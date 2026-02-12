Нафта додала 1% на тлі напруги між США та Іраном: великі запаси в США стримали зростання

Світові ціни на нафту підросли приблизно на 1% через занепокоєння інвесторів щодо ескалації між США та Іраном. Водночас різке зростання комерційних запасів сирої нафти у США обмежило потенціал подорожчання. Ринок балансує між геополітикою та фундаментальними показниками попиту і пропозиції.

Геополітика проти статистики: що рухає котирування

Цінова динаміка

На завершенні торгів:

Brent подорожчала на 60 центів (+0,87%) — до 69,40 дол. за барель .

подорожчала на 60 центів (+0,87%) — до . WTI зросла на 67 центів (+1,05%) — до 64,63 дол. за барель.

Таким чином, ринок частково відіграв ризики, пов’язані з Близьким Сходом, але не зміг закріпитися вище через негативні сигнали зі США.

Фактор Ірану: перемовини та військові сигнали

Інвестори уважно стежать за розвитком відносин між Вашингтоном і Тегераном. Президент США Дональд Трамп заявив, що за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу остаточних рішень щодо Ірану не ухвалено, але перемовини триватимуть.

Напередодні Трамп повідомив, що розглядає можливість направлення другого авіаносця на Близький Схід, якщо угоди з Іраном не буде досягнуто.

Минулого тижня дипломати США та Ірану провели непрямі переговори в Омані. Дата та місце наступного раунду поки що не оголошені.

Ринок і далі підтримується напругою між США та Іраном і перемовинами, які то поновлюються, то зупиняються і не приводять до розв’язання, — президент Lipow Oil Associates Ендрю Ліпов

Аналітики зазначають, що попри жорстку риторику, ознак негайної ескалації наразі немає, а Білий дім розраховує на досягнення домовленостей щодо іранської ядерної та ракетної програми.

Сильний ринок праці США підтримує попит

Додаткову підтримку цінам надали макроекономічні дані:

Зростання зайнятості у США в січні прискорилося швидше, ніж очікувалося .

. Рівень безробіття знизився до 4,3%.

Стійкий ринок праці означає стабільний попит на транспортне пальне, нафтохімію та електроенергію, що зменшує ризики падіння споживання нафти в найбільшій економіці світу.

Запаси нафти в США: різкий приріст

Втім, стримувальним фактором стала статистика Управління енергетичної інформації США (EIA):

Комерційні запаси сирої нафти зросли на 8,5 млн барелів за тиждень.

за тиждень. Загальний обсяг досяг 428,8 млн барелів .

. Аналітики очікували приріст лише на 793 тис. барелів.

Фактичний показник перевищив прогноз більш ніж у десять разів, що сигналізує про активне відновлення внутрішнього видобутку в США.

Внутрішнє виробництво повернулося з новою силою і вже недалеко від історичного рекорду, — директор з енергетичних ф’ючерсів Mizuho Роберт Явгер

Позиція ОПЕК і глобальний баланс

У своєму щомісячному звіті ОПЕК:

Залишила оцінки попиту та пропозиції переважно без змін.

Вказала, що глобальний попит на нафту групи у II кварталі буде на 400 тис. барелів на добу нижчим , ніж у I кварталі.

, ніж у I кварталі. Видобуток нафти в росії в січні скоротився приблизно на 0,6% порівняно з груднем.

Також Єгипет доручив міжнародним нафтовим компаніям подвоїти видобуток до 2030 року, переглянувши чинні контракти для стимулювання інвестицій.

