Ціни на пальне в Німеччині перевищили €2 за літр: антимонопольний регулятор почав перевірку ринку

Зростання цін на дизель і бензин у Німеччині стало результатом одночасного впливу глобальних та внутрішніх факторів. Європейський ринок нафтопродуктів залишається особливо чутливим до перебоїв у міжнародній торгівлі паливом.

  • Напруженість у районі Ормузької протоки — ключового маршруту світових постачань нафти — підвищує ризики для перевезення сировини та нафтопродуктів.
  • Навіть без фактичного припинення транзиту зростають витрати на страхування танкерів, логістику та тривалість маршрутів.
  • Європа структурно залежить від імпорту дизеля, тому будь-яке порушення постачання швидко підвищує оптові ціни.
  • Ці зміни оперативно передаються на роздрібний ринок, і ціни на АЗС реагують протягом кількох днів.

У результаті дизельне пальне та бензин E10 — суміш бензину з 10% біоетанолу — одночасно перевищили позначку €2,00 за літр.

Додаткові фактори зростання цін

Роздрібна ціна пального формується з кількох компонентів, які разом визначають кінцеву вартість для споживача.

  • Податки та кліматичні збори CO₂, які є важливою частиною ціни в ЄС.
  • Біопаливні квоти, що зобов’язують додавати біокомпоненти до бензину.
  • Оптові котирування нафтопродуктів, які залежать від світових цін на нафту.
  • Сезонні ремонти нафтопереробних заводів, що тимчасово скорочують виробництво.

Коли оптові котирування зростають, автозаправні станції швидко підвищують ціни. Водночас швидкість їх зниження після здешевлення нафти часто стає предметом критики з боку регуляторів.

Антимонопольне розслідування Bundeskartellamt

5 березня Міністерство економіки Німеччини доручило федеральному антимонопольному органу Bundeskartellamt перевірити ситуацію на ринку пального.

  • Регулятор аналізує дані про ціни на рівні окремих автозаправних станцій.
  • Перевіряється, чи відповідають ціни реальним витратам і чи немає узгодженої поведінки між операторами АЗС.
  • У разі виявлення порушень можливі штрафи або нові правила прозорості ціноутворення.

Одним із можливих результатів розслідування може стати вимога швидше передавати зниження оптових цін до роздрібного рівня. У такому випадку маржа операторів АЗС може зменшитися, а споживачі отримають нижчі ціни.

Економічні наслідки для транспорту та бізнесу

Зростання вартості дизельного пального особливо відчутне для секторів економіки з високими транспортними витратами.

  • Логістика та вантажні перевезення — дизель є основним видом пального для вантажівок.
  • Авіаперевезення — дорожче пальне підвищує витрати на операційну діяльність.
  • Рітейл та електронна комерція — можливе зростання тарифів на доставку.
  • Хімічна промисловість — підвищуються витрати на транспортування сировини.

Для компаній це означає необхідність перегляду контрактів із паливними надбавками, а також використання інструментів хеджування енергетичних ризиків.

Глобальний контекст: роль Ормузької протоки

Ормузька протока — один із ключових вузлів світової енергетичної логістики. Через неї проходить значна частина експорту нафти з країн Перської затоки.

  • Будь-яка напруженість у регіоні миттєво підвищує так звану “ризикову премію” у цінах на нафту.
  • Зростають страхові ставки для танкерів.
  • Постачальники змушені використовувати довші маршрути транспортування.

Навіть без фактичної блокади цього маршруту ці фактори можуть значно підвищувати кінцеву вартість нафтопродуктів у Європі.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy News

