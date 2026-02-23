Світовий ринок LPG у лютому: Азія розігріла ціни, Європа — на дев’ятимісячному піку, США — під тиском профіциту

Глобальний ринок скрапленого газу (LPG) у січні продемонстрував різноспрямовану динаміку: Азія підштовхнула котирування вгору через зимовий попит і дефіцит пропану, Європа зафіксувала дев’ятимісячний максимум, а США — попри скорочення видобутку через морози — побачили зниження цін на тлі надлишкових запасів. Надалі очікується сезонне послаблення цін, однак довгострокові тренди визначатимуться нафтовим ринком, зростанням постачання з Близького Сходу та здешевленням фрахту.

Глобальний ринок LPG: карта ключових зрушень

Азія: премії зростають, Китай скорочує виробництво

Січень став місяцем зміцнення котирувань пропану в Азії. Середня ціна поставки до Японії зросла на 3,4% порівняно з груднем — на тлі подорожчання сирої нафти та пікового зимового попиту.

Спотові премії до індексу Argus Far East Index (AFEI) на лютий досягли $48/т .

. Партії на першу половину березня продавалися з премією до $60/т .

. Зростання експорту зі США до Індії та Південно-Східної Азії зменшило доступність чистих партій пропану.

Водночас стрімке подорожчання сировини боляче вдарило по китайських установках PDH (propane dehydrogenation — виробництво пропілену з пропану).

Завантаження PDH-заводів у Китаї впало до близько 60% наприкінці січня.

наприкінці січня. Це найнижчий показник з травня 2025 року.

Причини — високі імпортні витрати та низькі запаси.

Таким чином, регіон поєднав високі ціни з одночасним зниженням промислової активності.

Близький Схід: контрактні ціни зростають

Saudi Aramco підвищила лютневі контрактні ціни (CP):

пропан — до $545/т (+$20/т за місяць);

(+$20/т за місяць); бутан — до $540/т (+$20/т).

Підвищення підтримали міцні нафтові котирування та сильний азійський ринок, попри певне послаблення попиту на лютневі відвантаження.

Європа: дев’ятимісячний максимум на фоні азійського попиту

Північно-Західна Європа відчула дефіцит через перетікання американських вантажів до Азії.

Ціна великотоннажного пропану зросла на $62,25/т — до $535,75/т наприкінці січня.

— до наприкінці січня. Це максимум за дев’ять місяців.

Водночас експорт LPG із шести ключових терміналів — Mongstad, Hound Point, Teeside, Melkoya, Sture та Karsto — зріс на майже 18% у річному вимірі — до 467 тис. т.

Зростання стало можливим після слабкого 2025 року, коли високі імпортні обсяги зі США утримували ціни пропану й бутану зі знижкою до локального газового бенчмарку TTF, зменшуючи економічну доцільність видобутку LPG з газового потоку Північного моря.

Співвідношення ціни пропану до ф’ючерсів ICE Brent знизилося з 63,5% на початку січня до менше 61% наприкінці місяця.

США: запаси високі, ціни знижуються

На відміну від Європи та Азії, американський ринок продемонстрував зниження котирувань.

Середня ціна пропану в Mont Belvieu у січні — 64,44 цента/галон ($335,73/т) проти 67,14 цента/галон у грудні.

($335,73/т) проти 67,14 цента/галон у грудні. Запаси скоротилися до 82,7 млн барелів , але залишаються на 37% вище середнього п’ятирічного рівня.

, але залишаються на вище середнього п’ятирічного рівня. Через зимовий шторм виробництво зменшилося на 418 тис. барелів на добу в останній тиждень січня.

в останній тиждень січня. Для порівняння: у лютому 2021 року скорочення сягало 900 тис. барелів на добу .

. Експорт тримався на рівні 1,9 млн барелів на добу.

Бутан також подешевшав — до 75,71 цента/галон ($342,97/т) проти 83,22 цента у грудні. Причина — слабкий попит з боку бензинового блендингу. Вартість бутану становила лише 41,9% від ф’ючерсів Nymex RBOB проти 57,2% роком раніше.

Сезонне послаблення, але стратегічні фактори залишаються

Аналітики очікують сезонного зниження цін після завершення пікового зимового періоду. Однак довгострокові тенденції формуватимуться під впливом:

динаміки світового нафтового ринку;

зростання постачання з Близького Сходу;

зниження ставок фрахту.

Джерело: Terminal

Першоджерело: Argus Media