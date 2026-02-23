Енергетична інфраструктура ЄС під ударом: галузь вимагає «воєнного мислення» для захисту мереж

Обновлено: Февраль 23, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Енергетична інфраструктура ЄС під ударом: галузь вимагає «воєнного мислення» для захисту мереж

Європейська енергетична інфраструктура стала такою ж вразливою, як і оборона континенту. Після серії атак, диверсій і кібератак галузеві лідери закликають розглядати енергобезпеку з тією ж терміновістю, що й військову безпеку. За даними індустрії, лише з 2022 року зафіксовано 23 кібератаки на енергосектор Європи, а у 2024 році щонайменше 11 атак пошкодили критичну інфраструктуру. Водночас 70–80% ринку інверторів у Європі контролюють китайські виробники, що породжує додаткові кіберризики.

Енергетика та оборона: нова реальність для Європи

Під час Мюнхенської безпекової конференції керівники енергетичних компаній заявили: енергетичну безпеку потрібно ставити в один ряд із обороною. Причина — системні атаки на енергетичну інфраструктуру України з боку росії, які оголили слабкі місця всієї Європи.

«Ми живемо в новій реальності зростаючих загроз. Це вимагає фундаментальної зміни мислення», — заявив президент Eurelectric Маркус Раурама.

За його словами, стратегії енергокомпаній мають включати:

  • Підготовку до фізичних атак — диверсій, підпалів, пошкодження ліній електропередач;
  • Захист від гібридних загроз — кібератак, інформаційних операцій, втручання в системи управління;
  • Оперативне відновлення мереж після руйнувань.

Гібридні загрози — це поєднання військових, кібернетичних та інформаційних методів впливу, спрямованих на підрив стабільності без прямого оголошення війни.

Статистика атак: цифри, які змінюють підхід

Масштаб проблеми підтверджують конкретні дані галузі:

  • З 2022 року — 23 кібератаки на енергетичний сектор Європи;
  • У 2024 році — щонайменше 11 атак із фізичним пошкодженням критичної інфраструктури;
  • На початку 2026 року — 45 000 домогосподарств у Берліні залишилися без електроенергії через пожежу на високовольтних лініях.

За оцінкою Eurelectric, інциденти зростають за масштабом і частотою, створюючи постійний тиск на операторів систем розподілу.

Інвертори — нова критична точка енергосистеми

У процесі переходу до чистої генерації ключову роль відіграють інвертори — пристрої, що перетворюють постійний струм із сонячних панелей, батарей або вітроустановок у змінний струм, придатний для мережі.

Без інверторів інтеграція відновлюваних джерел у мережу неможлива. Вони стають:

  • технологічною основою «зеленої» енергетики;
  • елементом стабільності енергосистеми;
  • об’єктом потенційних кіберзагроз.

Водночас близько 70–80% європейського ринку інверторів контролюють китайські компанії, зокрема Huawei, Sungrow і Growatt. Європейські виробники конкурують лише за решту частки.

Через це у листопаді минулого року депутати ЄС закликали Європейську комісію обмежити доступ китайських виробників інверторів до енергетичної інфраструктури блоку через ризики кібербезпеки.

НАТО та ЄС: безпека енергетики — спільна відповідальність

Уперше в історії представники НАТО долучилися до засідання Ради міністрів енергетики ЄС у грудні минулого року. Основна тема — захист критичної інфраструктури, зокрема підводних кабелів і трубопроводів.

«Підтримувати контакт із міністрами енергетики критично важливо для забезпечення цілісності інфраструктури», — заявила заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.

За даними дипломатичних джерел ЄС, на зустрічі наголошувалося на необхідності переходу до «більш воєнного мислення» в умовах війни росії проти України та посилення її зв’язків із Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Висновок

Європа фактично визнає: енергетична інфраструктура — це частина оборонного щита. Зростання кількості атак, 70–80% залежності від імпортних інверторів та координація з НАТО свідчать про формування нової архітектури безпеки. Для України цей досвід є не теоретичним, а практичним — у реаліях війни питання енергетичної стійкості безпосередньо визначає економічну та оборонну спроможність держави.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Euronews

Автор:

(Всего статей: 2608)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: