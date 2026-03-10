Греція готується до втручання у паливний ринок у разі зростання Brent до 100 доларів за барель

Обновлено: Март 10, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Греція готується до втручання у паливний ринок у разі зростання Brent до 100 доларів за барель

Загострення конфлікту на Близькому Сході вже призвело до зростання цін на дизель і бензин у Греції. Уряд країни визначив критичний рівень для втручання на паливному ринку: якщо ціна нафти марки Brent перевищить 100 доларів за барель, можуть бути запроваджені спеціальні заходи для захисту споживачів та стабілізації ринку нафтопродуктів.

Геополітичний фактор зростання цін на нафту

  • Ескалація конфлікту на Близькому Сході почала підвищувати ціни на нафту і нафтопродукти на світових ринках.
  • На початку тижня Brent торгувалася на рівні 93.04 долара за барель, наближаючись до рівня, який уряд Греції визначив як критичний для втручання.
  • Грецька влада вважає, що країна не може залишатися осторонь глобальних енергетичних потрясінь, оскільки ціни на нафту безпосередньо впливають на вартість пального для споживачів.

Встановлення порогу для державного втручання

  • Міністр енергетики Греції Ставрос Папаставру заявив, що уряд визначив поріг у 100 доларів за барель Brent для запуску антикризових заходів.
  • Якщо ціна перевищить цей рівень, будуть активовані механізми підтримки ринку та домогосподарств.
  • Кінцеве рішення щодо масштабів підтримки ухвалюватиме премєрміністр Кіріакос Міцотакіс.

Греція не може залишатися осторонь розвитку подій на Близькому Сході, коли йдеться про енергетичні витрати. Ми визначили чіткий поріг у 100 доларів за барель Brent для дій уряду. Ставрос Папаставру

Можливі інструменти стабілізації паливного ринку

  • Серед заходів, які обговорюються, є обмеження маржі прибутку у торгівлі пальним.
  • Греція може винести питання стабілізації енергетичного ринку на рівень Європейського Союзу під час саміту ЄС.
  • Після консультацій із нафтопереробними заводами уряд заявив, що стратегічні запаси нафти перевищують 90 днів.
  • Нафтопереробні підприємства також можуть зменшити експорт нафтопродуктів, щоб посилити внутрішнє постачання.
  • Значна частина експорту грецьких НПЗ не привязана до довгострокових контрактів, що створює можливості для оперативного перерозподілу пального на внутрішній ринок.

Динаміка цін на дизель і бензин

  • Найбільше зростання зафіксовано на ринку дизелю.
  • Середня ціна дизельного пального зросла з 1.565 євро за літр 27 лютого до 1.743 євро за літр 6 березня.
  • Зростання становило 0.178 євро за літр.
  • Середня ціна бензину за цей період піднялася з 1.751 євро до 1.82 євро за літр.
  • Зростання бензину становило 0.069 євро за літр.
  • Через швидше подорожчання дизелю різниця між цінами дизелю і бензину скорочується.

Висновки 

  • Якщо Brent наблизиться до 100 доларів за барель, Греція може застосувати адміністративне втручання у ринок пального.
  • Зростання цін на дизель демонструє високу чутливість ринку нафтопродуктів до геополітичних конфліктів.
  • Наявність запасів понад 90 днів і можливість скорочення експорту з НПЗ створюють інструменти захисту внутрішнього ринку.
  • Водночас подальше загострення конфлікту на Близькому Сході може прискорити зростання цін на нафтопродукти в Європі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: greekreporter.com

Автор:

(Всего статей: 2663)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: