Ціни на пальне в Німеччині перевищили €2 за літр: антимонопольний регулятор почав перевірку ринку

Зростання цін на дизель і бензин у Німеччині стало результатом одночасного впливу глобальних та внутрішніх факторів. Європейський ринок нафтопродуктів залишається особливо чутливим до перебоїв у міжнародній торгівлі паливом.

Напруженість у районі Ормузької протоки — ключового маршруту світових постачань нафти — підвищує ризики для перевезення сировини та нафтопродуктів.

— ключового маршруту світових постачань нафти — підвищує ризики для перевезення сировини та нафтопродуктів. Навіть без фактичного припинення транзиту зростають витрати на страхування танкерів, логістику та тривалість маршрутів .

. Європа структурно залежить від імпорту дизеля , тому будь-яке порушення постачання швидко підвищує оптові ціни.

, тому будь-яке порушення постачання швидко підвищує оптові ціни. Ці зміни оперативно передаються на роздрібний ринок, і ціни на АЗС реагують протягом кількох днів.

У результаті дизельне пальне та бензин E10 — суміш бензину з 10% біоетанолу — одночасно перевищили позначку €2,00 за літр.

Додаткові фактори зростання цін

Роздрібна ціна пального формується з кількох компонентів, які разом визначають кінцеву вартість для споживача.

Податки та кліматичні збори CO₂ , які є важливою частиною ціни в ЄС.

, які є важливою частиною ціни в ЄС. Біопаливні квоти , що зобов’язують додавати біокомпоненти до бензину.

, що зобов’язують додавати біокомпоненти до бензину. Оптові котирування нафтопродуктів , які залежать від світових цін на нафту.

, які залежать від світових цін на нафту. Сезонні ремонти нафтопереробних заводів, що тимчасово скорочують виробництво.

Коли оптові котирування зростають, автозаправні станції швидко підвищують ціни. Водночас швидкість їх зниження після здешевлення нафти часто стає предметом критики з боку регуляторів.

Антимонопольне розслідування Bundeskartellamt

5 березня Міністерство економіки Німеччини доручило федеральному антимонопольному органу Bundeskartellamt перевірити ситуацію на ринку пального.

Регулятор аналізує дані про ціни на рівні окремих автозаправних станцій .

. Перевіряється, чи відповідають ціни реальним витратам і чи немає узгодженої поведінки між операторами АЗС .

. У разі виявлення порушень можливі штрафи або нові правила прозорості ціноутворення.

Одним із можливих результатів розслідування може стати вимога швидше передавати зниження оптових цін до роздрібного рівня. У такому випадку маржа операторів АЗС може зменшитися, а споживачі отримають нижчі ціни.

Економічні наслідки для транспорту та бізнесу

Зростання вартості дизельного пального особливо відчутне для секторів економіки з високими транспортними витратами.

Логістика та вантажні перевезення — дизель є основним видом пального для вантажівок.

— дизель є основним видом пального для вантажівок. Авіаперевезення — дорожче пальне підвищує витрати на операційну діяльність.

— дорожче пальне підвищує витрати на операційну діяльність. Рітейл та електронна комерція — можливе зростання тарифів на доставку.

— можливе зростання тарифів на доставку. Хімічна промисловість — підвищуються витрати на транспортування сировини.

Для компаній це означає необхідність перегляду контрактів із паливними надбавками, а також використання інструментів хеджування енергетичних ризиків.

Глобальний контекст: роль Ормузької протоки

Ормузька протока — один із ключових вузлів світової енергетичної логістики. Через неї проходить значна частина експорту нафти з країн Перської затоки.

Будь-яка напруженість у регіоні миттєво підвищує так звану “ризикову премію” у цінах на нафту .

. Зростають страхові ставки для танкерів .

. Постачальники змушені використовувати довші маршрути транспортування.

Навіть без фактичної блокади цього маршруту ці фактори можуть значно підвищувати кінцеву вартість нафтопродуктів у Європі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy News