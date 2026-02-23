Світовий ринок LPG у лютому: Азія розігріла ціни, Європа — на дев’ятимісячному піку, США — під тиском профіциту

Глобальний ринок скрапленого газу (LPG) у січні продемонстрував різноспрямовану динаміку: Азія підштовхнула котирування вгору через зимовий попит і дефіцит пропану, Європа зафіксувала дев’ятимісячний максимум, а США — попри скорочення видобутку через морози — побачили зниження цін на тлі надлишкових запасів. Надалі очікується сезонне послаблення цін, однак довгострокові тренди визначатимуться нафтовим ринком, зростанням постачання з Близького Сходу та здешевленням фрахту.
Глобальний ринок LPG: карта ключових зрушень
Азія: премії зростають, Китай скорочує виробництво
Січень став місяцем зміцнення котирувань пропану в Азії. Середня ціна поставки до Японії зросла на 3,4% порівняно з груднем — на тлі подорожчання сирої нафти та пікового зимового попиту.
- Спотові премії до індексу Argus Far East Index (AFEI) на лютий досягли $48/т.
- Партії на першу половину березня продавалися з премією до $60/т.
- Зростання експорту зі США до Індії та Південно-Східної Азії зменшило доступність чистих партій пропану.
Водночас стрімке подорожчання сировини боляче вдарило по китайських установках PDH (propane dehydrogenation — виробництво пропілену з пропану).
- Завантаження PDH-заводів у Китаї впало до близько 60% наприкінці січня.
- Це найнижчий показник з травня 2025 року.
- Причини — високі імпортні витрати та низькі запаси.
Таким чином, регіон поєднав високі ціни з одночасним зниженням промислової активності.
Близький Схід: контрактні ціни зростають
Saudi Aramco підвищила лютневі контрактні ціни (CP):
- пропан — до $545/т (+$20/т за місяць);
- бутан — до $540/т (+$20/т).
Підвищення підтримали міцні нафтові котирування та сильний азійський ринок, попри певне послаблення попиту на лютневі відвантаження.
Європа: дев’ятимісячний максимум на фоні азійського попиту
Північно-Західна Європа відчула дефіцит через перетікання американських вантажів до Азії.
- Ціна великотоннажного пропану зросла на $62,25/т — до $535,75/т наприкінці січня.
- Це максимум за дев’ять місяців.
Водночас експорт LPG із шести ключових терміналів — Mongstad, Hound Point, Teeside, Melkoya, Sture та Karsto — зріс на майже 18% у річному вимірі — до 467 тис. т.
Зростання стало можливим після слабкого 2025 року, коли високі імпортні обсяги зі США утримували ціни пропану й бутану зі знижкою до локального газового бенчмарку TTF, зменшуючи економічну доцільність видобутку LPG з газового потоку Північного моря.
- Співвідношення ціни пропану до ф’ючерсів ICE Brent знизилося з 63,5% на початку січня до менше 61% наприкінці місяця.
США: запаси високі, ціни знижуються
На відміну від Європи та Азії, американський ринок продемонстрував зниження котирувань.
- Середня ціна пропану в Mont Belvieu у січні — 64,44 цента/галон ($335,73/т) проти 67,14 цента/галон у грудні.
- Запаси скоротилися до 82,7 млн барелів, але залишаються на 37% вище середнього п’ятирічного рівня.
- Через зимовий шторм виробництво зменшилося на 418 тис. барелів на добу в останній тиждень січня.
- Для порівняння: у лютому 2021 року скорочення сягало 900 тис. барелів на добу.
- Експорт тримався на рівні 1,9 млн барелів на добу.
Бутан також подешевшав — до 75,71 цента/галон ($342,97/т) проти 83,22 цента у грудні. Причина — слабкий попит з боку бензинового блендингу. Вартість бутану становила лише 41,9% від ф’ючерсів Nymex RBOB проти 57,2% роком раніше.
Сезонне послаблення, але стратегічні фактори залишаються
Аналітики очікують сезонного зниження цін після завершення пікового зимового періоду. Однак довгострокові тенденції формуватимуться під впливом:
- динаміки світового нафтового ринку;
- зростання постачання з Близького Сходу;
- зниження ставок фрахту.
Джерело: Terminal
Першоджерело: Argus Media