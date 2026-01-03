ОПЕК+ збереже обмеження видобутку попри конфлікт між Саудівською Аравією та ОАЕ

Попри публічне загострення відносин між Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, країни-учасниці ОПЕК+ не змінюватимуть нафтову політику. Альянс планує зберегти рівень видобутку без змін упродовж першого кварталу 2026 року, щоб підтримати ціни в умовах сезонного зниження попиту.

Баланс ринку нафти на тлі геополітичної напруги

За інформацією делегатів ОПЕК+, на які посилається Reuters, недільна зустріч восьми країн альянсу, що реалізують добровільні скорочення видобутку, підтвердить раніше ухвалене рішення про стабільний рівень постачання нафти на ринок.

Рівень видобутку планується утримувати без змін протягом січня, лютого та березня 2026 року .

планується утримувати без змін протягом . Рішення пояснюється сезонним послабленням попиту на нафту в першому кварталі.

Мета політики — підтримка цін та запобігання надлишку пропозиції.

Йдеться про вісім держав ОПЕК+, які ще у листопаді погодилися призупинити збільшення видобутку. До цієї групи входять Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман.

Саудівсько-еміратський конфлікт і фактор Ємену

Напередодні зустрічі альянсу відносини між двома ключовими виробниками нафти різко загострилися через події в Ємені.

Саудівські сили заявили про перехоплення несанкціонованого вантажу озброєння , який, за їхніми словами, був пов’язаний з ОАЕ та прямував на південь Ємену.

, який, за їхніми словами, був пов’язаний з ОАЕ та прямував на південь Ємену. Після цього коаліція на чолі з Ер-Ріядом завдала авіаудару по порту Мукалла , розцінивши ситуацію як порушення безпеки.

, розцінивши ситуацію як порушення безпеки. Абу-Дабі заявив, що обладнання призначалося виключно для власних контртерористичних сил та заперечив підтримку сепаратистів.

Згодом ОАЕ повідомили про виведення залишків своїх військ з Ємену. Водночас уряд Ємену, підтримуваний Саудівською Аравією, розпочав операцію проти південних сепаратистів, яких пов’язують з Еміратами.

Саудівці ввели громадськість в оману, і ця операція аж ніяк не була мирною — Амр аль-Бідх, представник Південної перехідної ради, підтримуваної ОАЕ

Чому ОПЕК+ ігнорує політичні конфлікти

Аналітики вважають, що нинішній конфлікт між Ер-Ріядом та Абу-Дабі не вплине на єдність ОПЕК+. Альянс уже неодноразово зберігав узгоджену політику в умовах серйозніших потрясінь.

Під час ірансько-іракської війни у 1980-х роках картель зберігав координацію.

картель зберігав координацію. Єдність також утримувалася попри санкції проти Ірану та Венесуели.

Ключовим пріоритетом залишається цінова стабільність, навіть якщо між окремими учасниками виникають гострі політичні суперечності.

