ціни в умовах сезонного зниження попиту.
Баланс ринку нафти на тлі геополітичної напруги
За інформацією делегатів ОПЕК+, на які посилається Reuters, недільна зустріч восьми країн альянсу, що реалізують добровільні скорочення видобутку, підтвердить раніше ухвалене рішення про стабільний рівень постачання нафти на ринок.
- Рівень видобутку планується утримувати без змін протягом січня, лютого та березня 2026 року.
- Рішення пояснюється сезонним послабленням попиту на нафту в першому кварталі.
- Мета політики — підтримка цін та запобігання надлишку пропозиції.
Йдеться про вісім держав ОПЕК+, які ще у листопаді погодилися призупинити збільшення видобутку. До цієї групи входять Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман.
Саудівсько-еміратський конфлікт і фактор Ємену
Напередодні зустрічі альянсу відносини між двома ключовими виробниками нафти різко загострилися через події в Ємені.
- Саудівські сили заявили про перехоплення несанкціонованого вантажу озброєння, який, за їхніми словами, був пов’язаний з ОАЕ та прямував на південь Ємену.
- Після цього коаліція на чолі з Ер-Ріядом завдала авіаудару по порту Мукалла, розцінивши ситуацію як порушення безпеки.
- Абу-Дабі заявив, що обладнання призначалося виключно для власних контртерористичних сил та заперечив підтримку сепаратистів.
Згодом ОАЕ повідомили про виведення залишків своїх військ з Ємену. Водночас уряд Ємену, підтримуваний Саудівською Аравією, розпочав операцію проти південних сепаратистів, яких пов’язують з Еміратами.
Саудівці ввели громадськість в оману, і ця операція аж ніяк не була мирною — Амр аль-Бідх, представник Південної перехідної ради, підтримуваної ОАЕ
Чому ОПЕК+ ігнорує політичні конфлікти
Аналітики вважають, що нинішній конфлікт між Ер-Ріядом та Абу-Дабі не вплине на єдність ОПЕК+. Альянс уже неодноразово зберігав узгоджену політику в умовах серйозніших потрясінь.
- Під час ірансько-іракської війни у 1980-х роках картель зберігав координацію.
- Єдність також утримувалася попри санкції проти Ірану та Венесуели.
Ключовим пріоритетом залишається цінова стабільність, навіть якщо між окремими учасниками виникають гострі політичні суперечності.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com