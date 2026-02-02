Ціни на нафту у 2026 році тяжітимуть до $60 за барель: профіцит переважає геополітичні ризики

Світові ціни на нафту у 2026 році, за оцінками аналітиків, утримуватимуться поблизу позначки $60 за барель. Очікуваний профіцит пропозиції на ринку переважує вплив геополітичних ризиків, які потенційно можуть порушувати постачання.
Профіцит ринку стримує ціни
Опитування 31 економіста та аналітика, проведене у січні, показало, що:
- Brent у 2026 році в середньому коштуватиме $62,02 за барель (у грудні прогноз становив $61,27).
- WTI очікується на рівні $58,72 за барель проти $58,15 у попередньому прогнозі.
- У 2025 році середня ціна WTI становила $64,73, а Brent у 2024 році — близько $68,20.
Станом на 30 січня Brent торгувався поблизу $70 за барель, однак аналітики вважають, що середньорічні показники будуть нижчими.
Геополітика створює шум, але не змінює тренд
Геополітичні чинники залишаються у фокусі ринку:
- погрози президента США Дональда Трампа на адресу Ірану;
- розширення санкцій проти росії;
- нестабільність на Близькому Сході.
Усі ці фактори несуть ризики для постачання. Водночас, за оцінками аналітиків, вирішальними для цін у 2026 році стануть:
- зміни торговельної політики США;
- траєкторія попиту з боку Китаю;
- подальші кроки альянсу OPEC+.
Геополітика створює багато шуму, але ані події у Венесуелі, ані в Ірані зрештою не змінять загальної картини. Ринок нафти, схоже, перебуває у стійкому профіциті. — Норберт Рюккер, керівник напряму економіки та досліджень майбутніх поколінь Julius Baer
Аналітики оцінюють обсяг цього профіциту в діапазоні від 0,75 до 3,5 млн барелів на добу.
Венесуела: швидкого зростання не буде
Попри зміну політичної ситуації у Венесуелі, аналітики не очікують швидкого зростання видобутку:
- за оцінкою Kpler, постачання з Венесуели скорочуватимуться щонайменше до квітня через посилення контролю США над танкерами під санкціями;
- відновлення можливе у другій половині року за рахунок запуску наявної інфраструктури;
- подальше зростання видобутку потребуватиме років інвестицій, політичної стабільності та модернізації застарілих потужностей.
Політика OPEC+ без різких кроків
За даними джерел, на найближчому засіданні OPEC+ альянс навряд чи ухвалюватиме рішення після березня 2026 року.
- Минулого року вісім країн OPEC+ підвищили цільові рівні видобутку приблизно на 2,9 млн барелів на добу.
- Ці підвищення були призупинені на перший квартал 2026 року.
OPEC+ захищатиме мінімальний рівень цін, водночас стежачи за своєю часткою ринку. Якщо споживання зростатиме, альянс може обережно нарощувати видобуток, не перенасичуючи ринок. — Сайрус де ла Рубіа, головний економіст Hamburg Commercial Bank
Що це означає для України в умовах війни
На тлі широкомасштабної агресії росії проти України прогнозований профіцит на світовому ринку нафти має низку практичних наслідків:
- Ринок нафти й нафтопродуктів: глобальний надлишок пропозиції підвищує шанси на диверсифікацію джерел постачання та зменшує ризик цінових шоків у разі тимчасових логістичних збоїв.
- Логістична стійкість: нижчі ціни створюють простір для формування стратегічних запасів і підготовки сценаріїв на випадок блокад або масованих ударів по інфраструктурі.
- Ціноутворення: стабільні або помірно низькі світові ціни зменшують тиск на внутрішні ціни пального, залишаючи ключовими чинниками податки, логістичні витрати та конкуренцію між постачальниками.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters