Світовий нафтовий ринок у 2026 році: зростання попиту сповільнюється, запаси б’ють рекорди, а ціни нервово реагують на геополітику

Світовий попит на нафту у 2026 році зросте на 850 тис. барелів на добу, але пропозиція додасть ще більше — 2,4 млн барелів на добу. На тлі рекордного накопичення запасів у 2025 році (+477 млн барелів) ринок входить у новий цикл із підвищеною волатильністю. Січневий стрибок цін на $10 за барель став реакцією на погодні катаклізми, перебої у Казахстані, скорочення постачання з рф та загострення довкола Ірану.

Баланс попиту і пропозиції: ринок рухається до профіциту

Попит: зростання сповільнюється, але тримається

У 2026 році світовий попит на нафту зросте на 850 тис. барелів на добу — це більше, ніж у 2025 році (+770 тис. бар./д), але менше за середні темпи останнього десятиліття. Весь приріст забезпечать країни поза межами ОЕСР.

Китай залишиться лідером приросту — близько 200 тис. бар./д ,

залишиться лідером приросту — близько , Понад 50% приросту припаде на нафтохімічну сировину,

припаде на нафтохімічну сировину, Для порівняння: у 2025 році лише третина приросту була пов’язана з нафтохімією, тоді як домінували транспортні палива.

Нафтохімічна сировина — це нафта та її фракції, що використовуються для виробництва пластмас, добрив, синтетичних матеріалів. Така структура попиту означає зміну акцентів: менше залежності від автотранспорту — більше від промисловості.

Пропозиція: від погодного шоку до нового приросту

У січні світове постачання нафти різко скоротилося на 1,2 млн бар./д — до 106,6 млн бар./д. Причини:

Сильні морози у Північній Америці — понад 1 млн бар./д тимчасово зупиненого видобутку,

тимчасово зупиненого видобутку, Тривалі перебої на ключовому експортному терміналі Казахстану з листопада,

Відключення електроенергії на найбільшому родовищі Казахстану,

Скорочення потоків із рф та Венесуели.

Водночас у 2026 році світовий видобуток має зрости на 2,4 млн бар./д — до 108,6 млн бар./д. Приріст майже порівну розподілять країни OPEC+ та виробники поза альянсом, якщо OPEC+ збережуть чинні квоти щонайменше до березня.

Санкції, Іран і рф: нова географія потоків

Січень став місяцем суттєвих змін у глобальній логістиці постачання.

Постачання з рф зменшилися на 350 тис. бар./д ,

зменшилися на , Імпорт російської нафти Індією впав до 1,1 млн бар./д — мінімум із листопада 2022 року (проти 1,7 млн бар./д у середньому в 2025 році),

— мінімум із листопада 2022 року (проти 1,7 млн бар./д у середньому в 2025 році), Натомість постачання до Китаю досягли історичного максимуму,

Венесуела скоротила видобуток на 210 тис. бар./д — до 780 тис. бар./д, але очікується відновлення після дозволу США на експорт венесуельської нафти американськими компаніями.

Загострення між Іраном і США додало нервозності ринку. Після повідомлень про прогрес у переговорах ціни тимчасово знизилися, але швидко відновили зростання після рекомендацій США уникати іранських вод під час проходження Ормузької протоки.

Ціни: $10 за місяць і ринок «на голках»

Еталонна нафта Північного моря у січні подорожчала на $10 за барель. На момент підготовки матеріалу:

Dated Brent торгувався близько $73/бар. ,

, Ф’ючерси ICE Brent — близько $70/бар.

Зростання відбулося попри загальне накопичення запасів. Це свідчить, що ринок реагує не лише на баланс, а й на ризики перебоїв у фізичних постачаннях.

Запаси: рекордне накопичення

Світові запаси нафти у 2025 році зросли на 477 млн барелів або в середньому на 1,3 млн бар./д — максимум із 2020 року.

У грудні — +37 млн барелів,

У січні — ще +49 млн барелів (попередні дані),

Китай наростив запаси сирої нафти на 111 млн барелів ,

, Нафта «на воді» зросла на 248 млн барелів , з яких 72% — санкційна,

, з яких — санкційна, Запаси рідких вуглеводнів у США — +49 млн барелів.

Водночас комерційні запаси країн ОЕСР перевищили середній п’ятирічний рівень вперше з 2021 року, що свідчить про перехід до більш комфортної фази забезпечення.

Переробка і маржа: сезонне охолодження

У грудні глобальна переробка досягла історичного максимуму — 86,3 млн бар./д, але вже в січні знизилася до 85,7 млн бар./д через початок сезонних ремонтів і падіння маржі.

У 2026 році очікується зростання переробки на 790 тис. бар./д, переважно за рахунок країн поза ОЕСР. Для порівняння: у 2025 році приріст становив майже 1 млн бар./д.

Маржа переробки — це різниця між ціною нафтопродуктів і сирої нафти. Її зниження означає меншу прибутковість НПЗ та стримування активності.

Світовий нафтовий ринок входить у 2026 рік із парадоксом: запаси зростають, але нервозність не зникає. Профіцит пропозиції співіснує з геополітичними ризиками. Для імпортерів це шанс посилити диверсифікацію, але й нагадування: стабільність балансу не гарантує стабільності ціни.

Джерело: Terminal

За матеріалами: iea.org