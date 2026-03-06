Ціни на пальне в Європі знову зростають: де подорожчання найменше станом на 6 березня 2026 року

Європейський ринок нафтопродуктів на початку березня 2026 року демонструє помірне зростання цін, однак темпи подорожчання значно відрізняються залежно від країни. У низці держав — передусім у Центральній та Південно-Східній Європі — ціни майже не змінюються або зростають мінімально. Найбільш стабільними виглядають Угорщина, Ірландія, Португалія, Словенія та Боснія і Герцеговина, де коливання за тиждень становлять лише кілька євроцентів або взагалі відсутні.
Європейські ціни на пальне: де подорожчання мінімальне
Станом на 6 березня 2026 року середні роздрібні ціни на пальне в Європі демонструють різні темпи змін залежно від країни та типу пального — бензину А-95, дизельного пального та LPG (скраплений нафтовий газ).
Країни з найменшими змінами цін
У низці європейських держав ціни залишаються практично стабільними, що формує своєрідну «зону низької інфляції пального».
- Угорщина — одна з найбільш стабільних країн ринку:
- бензин А-95 — 1,451 €/л
- дизель — 1,498 €/л
- LPG — 0,803 €/л
- зміни за 1, 7 і 30 днів відсутні
- Португалія:
- бензин — 1,796 €/л
- дизель — 1,713 €/л
- за добу і тиждень ціни не змінилися
- за місяць дизель зріс лише на 0,013 €
- Ірландія демонструє майже повну стабільність:
- бензин — 1,713 €/л
- дизель — 1,664 €/л
- тижневе зростання — лише 0,001 €
- Словенія:
- бензин — 1,431 €/л
- дизель — 1,464 €/л
- за добу і тиждень ціни не змінилися
- Боснія і Герцеговина:
- бензин — 1,187 €/л
- дизель — 1,192 €/л
- за тиждень бензин навіть подешевшав на 0,01 €
Країни з помірним зростанням
У більшості держав ЄС ціни зростають повільно — на кілька євроцентів за тиждень.
- Бельгія:
- бензин — 1,606 €/л (+0,005 € за тиждень)
- дизель — 1,719 €/л (+0,004 €)
- Чехія:
- бензин — 1,437 €/л
- дизель — 1,389 €/л
- тижневе зростання — близько 0,01–0,02 €
- Хорватія:
- бензин — 1,480 €/л
- дизель — 1,490 €/л
- зростання за тиждень — 0,02–0,03 €
- Польща:
- бензин — 1,378 €/л
- дизель — 1,451 €/л
- тижневе подорожчання — 0,03–0,04 €
Країни з найбільшим подорожчанням
Найшвидше ціни зростають у країнах Західної Європи, де податкова складова та ринкова маржа традиційно вищі.
- Німеччина:
- бензин — 1,974 €/л (+0,136 € за тиждень)
- дизель — 2,001 €/л (+0,253 €)
- Франція:
- бензин — 1,854 €/л (+0,062 € за тиждень)
- дизель — 1,922 €/л (+0,172 €)
- Велика Британія:
- бензин — 2,045 €/л
- дизель — 2,263 €/л
- тижневе зростання дизеля — 0,250 €
Ціни на LPG
Ринок скрапленого газу (LPG) демонструє значно більшу стабільність у порівнянні з бензином і дизелем.
- найнижча ціна — Туреччина: 0,583 €/л
- Болгарія — 0,610 €/л
- Польща — 0,665 €/л
- Словаччина — 0,667 €/л
У більшості країн зміни за тиждень не перевищують 0,01–0,02 €, що свідчить про стабільнішу структуру ціноутворення цього виду пального.
Що означає стабільність цін
Мінімальне зростання вартості пального в окремих країнах пояснюється поєднанням кількох факторів:
- регульовані або частково регульовані ціни на пальне;
- нижча податкова складова у структурі ціни;
- висока конкуренція мереж АЗС;
- довгострокові контракти на постачання нафтопродуктів.
Натомість у країнах Західної Європи значна частина ціни формується податками, тому навіть незначні зміни світових котирувань нафти швидко відображаються на роздрібному ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: GlobalPetrolPrices