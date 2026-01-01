Енергетичний курс Марка Карні: як податкова реформа та інфраструктурні рішення змінюють ринок нафти, газу й пропану Канади

Новий енергетичний курс уряду Канади під керівництвом прем’єр-міністра Марка Карні поєднує кліматичні цілі з економічним прагматизмом. Скасування споживчого вуглецевого податку, прискорення інфраструктурних проєктів та фінансова підтримка енергетичного сектору створюють нові умови для розвитку нафти, газу та пропану, водночас змінюючи баланс між декарбонізацією та конкурентоспроможністю.

Баланс між кліматом та економікою: нова енергетична модель Канади

Податковий розворот і його наслідки для споживачів

1 квітня 2025 року уряд Канади скасував федеральну споживчу ціну на вуглець (fuel charge) для бензину, дизеля, природного газу та пропану.

Для домогосподарств у сільській місцевості, фермерів, малого бізнесу та логістичних компаній це означало негайне зниження платіжок .

. Пропан, який широко використовується поза газифікованими територіями, отримав пряму фінансову перевагу порівняно з іншими видами пального.

«Ми не відмовляємося від кліматичних цілей. Ми переналаштовуємо інструменти, щоб підтримати канадські родини та бізнес у складний економічний момент», — Марк Карні

Подальше законодавче закріплення цього рішення через остаточне скасування відповідних норм Закону про ціноутворення забруднення парниковими газами створило передбачуване регуляторне середовище для інвесторів і дистриб’юторів.

Інфраструктура та СПГ: непрямий імпульс для пропану

Запуск Major Projects Office скоротив строки погодження великих енергетичних проєктів.

Серед пріоритетів — LNG Canada Phase 2 , який має подвоїти експортні потужності СПГ з Кітімата (Британська Колумбія).

, який має з Кітімата (Британська Колумбія). Зростання видобутку природного газу означає більше газових рідин (NGL), включно з пропаном, для внутрішнього ринку та експорту.

Хоча пропан не є СПГ, він є побічним продуктом газопереробки, тому розширення газової інфраструктури прямо впливає на його доступність і цінову стабільність.

Технологічний підхід до скорочення викидів

Проєкт Pathways Plus CCUS спрямований на зниження викидів у нафтових пісках без скорочення видобутку.

спрямований на зниження викидів у нафтових пісках без скорочення видобутку. Акцент зроблено на технологіях, а не заборонах: уловлювання вуглецю, підвищення ефективності, скорочення витоків метану.

Пропан, як паливо з нижчим вуглецевим слідом, отримує довший перехідний період у структурі енергобалансу.

Фінансова стійкість і торгова безпека

Створено Strategic Response Fund обсягом 5 млрд доларів для підтримки компаній у разі торговельних чи логістичних шоків.

обсягом для підтримки компаній у разі торговельних чи логістичних шоків. Розширено Large Enterprise Tariff Loan Facility для забезпечення ліквідності енергетичних виробників.

для забезпечення ліквідності енергетичних виробників. Запроваджено політику Buy Canadian, яка стимулює внутрішнє виробництво резервуарів, обладнання зберігання та транспортування пропану.

Єдиний ринок і регуляторне спрощення

Закон One Canadian Economy (Bill C-5) зменшує міжпровінційні бар’єри та спрощує мобільність робочої сили.

зменшує міжпровінційні бар’єри та спрощує мобільність робочої сили. Політика «один проєкт — одна експертиза» скорочує дублювання екологічних оцінок.

Це особливо важливо для невеликих енергетичних об’єктів: сховищ, залізничних терміналів, перевантажувальних баз.

Обмеження та конкуренція альтернативних палив

Уряд зберігає рамки обмеження викидів нафтогазового сектору , але без примусових скорочень видобутку.

, але без примусових скорочень видобутку. Водночас виділено 370 млн доларів на розвиток біопалив, зокрема відновлюваного дизеля та біодизеля.

на розвиток біопалив, зокрема відновлюваного дизеля та біодизеля. Це сигналізує про диверсифікацію паливного кошика, що в перспективі впливатиме на конкуренцію.

Висновки для України в умовах повномасштабної війни росії проти України

Ринок і постачання : канадський досвід демонструє важливість диверсифікації джерел нафти й нафтопродуктів, розвитку альтернативних маршрутів та збільшення стратегічних запасів на випадок блокад чи масованих ударів.

: канадський досвід демонструє важливість диверсифікації джерел нафти й нафтопродуктів, розвитку альтернативних маршрутів та збільшення стратегічних запасів на випадок блокад чи масованих ударів. Критична інфраструктура : прискорені процедури для енергетичних проєктів і державні фонди підтримки можуть бути моделлю для інвестицій, страхування ризиків та розосередження об’єктів в Україні.

: прискорені процедури для енергетичних проєктів і державні фонди підтримки можуть бути моделлю для інвестицій, страхування ризиків та розосередження об’єктів в Україні. Ціноутворення: тимчасовий перегляд податкового навантаження на пальне може пом’якшувати цінові шоки, зберігаючи доступність пального для населення й бізнесу в умовах війни.

Енергетична політика Марка Карні показує, що навіть за декларованих кліматичних цілей держава може діяти прагматично, посилюючи економічну та енергетичну стійкість. Для країн, що перебувають під безпековим тиском, цей підхід набуває особливої ваги.

Джерело: Terminal

За матеріалами: LPGas Magazine