Ціни на пальне в Європі знову зростають: де подорожчання найменше станом на 6 березня 2026 року

Європейський ринок нафтопродуктів на початку березня 2026 року демонструє помірне зростання цін, однак темпи подорожчання значно відрізняються залежно від країни. У низці держав — передусім у Центральній та Південно-Східній Європі — ціни майже не змінюються або зростають мінімально. Найбільш стабільними виглядають Угорщина, Ірландія, Португалія, Словенія та Боснія і Герцеговина, де коливання за тиждень становлять лише кілька євроцентів або взагалі відсутні.

Європейські ціни на пальне: де подорожчання мінімальне

Станом на 6 березня 2026 року середні роздрібні ціни на пальне в Європі демонструють різні темпи змін залежно від країни та типу пального — бензину А-95, дизельного пального та LPG (скраплений нафтовий газ).

Країни з найменшими змінами цін

У низці європейських держав ціни залишаються практично стабільними, що формує своєрідну «зону низької інфляції пального».

Угорщина — одна з найбільш стабільних країн ринку: бензин А-95 — 1,451 €/л дизель — 1,498 €/л LPG — 0,803 €/л зміни за 1, 7 і 30 днів відсутні

— одна з найбільш стабільних країн ринку: Португалія : бензин — 1,796 €/л дизель — 1,713 €/л за добу і тиждень ціни не змінилися за місяць дизель зріс лише на 0,013 €

: Ірландія демонструє майже повну стабільність: бензин — 1,713 €/л дизель — 1,664 €/л тижневе зростання — лише 0,001 €

демонструє майже повну стабільність: Словенія : бензин — 1,431 €/л дизель — 1,464 €/л за добу і тиждень ціни не змінилися

: Боснія і Герцеговина : бензин — 1,187 €/л дизель — 1,192 €/л за тиждень бензин навіть подешевшав на 0,01 €

:

Країни з помірним зростанням

У більшості держав ЄС ціни зростають повільно — на кілька євроцентів за тиждень.

Бельгія : бензин — 1,606 €/л (+0,005 € за тиждень) дизель — 1,719 €/л (+0,004 €)

: Чехія : бензин — 1,437 €/л дизель — 1,389 €/л тижневе зростання — близько 0,01–0,02 €

: Хорватія : бензин — 1,480 €/л дизель — 1,490 €/л зростання за тиждень — 0,02–0,03 €

: Польща : бензин — 1,378 €/л дизель — 1,451 €/л тижневе подорожчання — 0,03–0,04 €

:

Країни з найбільшим подорожчанням

Найшвидше ціни зростають у країнах Західної Європи, де податкова складова та ринкова маржа традиційно вищі.

Німеччина : бензин — 1,974 €/л (+0,136 € за тиждень) дизель — 2,001 €/л (+0,253 €)

: Франція : бензин — 1,854 €/л (+0,062 € за тиждень) дизель — 1,922 €/л (+0,172 €)

: Велика Британія : бензин — 2,045 €/л дизель — 2,263 €/л тижневе зростання дизеля — 0,250 €

:

Ціни на LPG

Ринок скрапленого газу (LPG) демонструє значно більшу стабільність у порівнянні з бензином і дизелем.

найнижча ціна — Туреччина: 0,583 €/л

Болгарія — 0,610 €/л

Польща — 0,665 €/л

Словаччина — 0,667 €/л

У більшості країн зміни за тиждень не перевищують 0,01–0,02 €, що свідчить про стабільнішу структуру ціноутворення цього виду пального.

Що означає стабільність цін

Мінімальне зростання вартості пального в окремих країнах пояснюється поєднанням кількох факторів:

регульовані або частково регульовані ціни на пальне;

на пальне; нижча податкова складова у структурі ціни;

у структурі ціни; висока конкуренція мереж АЗС ;

; довгострокові контракти на постачання нафтопродуктів.

Натомість у країнах Західної Європи значна частина ціни формується податками, тому навіть незначні зміни світових котирувань нафти швидко відображаються на роздрібному ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: GlobalPetrolPrices