Чиста енергія Китаю тримається на вугіллі, нафті й газі: інвестиційний бум на тлі 80% викопного балансу

7,2 трлн юанів інвестицій у чисту енергію за рік, понад 11% ВВП і темпи зростання утричі вищі за економіку загалом — Китай демонструє світове лідерство у ВДЕ. Водночас понад 80% первинної енергії та більш як 60% електрогенерації країни досі забезпечують викопні ресурси. Вугілля, нафта і газ залишаються фундаментом енергетичної безпеки та промисловості.
Дві реальності однієї енергосистеми
Інвестиційний вибух у «новій трійці»
За останнє десятиліття сектор відновлюваної енергетики та чистих технологій став найдинамічнішим в економіці Китаю:
- 7,2 трлн юанів (близько $1 трлн) інвестицій у 2025 році;
- понад 11% ВВП країни;
- зростання утричі швидше за економіку загалом;
- понад 90% приросту інвестицій забезпечили сонячна енергетика, акумулятори та електромобілі — так звана «нова трійця».
Лише за рік встановлено 315 ГВт сонячних і 119 ГВт вітрових потужностей — більше, ніж у решті світу разом.
80% балансу — за викопним паливом
Попри «зелений» ривок, викопні ресурси формують основу енергетики:
- >80% первинного енергоспоживання;
- >60% виробництва електроенергії.
Вугілля: опора системи й джерело викидів
Вугілля — наріжний камінь китайської енергетики та важкої промисловості:
- понад 50% електрогенерації;
- 60–70% первинного енергоспоживання;
- більш як 4 млрд тонн споживання на рік — це понад 50% світового попиту;
- 474 млн тонн імпорту у 2023 році — історичний рекорд.
У 2024 році розпочато будівництво 94,5 ГВт нових вугільних ТЕС та відновлено проєкти ще на 3,3 ГВт — максимум за 10 років. Це підкріплює енергобезпеку та металургію, але посилює викиди і забруднення повітря.
«Суворо контролювати» розширення вугілля та «поетапно скорочувати» його споживання — позиція керівництва Китаю
Нафта: імпортна залежність і нарощування власного видобутку
Нафта забезпечує близько 20% енергобалансу та є критичною для транспорту і нафтохімії:
- 16,3–16,4 млн барелів на добу споживання (друге місце у світі);
- 11,1 млн бар./добу імпорту у 2024 році — близько 74% попиту;
- прогноз на 2025 рік — 16,74 млн бар./добу середнього попиту.
Ключові постачальники — росія, Саудівська Аравія та Ірак. Імпорт із росії перевищує 2 млн бар./добу (понад 20% імпорту). Близько 900 тис. бар./добу надходить трубопроводами, решта — морем, зокрема із застосуванням «тіньового флоту».
Водночас Китай нарощує власний видобуток: з 3,8 млн бар./добу у 2020 році до рекордних 4,3 млн бар./добу у 2025-му. Понад 60% приросту п’ять років поспіль забезпечує шельф — завдяки інвестиціям державних компаній.
Програма «Семирічний план дій» (2019–2025) спрямована на збільшення внутрішнього видобутку. Проте висока собівартість на зрілих родовищах означає, що імпорт і надалі закриватиме значний дефіцит.
Газ: «місток» до декарбонізації
Природний газ виконує роль перехідного палива:
- ~428 млрд куб. м споживання у 2024 році (проти 330 млрд куб. м у 2020-му);
- Китай — третій у світі споживач газу;
- імпорт СПГ може зрости майже до 76 млн тонн (+10% р/р) після падіння приблизно на 10% у 2025 році.
Постачання СПГ забезпечують Австралія, Катар і росія. Значні обсяги надходять трубопроводами з росії та Туркменістану.
Рідкісноземельна перевага
Домінування у чистій енергетиці підкріплює контроль над рідкісноземельними елементами:
- 60–70% світового видобутку;
- понад 90% переробки та рафінації.
Неодим і диспрозій критично важливі для постійних магнітів в електродвигунах та вітротурбінах (особливо офшорних безредукторних). Ітрій, лантан і церій застосовують у спеціалізованих інверторах та компонентах сонячних систем.
Висновок
Китай демонструє парадоксальну модель: світове лідерство у ВДЕ базується на потужному фундаменті викопної генерації та імпортної сировини. Масштабні інвестиції у «зелену» економіку не скасовують стратегічної ролі вугілля, нафти й газу, які забезпечують промисловість, стабільність мережі та енергетичну безпеку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com