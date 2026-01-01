Repsol розширює мережу відновлюваного дизеля на Іберійському півострові до понад 1 500 станцій

Іспанська енергетична компанія Repsol суттєво наростила мережу автозаправних станцій з продажу 100-відсоткового відновлюваного дизельного пального Nexa Diesel в Іспанії та Португалії. Компанія вже реалізувала понад 210 млн літрів такого пального з початку року, підтверджуючи, що декарбонізація транспорту можлива без відмови від двигунів внутрішнього згоряння.

Розширення мережі Nexa Diesel на Іберійському півострові

Понад 1 500 автозаправних станцій Repsol в Іспанії та Португалії вже продають Nexa Diesel.

Repsol в Іспанії та Португалії вже продають Nexa Diesel. Понад 40 відсотків всієї мережі станцій компанії пропонують відновлюване пальне.

всієї мережі станцій компанії пропонують відновлюване пальне. З початку року продано більше ніж 210 млн літрів 100-відсоткового відновлюваного пального.

У Repsol підкреслюють, що ці показники закріплюють позицію компанії як найбільшої мережі 100-відсоткового відновлюваного пального в Європі.

Чому відновлюване дизельне пальне важливе

Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння становлять 97 відсотків автопарку Іспанії та Європи.

автопарку Іспанії та Європи. У 2025 році вони забезпечили 87 відсотків продажів нових авто в Іспанії.

нових авто в Іспанії. Використання 100-відсоткового відновлюваного дизеля дозволяє без технічних змін зменшувати викиди CO2.

Компанія зазначає, що досягнення кліматичних цілей Іспанії та ЄС неможливе без визнання ролі таких видів пального у скороченні викидів від наявного автопарку.

Технологічні характеристики Nexa Diesel

Зменшення вуглецевого сліду до 90 відсотків порівняно з традиційним дизелем.

порівняно з традиційним дизелем. Виробляється з сировини відновлюваного органічного походження.

Підвищує ефективність роботи двигуна та подовжує його ресурс.

Придатний для всіх дизельних двигунів без модифікацій.

Індустріальні потужності та нові проєкти

Комплекс у Картахені є першим на Іберійському півострові промисловим об’єктом, що виробляє лише відновлюване пальне.

промисловим об’єктом, що виробляє лише відновлюване пальне. Потужність проєкту з переробки відходів у пальне становить 250 тис. тонн на рік .

. У Таррагоні розпочато промислове виробництво 100-відсоткового відновлюваного бензину.

Використання такого бензину скорочує чисті викиди CO2 більш ніж на 70 відсотків у порівнянні зі звичайним бензином.

Розвиток роздрібного продажу бензину Nexa 95

Наразі пальне доступне на 20 станціях у регіонах Мадрида та Каталонії.

у регіонах Мадрида та Каталонії. До кінця року Repsol планує розширити мережу до 30 станцій .

. Нові локації включають Більбао, Таррагону, Валенсію та Сарагосу.

Контракти з транспортом та авіацією

Підписані угоди з компаніями важкого автотранспорту в Іспанії та Португалії.

Партнерства з пасажирськими перевізниками та морськими операторами.

Контракти на постачання сталого авіаційного пального для комерційних авіаліній.

Висновки для України в умовах широкомасштабної війни росії проти України

Ринок нафти й нафтопродуктів

Досвід Repsol демонструє можливість диверсифікації джерел постачання через розвиток відновлюваних палив.

через розвиток відновлюваних палив. Локальне виробництво підвищує логістичну стійкість у разі атак або блокад.

Захист критичної інфраструктури

Промислові комплекси з переробки відходів у пальне зменшують залежність від імпорту.

Інвестиції в такі об’єкти можуть розглядатися як елемент економічної безпеки.

Ціноутворення та конкуренція

Відновлюване пальне впливає на структуру ціни за рахунок нижчої вуглецевої складової.

Розвиток конкуренції між традиційними та відновлюваними видами пального може стримувати зростання маржі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Rigzone