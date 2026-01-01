Repsol розширює мережу відновлюваного дизеля на Іберійському півострові до понад 1 500 станцій

Іспанська енергетична компанія Repsol суттєво наростила мережу автозаправних станцій з продажу 100-відсоткового відновлюваного дизельного пального Nexa Diesel в Іспанії та Португалії. Компанія вже реалізувала понад 210 млн літрів такого пального з початку року, підтверджуючи, що декарбонізація транспорту можлива без відмови від двигунів внутрішнього згоряння.

Розширення мережі Nexa Diesel на Іберійському півострові

  • Понад 1 500 автозаправних станцій Repsol в Іспанії та Португалії вже продають Nexa Diesel.
  • Понад 40 відсотків всієї мережі станцій компанії пропонують відновлюване пальне.
  • З початку року продано більше ніж 210 млн літрів 100-відсоткового відновлюваного пального.

У Repsol підкреслюють, що ці показники закріплюють позицію компанії як найбільшої мережі 100-відсоткового відновлюваного пального в Європі.

Чому відновлюване дизельне пальне важливе

  • Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння становлять 97 відсотків автопарку Іспанії та Європи.
  • У 2025 році вони забезпечили 87 відсотків продажів нових авто в Іспанії.
  • Використання 100-відсоткового відновлюваного дизеля дозволяє без технічних змін зменшувати викиди CO2.

Компанія зазначає, що досягнення кліматичних цілей Іспанії та ЄС неможливе без визнання ролі таких видів пального у скороченні викидів від наявного автопарку.

Технологічні характеристики Nexa Diesel

  • Зменшення вуглецевого сліду до 90 відсотків порівняно з традиційним дизелем.
  • Виробляється з сировини відновлюваного органічного походження.
  • Підвищує ефективність роботи двигуна та подовжує його ресурс.
  • Придатний для всіх дизельних двигунів без модифікацій.

Індустріальні потужності та нові проєкти

  • Комплекс у Картахені є першим на Іберійському півострові промисловим об’єктом, що виробляє лише відновлюване пальне.
  • Потужність проєкту з переробки відходів у пальне становить 250 тис. тонн на рік.
  • У Таррагоні розпочато промислове виробництво 100-відсоткового відновлюваного бензину.

Використання такого бензину скорочує чисті викиди CO2 більш ніж на 70 відсотків у порівнянні зі звичайним бензином.

Розвиток роздрібного продажу бензину Nexa 95

  • Наразі пальне доступне на 20 станціях у регіонах Мадрида та Каталонії.
  • До кінця року Repsol планує розширити мережу до 30 станцій.
  • Нові локації включають Більбао, Таррагону, Валенсію та Сарагосу.

Контракти з транспортом та авіацією

  • Підписані угоди з компаніями важкого автотранспорту в Іспанії та Португалії.
  • Партнерства з пасажирськими перевізниками та морськими операторами.
  • Контракти на постачання сталого авіаційного пального для комерційних авіаліній.

Висновки для України в умовах широкомасштабної війни росії проти України

Ринок нафти й нафтопродуктів

  • Досвід Repsol демонструє можливість диверсифікації джерел постачання через розвиток відновлюваних палив.
  • Локальне виробництво підвищує логістичну стійкість у разі атак або блокад.

Захист критичної інфраструктури

  • Промислові комплекси з переробки відходів у пальне зменшують залежність від імпорту.
  • Інвестиції в такі об’єкти можуть розглядатися як елемент економічної безпеки.

Ціноутворення та конкуренція

  • Відновлюване пальне впливає на структуру ціни за рахунок нижчої вуглецевої складової.
  • Розвиток конкуренції між традиційними та відновлюваними видами пального може стримувати зростання маржі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Rigzone

