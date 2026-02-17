Фрахтова турбулентність: як зростання Baltic Dry Index до 2083 пунктів і падіння ставок на танкери змінюють енергетичну логістику

Світовий ринок морських перевезень увійшов у фазу різноспрямованих коливань. Індекс Baltic Dry Index за тиждень зріс на 160 пунктів до 2083, тоді як частина танкерних ставок знизилася на десятки пунктів Worldscale. Ринок LNG додав до $9 700 на окремих маршрутах, а LPG — навпаки просів. Сукупно це формує нову карту ризиків і можливостей для енергетичних ринків, зокрема європейського та українського.
Глобальна карта фрахту: від суховантажів до газовозів
Baltic Dry Index: відновлення після просідання
За даними Baltic Exchange, Baltic Dry Index за тиждень, що завершився 13 лютого 2026 року, піднявся з 1923 до 2083 пунктів. Це індикатор вартості перевезень масових вантажів — руди, вугілля, зерна.
- Capesize (C5TC): середня ставка зросла з $25 692 до $28 849 на добу (+$3 157).
- Трансатлантичні рейси досягали $34 344, а фрахт на далекі маршрути — $55 028.
- Panamax (P5TC): зростання з $14 829 до $15 989 за тиждень.
- Ultramax у Мексиканській затоці перевищували $30 000 на добу.
Зростання суховантажних ставок свідчить про активізацію торгівлі сировиною, що є опосередкованим маркером промислового попиту.
Танкерний сегмент: корекція після піків
У сегменті перевезень нафти й нафтопродуктів ситуація менш однозначна.
- VLCC (TD3C) Близький Схід – Китай: зниження на 7 пунктів до WS132,78, TCE — $117 360/доба.
- West Africa – China (TD15): WS121,44, TCE понад $103 700.
- US Gulf – China (TD22): зростання більш ніж на $330 000 до понад $14 млн за рейс.
- Suezmax Нігерія – UK Continent: WS157,78, TCE майже $69 900.
- Aframax East Coast Mexico – US Gulf: +73 пункти до WS390, TCE понад $128 650.
Worldscale (WS) — це міжнародна система розрахунку ставок фрахту, де 100 пунктів відповідають базовій вартості перевезення.
LNG: Атлантика відновлюється
- BLNG2 US Gulf – Continent: +$9 700 до $21 900/доба.
- BLNG3 US Gulf – Japan: +$9 700 до $23 700/доба.
- 6-місячний тайм-чартер: зниження до $23 900.
- 3-річний контракт: зростання до $60 000.
Зростання ставок в Атлантиці пояснюється скороченням доступного тоннажу та збільшенням незакритих вантажів.
LPG: уповільнення активності
- BLPG1 Ras Tanura – Chiba: −$4,15 до $95,17, TCE — $84 383.
- BLPG2 Houston – Flushing: $88,63, TCE — $94 370.
- BLPG3 Houston – Chiba: $159,08, TCE — $83 775.
Зниження активності пов’язане зі зменшенням кількості угод і комфортнішою пропозицією флоту.
Що це означає для енергетики
1. Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів
- Логістична волатильність: різкі коливання ставок (від −7 до +73 пунктів WS) означають нестабільність транспортної складової у ціні пального.
- Диверсифікація маршрутів: активність US Gulf – Європа зростає, що посилює роль трансатлантичного напряму.
- Стратегічне планування: трирічні LNG-контракти по $60 000 свідчать про очікування довгострокової напруженості.
2. Захист критичної інфраструктури
- Концентрація потоків в Атлантиці підвищує значення портів та терміналів як критичних вузлів.
- Інвестиції у флот стають відповіддю на дефіцит тоннажу.
- Розосередження ризиків через альтернативні маршрути зменшує вразливість до блокад.
3. Зміни у ціноутворенні
- Фрахт може формувати значну частину кінцевої вартості пального.
- Падіння ставок MR у Мексиканській затоці до TCE $16 200 впливає на маржу трейдерів.
- Зростання Aframax понад $128 650 на добу може підвищувати премії в окремих регіонах.
Зростання ставок у трансатлантичному сегменті може означати підвищення вартості імпортного ресурсу для європейського ринку.
Висновок. Світовий фрахтовий ринок демонструє складну багатовекторну динаміку: суховантажі зростають, частина танкерів коригується, LNG відновлюється, LPG слабшає. Для енергетичних ринків це означає нестабільну логістичну складову, яка може стати ключовим фактором формування цін у 2026 році.
Джерело: Terminal
За матеріалами: thedcn