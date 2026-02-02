Санкції проти нафтопереробних заводів як інструмент тиску на росію: позиція Білла Браудера

Міжнародний інвестор і критик володимира путіна Білл Браудер закликає запровадити санкції проти нафтопереробних заводів у Китаї, Індії та Туреччині, які купують російську сиру нафту. За його оцінкою, саме ці підприємства щодня забезпечують кремлю надходження у розмірі від 500 млн до 1 млрд доларів США, що прямо фінансує війну проти України. Браудер вважає, що цілеспрямований тиск на покупців нафти може значно швидше підірвати фінансову спроможність росії вести війну, ніж боротьба з так званим «тіньовим флотом» танкерів.

Фінансове підґрунтя війни

На думку Білла Браудера, здатність росії продовжувати широкомасштабну війну напряму залежить від експортних доходів від нафти.

До 1 млрд доларів США на день надходить до бюджету росії завдяки роботі восьми ключових нафтопереробних заводів у Китаї, Індії та Туреччині.

надходить до бюджету росії завдяки роботі восьми ключових нафтопереробних заводів у Китаї, Індії та Туреччині. Ці заводи переробляють російську нафту на бензин, дизель та авіаційне паливо, які потім продаються на світових ринках.

За словами Браудера, саме продаж сирої нафти є головним джерелом фінансування війни.

«Як путін фінансує цю війну? За рахунок продажу сирої нафти. Якщо Китай, Індія й Туреччина припинять її купувати, російська нафта продаватиметься з величезним дисконтом, і вже за шість місяців путін буде практично поза грою», — Білл Браудер.

Чому санкції проти НПЗ ефективніші

Останнім часом увага міжнародної спільноти була зосереджена на «тіньовому флоті» російських танкерів, однак Браудер вважає цей підхід менш результативним.

Контроль над приблизно 200 суднами є складним через непрозору структуру власності.

є складним через непрозору структуру власності. Натомість тиск на кінцевих покупців нафти є прямішим і простішим інструментом.

Браудер наголошує: легше змусити заводи не купувати нафту, ніж відстежувати кожне судно.

Водночас з’являються перші сигнали змін. За даними Bloomberg, у грудні постачання російської нафти до портів Індії впали до найнижчого рівня за понад три роки.

Заморожені активи росії та позиція Європи

Окремим напрямом боротьби Браудера залишається питання використання заморожених російських активів.

Понад 200 млрд доларів США російських суверенних активів були заморожені у 2022 році, значна частина — у бельгійському депозитарії Euroclear.

російських суверенних активів були заморожені у 2022 році, значна частина — у бельгійському депозитарії Euroclear. Європа погодилася надати Україні 90 млрд євро кредиту , який почне надходити у квітні–травні, але без прямого використання цих активів.

, який почне надходити у квітні–травні, але без прямого використання цих активів. Бельгія виступає проти конфіскації активів, вважаючи це «актом війни».

«Незалежно від мирних планів, війна не закінчиться. Через рік ми знову будемо шукати гроші. Передача російських активів Україні — логічне продовження нинішньої політики», — Білл Браудер.

Висновки

Ключовим фактором стійкості росії у війні залишається експорт нафти. Цілеспрямовані санкції проти нафтопереробних заводів у третіх країнах можуть:

суттєво скоротити валютні надходження росії у короткостроковій перспективі;

підвищити дисконт на російську нафту до рівня, що зробить її експорт економічно невигідним;

посилити фінансовий тиск без прямої ескалації воєнних дій.

Для України це означає потенційне зменшення ресурсної бази агресора та підвищення ефективності міжнародних санкційних механізмів.

Джерело: Terminal

За матеріалами першоджерела: The Guardian