UGI International продає LPG-бізнес у Центральній Європі: стратегічний вихід із чотирьох ринків

Американська енергетична група UGI International домовилася про продаж своїх активів з дистрибуції скрапленого нафтового газу у Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині. Угода оцінюється приблизно у 56 млн доларів США та має завершити масштабну програму оптимізації портфеля компанії. Отримані кошти UGI планує спрямувати на скорочення боргу та підвищення фінансової стійкості.

Продаж LPG-активів як завершення оптимізації портфеля

UGI International уклала остаточну угоду з ірландською компанією DCC plc щодо відчуження своїх бізнесів із дистрибуції LPG у чотирьох країнах Центральної Європи. Йдеться про Чехію, Угорщину, Польщу та Словаччину. Сукупна вартість підприємства в межах угоди становить близько 56 млн доларів США.

Компанія прямо пов’язує цю угоду із завершенням раніше оголошеної програми оптимізації активів.

«Це відчуження фактично завершує раніше оголошену програму оптимізації портфеля UGI International і дозволяє нам зосередитися на сегментах, де ми маємо найсильніші конкурентні позиції та можливості зростання», — зазначила президентка UGI International Джулі Фаціо.

На чому зосереджується UGI International

За словами керівництва компанії, подальша стратегія передбачає концентрацію на ринках, де UGI має масштаб, розвинену інфраструктуру постачання та довгострокові відносини з клієнтами.

Фокус на масштабних ринках із високою часткою компанії

із високою часткою компанії Опора на власну інфраструктуру постачання LPG

Пріоритет клієнтських сегментів з прогнозованим попитом

з прогнозованим попитом Стійке створення вартості у середньо- та довгостроковій перспективі

UGI International є дочірньою структурою UGI Corp. та працює як дистрибутор LPG у 14 європейських країнах.

Фінансові параметри та строки угоди

Закриття угоди очікується у першій половині 2026 календарного року за умови виконання стандартних умов завершення.

Оціночна вартість угоди : близько 56 млн доларів США

: близько 56 млн доларів США Очікуваний строк закриття : перша половина 2026 року

: перша половина 2026 року Використання коштів : скорочення боргового навантаження UGI Corp.

: скорочення боргового навантаження UGI Corp. Фінансова мета: посилення балансу та підвищення гнучкості для майбутніх інвестицій

Компанія наголошує, що зменшення боргу є ключовим елементом підготовки до нових інвестиційних проєктів та зростання.

Масштаби діяльності UGI International у Європі

UGI International залишається одним із помітних гравців на європейському ринку LPG. У 2025 році компанія реалізувала близько 820 млн галонів скрапленого нафтового газу по всій Європі.

Клієнтська база охоплює:

побутових споживачів

комерційний сектор

промислові підприємства

аграрний сектор

оптових покупців

сегмент автомобільного палива

Таким чином, вихід із чотирьох країн Центральної Європи не означає згортання діяльності компанії в регіоні загалом, а радше перерозподіл ресурсів на користь більш прибуткових та стратегічно важливих ринків.

Джерело: Terminal

За матеріалами: UGI Corp