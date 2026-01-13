Загострення напруги між США та Іраном повертає ризик зростання цін на нафту

Зростання політичної напруги навколо Ірану знову загострило увагу світових нафтових ринків до Ормузької протоки — ключового морського коридору, через який проходить близько п’ятої частини світового споживання нафти. Попри те що фізичних перебоїв у постачанні наразі не зафіксовано, ризики ескалації, тарифного тиску та можливих страйків в іранському нафтосекторі формують підґрунтя для підвищеної волатильності цін.

Ормузька протока як вузлова точка світового ринку

Ормузька протока з’єднує Перську затоку з Аравійським морем і є критично важливою для транспортування сирої нафти та нафтопродуктів. За даними Управління енергетичної інформації США, у 2024 році через неї щодня проходило в середньому 20 млн барелів нафти, що становить близько 20% світового споживання рідких вуглеводнів.

Жодного повного блокування протоки в історії не відбувалося

протоки в історії не відбувалося Навіть під час танкерної війни 1980-х років атаки не призвели до зупинки транзиту

Втім, часткові обмеження або відмова судновласників від рейсів уже тоді викликали різке зростання цін

Іранський фактор: видобуток, протести та ризики експорту

Іран є одним із найбільших виробників нафти у світі. У 2023 році країна посідала 9-те місце за обсягами видобутку, забезпечуючи майже 4 млн барелів на добу, або близько 4% світового видобутку.

Масові антиурядові протести та жорсткі дії влади різко підвищили геополітичну напругу. За новими оцінками, під час демонстрацій загинуло понад 500 осіб. Водночас з’явилися заклики до страйків серед працівників нафтової галузі, що посилило побоювання ринку.

“Загибель людей і заклики до страйків підвищили ризик того, що під загрозою можуть опинитися мільйони барелів експорту на добу”, — Алекс Пірс, аналітик з товарних ринків Schneider Electric.

Навіть короткострокова ескалація може порушити потоки постачання

Зростають страхові витрати на перевезення через Перську затоку

Ринкові настрої залишаються обережними, попри заяви іранської влади про контроль ситуації

Політика США: тарифи та сценарії ескалації

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність розглядати дипломатію щодо іранської ядерної програми, однак паралельно не виключив силових варіантів. Додатковим фактором напруги стало рішення про 25% тарифи проти будь-яких країн, що ведуть бізнес з Іраном.

Під дію тарифів потенційно підпадають Китай, Індія та Туреччина

Торговельні обмеження можуть непрямо скоротити попит на іранську нафту

Будь-який військовий удар несе ризик відповіді Ірану через Ормузьку протоку

“Будь-який удар США може підштовхнути Тегеран до використання свого головного козиря — порушення руху через Ормузьку протоку”, — Маніш Радж, Velandera Energy Partners.

Реакція ринку та цінові орієнтири

Попри зростання ризиків, у короткостроковій перспективі ринок залишається відносно спокійним. На тлі останніх новин:

Американська нафта WTI подорожчала на 0,6% — до 59,50 дол. за барель

— до Світовий еталон Brent зріс на 0,8% — до 63,87 дол. за барель

Втім, історичний досвід свідчить, що навіть часткові перебої або очікування шоків можуть різко змінити баланс попиту та пропозиції.

Джерело: Terminal

Першоджерело: MarketWatch