Нафта зросла до двомісячного максимуму на тлі загострення риторики США щодо Ірану

Світові ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні два місяці після різкого посилення риторики президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Ринок відреагував зростанням котирувань через побоювання перебоїв у постачанні з боку одного з ключових виробників ОПЕК, а також через нові торговельні та політичні ризики.
Геополітична складова
- Ф’ючерси West Texas Intermediate подорожчали до 61,18 долара за барель, що означає зростання на 2,82 відсотка за день.
- Максимальне внутрішньоденне зростання сягало 3,2 відсотка, що стало найвищим рівнем із початку листопада.
- Причина – загострення заяв Вашингтона щодо Ірану, який є четвертим за обсягами виробником нафти в ОПЕК.
Політична складова
- Президент США заявив про скасування всіх зустрічей з іранськими посадовцями до припинення вбивств протестувальників.
- У повідомленні наголошувалося, що «допомога вже в дорозі», що ринок сприйняв як натяк на можливе втручання США.
- Паралельно було запроваджено 25-відсотковий тариф на товари з країн, які ведуть бізнес з Іраном.
Логістичні ризики та фактор Каспійського регіону
- Додатковим чинником зростання стали перебої в роботі терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, через який експортується казахстанська нафта.
- Поєднання несприятливих погодних умов, атак дронами та планового обслуговування створило загрозу експорту.
- Два танкери були уражені поблизу терміналу, що посилило ризики для постачання.
- Обсяги відвантажень уже були скориговані майже вдвічі – до близько 900 тисяч барелів на добу.
Чому ціна зростає
- Риторичне загострення підвищує ймовірність санкцій або військового втручання, що загрожує скороченням іранського експорту.
- Фізичні перебої постачання в Каспійському регіоні посилюють дефіцитні очікування.
- Інвестори закладають у ціну премію за ризик, що автоматично штовхає котирування вгору.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg