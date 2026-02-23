Світовий ринок LPG у лютому: Азія розігріла ціни, Європа — на дев’ятимісячному піку, США — під тиском профіциту

Обновлено: Февраль 23, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Світовий ринок LPG у лютому: Азія розігріла ціни, Європа — на дев’ятимісячному піку, США — під тиском профіциту

Глобальний ринок скрапленого газу (LPG) у січні продемонстрував різноспрямовану динаміку: Азія підштовхнула котирування вгору через зимовий попит і дефіцит пропану, Європа зафіксувала дев’ятимісячний максимум, а США — попри скорочення видобутку через морози — побачили зниження цін на тлі надлишкових запасів. Надалі очікується сезонне послаблення цін, однак довгострокові тренди визначатимуться нафтовим ринком, зростанням постачання з Близького Сходу та здешевленням фрахту.

Глобальний ринок LPG: карта ключових зрушень

Азія: премії зростають, Китай скорочує виробництво

Січень став місяцем зміцнення котирувань пропану в Азії. Середня ціна поставки до Японії зросла на 3,4% порівняно з груднем — на тлі подорожчання сирої нафти та пікового зимового попиту.

  • Спотові премії до індексу Argus Far East Index (AFEI) на лютий досягли $48/т.
  • Партії на першу половину березня продавалися з премією до $60/т.
  • Зростання експорту зі США до Індії та Південно-Східної Азії зменшило доступність чистих партій пропану.

Водночас стрімке подорожчання сировини боляче вдарило по китайських установках PDH (propane dehydrogenation — виробництво пропілену з пропану).

  • Завантаження PDH-заводів у Китаї впало до близько 60% наприкінці січня.
  • Це найнижчий показник з травня 2025 року.
  • Причини — високі імпортні витрати та низькі запаси.

Таким чином, регіон поєднав високі ціни з одночасним зниженням промислової активності.

Близький Схід: контрактні ціни зростають

Saudi Aramco підвищила лютневі контрактні ціни (CP):

  • пропан — до $545/т (+$20/т за місяць);
  • бутан — до $540/т (+$20/т).

Підвищення підтримали міцні нафтові котирування та сильний азійський ринок, попри певне послаблення попиту на лютневі відвантаження.

Європа: дев’ятимісячний максимум на фоні азійського попиту

Північно-Західна Європа відчула дефіцит через перетікання американських вантажів до Азії.

  • Ціна великотоннажного пропану зросла на $62,25/т — до $535,75/т наприкінці січня.
  • Це максимум за дев’ять місяців.

Водночас експорт LPG із шести ключових терміналів — Mongstad, Hound Point, Teeside, Melkoya, Sture та Karsto — зріс на майже 18% у річному вимірі — до 467 тис. т.

Зростання стало можливим після слабкого 2025 року, коли високі імпортні обсяги зі США утримували ціни пропану й бутану зі знижкою до локального газового бенчмарку TTF, зменшуючи економічну доцільність видобутку LPG з газового потоку Північного моря.

  • Співвідношення ціни пропану до ф’ючерсів ICE Brent знизилося з 63,5% на початку січня до менше 61% наприкінці місяця.

США: запаси високі, ціни знижуються

На відміну від Європи та Азії, американський ринок продемонстрував зниження котирувань.

  • Середня ціна пропану в Mont Belvieu у січні — 64,44 цента/галон ($335,73/т) проти 67,14 цента/галон у грудні.
  • Запаси скоротилися до 82,7 млн барелів, але залишаються на 37% вище середнього п’ятирічного рівня.
  • Через зимовий шторм виробництво зменшилося на 418 тис. барелів на добу в останній тиждень січня.
  • Для порівняння: у лютому 2021 року скорочення сягало 900 тис. барелів на добу.
  • Експорт тримався на рівні 1,9 млн барелів на добу.

Бутан також подешевшав — до 75,71 цента/галон ($342,97/т) проти 83,22 цента у грудні. Причина — слабкий попит з боку бензинового блендингу. Вартість бутану становила лише 41,9% від ф’ючерсів Nymex RBOB проти 57,2% роком раніше.

Сезонне послаблення, але стратегічні фактори залишаються

Аналітики очікують сезонного зниження цін після завершення пікового зимового періоду. Однак довгострокові тенденції формуватимуться під впливом:

  • динаміки світового нафтового ринку;
  • зростання постачання з Близького Сходу;
  • зниження ставок фрахту.

Джерело: Terminal

Першоджерело: Argus Media

Автор:

(Всего статей: 2608)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: