Нафта додала 1% на тлі напруги між США та Іраном: великі запаси в США стримали зростання

Світові ціни на нафту підросли приблизно на 1% через занепокоєння інвесторів щодо ескалації між США та Іраном. Водночас різке зростання комерційних запасів сирої нафти у США обмежило потенціал подорожчання. Ринок балансує між геополітикою та фундаментальними показниками попиту і пропозиції.
Геополітика проти статистики: що рухає котирування
Цінова динаміка
На завершенні торгів:
- Brent подорожчала на 60 центів (+0,87%) — до 69,40 дол. за барель.
- WTI зросла на 67 центів (+1,05%) — до 64,63 дол. за барель.
Таким чином, ринок частково відіграв ризики, пов’язані з Близьким Сходом, але не зміг закріпитися вище через негативні сигнали зі США.
Фактор Ірану: перемовини та військові сигнали
Інвестори уважно стежать за розвитком відносин між Вашингтоном і Тегераном. Президент США Дональд Трамп заявив, що за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу остаточних рішень щодо Ірану не ухвалено, але перемовини триватимуть.
Напередодні Трамп повідомив, що розглядає можливість направлення другого авіаносця на Близький Схід, якщо угоди з Іраном не буде досягнуто.
Минулого тижня дипломати США та Ірану провели непрямі переговори в Омані. Дата та місце наступного раунду поки що не оголошені.
Ринок і далі підтримується напругою між США та Іраном і перемовинами, які то поновлюються, то зупиняються і не приводять до розв’язання, — президент Lipow Oil Associates Ендрю Ліпов
Аналітики зазначають, що попри жорстку риторику, ознак негайної ескалації наразі немає, а Білий дім розраховує на досягнення домовленостей щодо іранської ядерної та ракетної програми.
Сильний ринок праці США підтримує попит
Додаткову підтримку цінам надали макроекономічні дані:
- Зростання зайнятості у США в січні прискорилося швидше, ніж очікувалося.
- Рівень безробіття знизився до 4,3%.
Стійкий ринок праці означає стабільний попит на транспортне пальне, нафтохімію та електроенергію, що зменшує ризики падіння споживання нафти в найбільшій економіці світу.
Запаси нафти в США: різкий приріст
Втім, стримувальним фактором стала статистика Управління енергетичної інформації США (EIA):
- Комерційні запаси сирої нафти зросли на 8,5 млн барелів за тиждень.
- Загальний обсяг досяг 428,8 млн барелів.
- Аналітики очікували приріст лише на 793 тис. барелів.
Фактичний показник перевищив прогноз більш ніж у десять разів, що сигналізує про активне відновлення внутрішнього видобутку в США.
Внутрішнє виробництво повернулося з новою силою і вже недалеко від історичного рекорду, — директор з енергетичних ф’ючерсів Mizuho Роберт Явгер
Позиція ОПЕК і глобальний баланс
У своєму щомісячному звіті ОПЕК:
- Залишила оцінки попиту та пропозиції переважно без змін.
- Вказала, що глобальний попит на нафту групи у II кварталі буде на 400 тис. барелів на добу нижчим, ніж у I кварталі.
- Видобуток нафти в росії в січні скоротився приблизно на 0,6% порівняно з груднем.
Також Єгипет доручив міжнародним нафтовим компаніям подвоїти видобуток до 2030 року, переглянувши чинні контракти для стимулювання інвестицій.