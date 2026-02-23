Лівія переорієнтовує паливний ринок: західні трейдери витісняють російське паливо

Лівія скорочує імпорт російських нафтопродуктів та відкриває ринок для великих західних компаній. Нові тендери на «постачання» бензину й дизелю отримали Vitol, Trafigura та TotalEnergies. Одночасно країна змінює механізм експорту сирої нафти й планує збільшити видобуток до 2 млн барелів на добу. Частка російського палива впала більш ніж у 10 разів порівняно з 2024–2025 роками.

Переформатування паливної політики Лівії

Нові тендери — нові правила гри

Лівія, яка виробляє близько 1,4 млн барелів сирої нафти на добу, але має обмежені потужності з переробки, роками залишалася залежною від імпорту бензину та дизелю. Тепер держава змінює підхід.

Вперше за 20 років оголошено ліцензійні раунди в апстрімі (видобувному сегменті).

оголошено ліцензійні раунди в апстрімі (видобувному сегменті). Мета — збільшити видобуток до 2 млн барелів на добу .

. Замість бартерної моделі «нафта в обмін на паливо» країна перейшла до системи відкритих тендерів.

У межах останніх тендерів право на «постачання» пального отримали:

Vitol — 5–10 танкерних партій бензину щомісяця та додаткові обсяги дизелю;

— 5–10 танкерних партій бензину щомісяця та додаткові обсяги дизелю; Trafigura — обсяги не розкриті;

— обсяги не розкриті; TotalEnergies — обсяги не розкриті;

— обсяги не розкриті; OMV ;

; BGN ;

; італійський нафтопереробний завод Iplom.

Контракти ще остаточно не погоджені, а точні обсяги поки не оприлюднені.

Російський імпорт різко скорочується

Головний ефект нової політики — суттєве зменшення присутності російського пального на лівійському ринку.

У 2024–2025 роках росія була домінуючим постачальником із показником 56 000 барелів пального на добу .

. У 2026 році імпорт скоротився до близько 5 000 барелів на добу .

. Загальний імпорт пального до Лівії з усіх джерел із початку 2024 року становить у середньому 186 000 барелів на добу.

Натомість Італія стала найбільшим постачальником — 59 000 барелів на добу, переважно з НПЗ ISAB і Sarroch, якими керують Trafigura та Vitol.

Скорочення обсягів із рф відбувається на тлі санкцій Заходу через війну проти України. Після обмежень на експорт нафтопродуктів до Європи москва активніше орієнтувалася на Африку, Азію та Південну Америку. Водночас експорт до Індії та Туреччини знизився під тиском США, що змусило росію спрямовувати більше потоків до Китаю.

Перерозподіл доступу до експорту сирої нафти

Зміни торкнуться і експорту сирої нафти.

BGN, раніше ключовий експортер, може суттєво скоротити обсяги відвантаження.

Західні компанії отримають ширший доступ до експортних потоків.

Швейцарська Transmed Trading вже отримала кілька партій сирої нафти у січні та продовжить відвантаження найближчими місяцями.

Крім того, у січні Лівія підписала 25-річну угоду з TotalEnergies та ConocoPhillips щодо розвитку родовищ із залученням понад 20 млрд доларів іноземних інвестицій.

Що означає трансформація для регіонального ринку

Фактично Лівія:

переходить від ситуативної торгівлі до системного залучення глобальних трейдерів;

диверсифікує джерела «постачання»;

посилює інтеграцію із середземноморською переробною інфраструктурою;

зменшує залежність від російських нафтопродуктів більш ніж у 11 разів порівняно з піковими обсягами.

Ці кроки свідчать про прагнення стабілізувати внутрішній паливний ринок і водночас зміцнити позиції на глобальному нафтовому ринку. Для міжнародних трейдерів це відкриває доступ не лише до тендерів на «постачання», а й до експортних потоків сирої нафти однієї з найбільших нафтовидобувних країн Африки.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters