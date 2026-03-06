Ціни на пальне в Німеччині перевищили €2 за літр: антимонопольний регулятор почав перевірку ринку

Зростання цін на дизель і бензин у Німеччині стало результатом одночасного впливу глобальних та внутрішніх факторів. Європейський ринок нафтопродуктів залишається особливо чутливим до перебоїв у міжнародній торгівлі паливом.
- Напруженість у районі Ормузької протоки — ключового маршруту світових постачань нафти — підвищує ризики для перевезення сировини та нафтопродуктів.
- Навіть без фактичного припинення транзиту зростають витрати на страхування танкерів, логістику та тривалість маршрутів.
- Європа структурно залежить від імпорту дизеля, тому будь-яке порушення постачання швидко підвищує оптові ціни.
- Ці зміни оперативно передаються на роздрібний ринок, і ціни на АЗС реагують протягом кількох днів.
У результаті дизельне пальне та бензин E10 — суміш бензину з 10% біоетанолу — одночасно перевищили позначку €2,00 за літр.
Додаткові фактори зростання цін
Роздрібна ціна пального формується з кількох компонентів, які разом визначають кінцеву вартість для споживача.
- Податки та кліматичні збори CO₂, які є важливою частиною ціни в ЄС.
- Біопаливні квоти, що зобов’язують додавати біокомпоненти до бензину.
- Оптові котирування нафтопродуктів, які залежать від світових цін на нафту.
- Сезонні ремонти нафтопереробних заводів, що тимчасово скорочують виробництво.
Коли оптові котирування зростають, автозаправні станції швидко підвищують ціни. Водночас швидкість їх зниження після здешевлення нафти часто стає предметом критики з боку регуляторів.
Антимонопольне розслідування Bundeskartellamt
5 березня Міністерство економіки Німеччини доручило федеральному антимонопольному органу Bundeskartellamt перевірити ситуацію на ринку пального.
- Регулятор аналізує дані про ціни на рівні окремих автозаправних станцій.
- Перевіряється, чи відповідають ціни реальним витратам і чи немає узгодженої поведінки між операторами АЗС.
- У разі виявлення порушень можливі штрафи або нові правила прозорості ціноутворення.
Одним із можливих результатів розслідування може стати вимога швидше передавати зниження оптових цін до роздрібного рівня. У такому випадку маржа операторів АЗС може зменшитися, а споживачі отримають нижчі ціни.
Економічні наслідки для транспорту та бізнесу
Зростання вартості дизельного пального особливо відчутне для секторів економіки з високими транспортними витратами.
- Логістика та вантажні перевезення — дизель є основним видом пального для вантажівок.
- Авіаперевезення — дорожче пальне підвищує витрати на операційну діяльність.
- Рітейл та електронна комерція — можливе зростання тарифів на доставку.
- Хімічна промисловість — підвищуються витрати на транспортування сировини.
Для компаній це означає необхідність перегляду контрактів із паливними надбавками, а також використання інструментів хеджування енергетичних ризиків.
Глобальний контекст: роль Ормузької протоки
Ормузька протока — один із ключових вузлів світової енергетичної логістики. Через неї проходить значна частина експорту нафти з країн Перської затоки.
- Будь-яка напруженість у регіоні миттєво підвищує так звану “ризикову премію” у цінах на нафту.
- Зростають страхові ставки для танкерів.
- Постачальники змушені використовувати довші маршрути транспортування.
Навіть без фактичної блокади цього маршруту ці фактори можуть значно підвищувати кінцеву вартість нафтопродуктів у Європі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy News