Нафта зросла до двомісячного максимуму на тлі загострення риторики США щодо Ірану

Обновлено: Январь 13, 2026. Тэги: , , , , , , , , , ,

Нафта зросла до двомісячного максимуму на тлі загострення риторики США щодо Ірану

Світові ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні два місяці після різкого посилення риторики президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Ринок відреагував зростанням котирувань через побоювання перебоїв у постачанні з боку одного з ключових виробників ОПЕК, а також через нові торговельні та політичні ризики.

Геополітична складова

  • Ф’ючерси West Texas Intermediate подорожчали до 61,18 долара за барель, що означає зростання на 2,82 відсотка за день.
  • Максимальне внутрішньоденне зростання сягало 3,2 відсотка, що стало найвищим рівнем із початку листопада.
  • Причина – загострення заяв Вашингтона щодо Ірану, який є четвертим за обсягами виробником нафти в ОПЕК.

Політична складова

  • Президент США заявив про скасування всіх зустрічей з іранськими посадовцями до припинення вбивств протестувальників.
  • У повідомленні наголошувалося, що «допомога вже в дорозі», що ринок сприйняв як натяк на можливе втручання США.
  • Паралельно було запроваджено 25-відсотковий тариф на товари з країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Логістичні ризики та фактор Каспійського регіону

  • Додатковим чинником зростання стали перебої в роботі терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, через який експортується казахстанська нафта.
  • Поєднання несприятливих погодних умов, атак дронами та планового обслуговування створило загрозу експорту.
  • Два танкери були уражені поблизу терміналу, що посилило ризики для постачання.
  • Обсяги відвантажень уже були скориговані майже вдвічі – до близько 900 тисяч барелів на добу.

Чому ціна зростає

  • Риторичне загострення підвищує ймовірність санкцій або військового втручання, що загрожує скороченням іранського експорту.
  • Фізичні перебої постачання в Каспійському регіоні посилюють дефіцитні очікування.
  • Інвестори закладають у ціну премію за ризик, що автоматично штовхає котирування вгору.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

Автор:

(Всего статей: 2527)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: