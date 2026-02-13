Маржа європейських НПЗ просіла до 8,63 долара за барель: запаси в ARA зменшилися на 5,7%

Прибутковість виробництва бензину в Північно-Західній Європі знизилася на 62 центи — до близько 8,63 долара за барель, попри скорочення запасів у ключовому хабі Amsterdam-Rotterdam-Antwerp на 5,7%. Водночас експорт з ЄС і Великої Британії в лютому сповільнився, а найбільший НПЗ Африки Dangote відновив роботу на повну потужність 650 тисяч барелів на добу.

Європейський бензиновий ринок: маржа вниз, торгівля активна

На тлі волатильності світових енергоринків маржа переробки бензину у Північно-Західній Європі знизилася. Йдеться про так званий crack spread — різницю між ціною нафти та ціною готового пального, яка відображає прибутковість НПЗ.

Динаміка маржі

8,63 долара за барель — новий рівень маржі (мінус 62 центи за день).

— новий рівень маржі (мінус 62 центи за день). Попередній показник становив 9,25 долара за барель.

Зниження відбулося попри скорочення запасів у регіоні, що зазвичай підтримує ціни. Це свідчить про тиск з боку зовнішніх факторів — зокрема, зміни експортних потоків та глобальної конкуренції.

Обсяги торгів у вікні Argus

Близько 6 000 тонн бензину E5 було продано баржами: Exxon Mobil і BP реалізували ресурс компанії TotalEnergies.

було продано баржами: Exxon Mobil і BP реалізували ресурс компанії TotalEnergies. Ще 4 000 тонн бензину Eurobob E10 перейшли від Sahara та Shell до Trafigura.

Ці угоди демонструють активність фізичного ринку в регіоні ARA, який є ключовим центром зберігання та «постачання» нафтопродуктів у Європі.

Запаси в хабі ARA

Запаси бензину зменшилися на 5,7% за тиждень .

. Станом на звітну дату вони становили 1,28 млн тонн.

Запаси скоротилися на тлі зростання експорту — партії автомобільного пального були спрямовані до Саудівської Аравії, а також у країни Східної та Західної Африки, — зазначив Ларс ван Вагенінген з Insights Global.

Скорочення резервів у поєднанні зі зниженням маржі означає, що ринок перебуває в стані балансування між попитом ззовні та внутрішньою пропозицією.

Експорт ЄС і Великої Британії

У лютому середній експорт бензину та компонентів для змішування з ЄС-27 і Великої Британії становив 648 000 барелів на добу .

. У січні цей показник був значно вищим — 884 000 барелів на добу.

Таким чином, падіння експорту майже на 236 000 барелів на добу може частково пояснювати зниження маржі: надлишкові обсяги залишаються в регіоні або перерозподіляються між ринками.

Dangote: новий фактор глобальної конкуренції

Dangote Petroleum Refinery повідомив про відновлення роботи своєї установки первинної переробки нафти та бензинового блоку.

Потужність НПЗ — 650 000 барелів на добу .

. Робота відновлена під час 72-годинних тестів із Honeywell UOP.

Повернення такого масштабного гравця на ринок означає додаткову пропозицію пального, зокрема для африканських напрямків, які раніше активно імпортували європейський ресурс. Це може посилити конкуренцію та додатково впливати на прибутковість НПЗ у Європі.

Цінові орієнтири

EBob (fob ARA) — близько 638–664 доларів за тонну .

. Березневий swap (fob ARA) — 652–672 долари .

. Премія на unleaded 10ppm — близько 67 доларів.

Ці орієнтири формують основу контрактних розрахунків і впливають на структуру ціни бензину в регіоні.

Джерело: Terminal

За матеріалами lse.co.uk