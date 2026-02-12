Нафта додала 1% на тлі напруги між США та Іраном: великі запаси в США стримали зростання

Обновлено: Февраль 12, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Нафта додала 1% на тлі напруги між США та Іраном: великі запаси в США стримали зростання

Світові ціни на нафту підросли приблизно на 1% через занепокоєння інвесторів щодо ескалації між США та Іраном. Водночас різке зростання комерційних запасів сирої нафти у США обмежило потенціал подорожчання. Ринок балансує між геополітикою та фундаментальними показниками попиту і пропозиції.

Геополітика проти статистики: що рухає котирування

Цінова динаміка

На завершенні торгів:

  • Brent подорожчала на 60 центів (+0,87%) — до 69,40 дол. за барель.
  • WTI зросла на 67 центів (+1,05%) — до 64,63 дол. за барель.

Таким чином, ринок частково відіграв ризики, пов’язані з Близьким Сходом, але не зміг закріпитися вище через негативні сигнали зі США.

Фактор Ірану: перемовини та військові сигнали

Інвестори уважно стежать за розвитком відносин між Вашингтоном і Тегераном. Президент США Дональд Трамп заявив, що за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу остаточних рішень щодо Ірану не ухвалено, але перемовини триватимуть.

Напередодні Трамп повідомив, що розглядає можливість направлення другого авіаносця на Близький Схід, якщо угоди з Іраном не буде досягнуто.

Минулого тижня дипломати США та Ірану провели непрямі переговори в Омані. Дата та місце наступного раунду поки що не оголошені.

Ринок і далі підтримується напругою між США та Іраном і перемовинами, які то поновлюються, то зупиняються і не приводять до розв’язання, — президент Lipow Oil Associates Ендрю Ліпов

Аналітики зазначають, що попри жорстку риторику, ознак негайної ескалації наразі немає, а Білий дім розраховує на досягнення домовленостей щодо іранської ядерної та ракетної програми.

Сильний ринок праці США підтримує попит

Додаткову підтримку цінам надали макроекономічні дані:

  • Зростання зайнятості у США в січні прискорилося швидше, ніж очікувалося.
  • Рівень безробіття знизився до 4,3%.

Стійкий ринок праці означає стабільний попит на транспортне пальне, нафтохімію та електроенергію, що зменшує ризики падіння споживання нафти в найбільшій економіці світу.

Запаси нафти в США: різкий приріст

Втім, стримувальним фактором стала статистика Управління енергетичної інформації США (EIA):

  • Комерційні запаси сирої нафти зросли на 8,5 млн барелів за тиждень.
  • Загальний обсяг досяг 428,8 млн барелів.
  • Аналітики очікували приріст лише на 793 тис. барелів.

Фактичний показник перевищив прогноз більш ніж у десять разів, що сигналізує про активне відновлення внутрішнього видобутку в США.

Внутрішнє виробництво повернулося з новою силою і вже недалеко від історичного рекорду, — директор з енергетичних ф’ючерсів Mizuho Роберт Явгер

Позиція ОПЕК і глобальний баланс

У своєму щомісячному звіті ОПЕК:

  • Залишила оцінки попиту та пропозиції переважно без змін.
  • Вказала, що глобальний попит на нафту групи у II кварталі буде на 400 тис. барелів на добу нижчим, ніж у I кварталі.
  • Видобуток нафти в росії в січні скоротився приблизно на 0,6% порівняно з груднем.

Також Єгипет доручив міжнародним нафтовим компаніям подвоїти видобуток до 2030 року, переглянувши чинні контракти для стимулювання інвестицій.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2583)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: