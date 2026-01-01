Repsol розширює мережу відновлюваного дизеля на Іберійському півострові до понад 1 500 станцій

Іспанська енергетична компанія Repsol суттєво наростила мережу автозаправних станцій з продажу 100-відсоткового відновлюваного дизельного пального Nexa Diesel в Іспанії та Португалії. Компанія вже реалізувала понад 210 млн літрів такого пального з початку року, підтверджуючи, що декарбонізація транспорту можлива без відмови від двигунів внутрішнього згоряння.
Розширення мережі Nexa Diesel на Іберійському півострові
- Понад 1 500 автозаправних станцій Repsol в Іспанії та Португалії вже продають Nexa Diesel.
- Понад 40 відсотків всієї мережі станцій компанії пропонують відновлюване пальне.
- З початку року продано більше ніж 210 млн літрів 100-відсоткового відновлюваного пального.
У Repsol підкреслюють, що ці показники закріплюють позицію компанії як найбільшої мережі 100-відсоткового відновлюваного пального в Європі.
Чому відновлюване дизельне пальне важливе
- Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння становлять 97 відсотків автопарку Іспанії та Європи.
- У 2025 році вони забезпечили 87 відсотків продажів нових авто в Іспанії.
- Використання 100-відсоткового відновлюваного дизеля дозволяє без технічних змін зменшувати викиди CO2.
Компанія зазначає, що досягнення кліматичних цілей Іспанії та ЄС неможливе без визнання ролі таких видів пального у скороченні викидів від наявного автопарку.
Технологічні характеристики Nexa Diesel
- Зменшення вуглецевого сліду до 90 відсотків порівняно з традиційним дизелем.
- Виробляється з сировини відновлюваного органічного походження.
- Підвищує ефективність роботи двигуна та подовжує його ресурс.
- Придатний для всіх дизельних двигунів без модифікацій.
Індустріальні потужності та нові проєкти
- Комплекс у Картахені є першим на Іберійському півострові промисловим об’єктом, що виробляє лише відновлюване пальне.
- Потужність проєкту з переробки відходів у пальне становить 250 тис. тонн на рік.
- У Таррагоні розпочато промислове виробництво 100-відсоткового відновлюваного бензину.
Використання такого бензину скорочує чисті викиди CO2 більш ніж на 70 відсотків у порівнянні зі звичайним бензином.
Розвиток роздрібного продажу бензину Nexa 95
- Наразі пальне доступне на 20 станціях у регіонах Мадрида та Каталонії.
- До кінця року Repsol планує розширити мережу до 30 станцій.
- Нові локації включають Більбао, Таррагону, Валенсію та Сарагосу.
Контракти з транспортом та авіацією
- Підписані угоди з компаніями важкого автотранспорту в Іспанії та Португалії.
- Партнерства з пасажирськими перевізниками та морськими операторами.
- Контракти на постачання сталого авіаційного пального для комерційних авіаліній.
Висновки для України в умовах широкомасштабної війни росії проти України
Ринок нафти й нафтопродуктів
- Досвід Repsol демонструє можливість диверсифікації джерел постачання через розвиток відновлюваних палив.
- Локальне виробництво підвищує логістичну стійкість у разі атак або блокад.
Захист критичної інфраструктури
- Промислові комплекси з переробки відходів у пальне зменшують залежність від імпорту.
- Інвестиції в такі об’єкти можуть розглядатися як елемент економічної безпеки.
Ціноутворення та конкуренція
- Відновлюване пальне впливає на структуру ціни за рахунок нижчої вуглецевої складової.
- Розвиток конкуренції між традиційними та відновлюваними видами пального може стримувати зростання маржі.
