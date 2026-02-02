Ціни на нафту у 2026 році тяжітимуть до $60 за барель: профіцит переважає геополітичні ризики

Світові ціни на нафту у 2026 році, за оцінками аналітиків, утримуватимуться поблизу позначки $60 за барель. Очікуваний профіцит пропозиції на ринку переважує вплив геополітичних ризиків, які потенційно можуть порушувати постачання.

Профіцит ринку стримує ціни

Опитування 31 економіста та аналітика, проведене у січні, показало, що:

Brent у 2026 році в середньому коштуватиме $62,02 за барель (у грудні прогноз становив $61,27).

у 2026 році в середньому коштуватиме (у грудні прогноз становив $61,27). WTI очікується на рівні $58,72 за барель проти $58,15 у попередньому прогнозі.

очікується на рівні проти $58,15 у попередньому прогнозі. У 2025 році середня ціна WTI становила $64,73, а Brent у 2024 році — близько $68,20.

Станом на 30 січня Brent торгувався поблизу $70 за барель, однак аналітики вважають, що середньорічні показники будуть нижчими.

Геополітика створює шум, але не змінює тренд

Геополітичні чинники залишаються у фокусі ринку:

погрози президента США Дональда Трампа на адресу Ірану;

розширення санкцій проти росії ;

; нестабільність на Близькому Сході.

Усі ці фактори несуть ризики для постачання. Водночас, за оцінками аналітиків, вирішальними для цін у 2026 році стануть:

зміни торговельної політики США;

траєкторія попиту з боку Китаю;

подальші кроки альянсу OPEC+.

Геополітика створює багато шуму, але ані події у Венесуелі, ані в Ірані зрештою не змінять загальної картини. Ринок нафти, схоже, перебуває у стійкому профіциті. — Норберт Рюккер, керівник напряму економіки та досліджень майбутніх поколінь Julius Baer

Аналітики оцінюють обсяг цього профіциту в діапазоні від 0,75 до 3,5 млн барелів на добу.

Венесуела: швидкого зростання не буде

Попри зміну політичної ситуації у Венесуелі, аналітики не очікують швидкого зростання видобутку:

за оцінкою Kpler, постачання з Венесуели скорочуватимуться щонайменше до квітня через посилення контролю США над танкерами під санкціями;

відновлення можливе у другій половині року за рахунок запуску наявної інфраструктури;

подальше зростання видобутку потребуватиме років інвестицій, політичної стабільності та модернізації застарілих потужностей.

Політика OPEC+ без різких кроків

За даними джерел, на найближчому засіданні OPEC+ альянс навряд чи ухвалюватиме рішення після березня 2026 року.

Минулого року вісім країн OPEC+ підвищили цільові рівні видобутку приблизно на 2,9 млн барелів на добу .

підвищили цільові рівні видобутку приблизно на . Ці підвищення були призупинені на перший квартал 2026 року.

OPEC+ захищатиме мінімальний рівень цін, водночас стежачи за своєю часткою ринку. Якщо споживання зростатиме, альянс може обережно нарощувати видобуток, не перенасичуючи ринок. — Сайрус де ла Рубіа, головний економіст Hamburg Commercial Bank

Що це означає для України в умовах війни

На тлі широкомасштабної агресії росії проти України прогнозований профіцит на світовому ринку нафти має низку практичних наслідків:

Ринок нафти й нафтопродуктів : глобальний надлишок пропозиції підвищує шанси на диверсифікацію джерел постачання та зменшує ризик цінових шоків у разі тимчасових логістичних збоїв.

: глобальний надлишок пропозиції підвищує шанси на диверсифікацію джерел постачання та зменшує ризик цінових шоків у разі тимчасових логістичних збоїв. Логістична стійкість : нижчі ціни створюють простір для формування стратегічних запасів і підготовки сценаріїв на випадок блокад або масованих ударів по інфраструктурі.

: нижчі ціни створюють простір для формування стратегічних запасів і підготовки сценаріїв на випадок блокад або масованих ударів по інфраструктурі. Ціноутворення: стабільні або помірно низькі світові ціни зменшують тиск на внутрішні ціни пального, залишаючи ключовими чинниками податки, логістичні витрати та конкуренцію між постачальниками.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters