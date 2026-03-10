Греція готується до втручання у паливний ринок у разі зростання Brent до 100 доларів за барель

Загострення конфлікту на Близькому Сході вже призвело до зростання цін на дизель і бензин у Греції. Уряд країни визначив критичний рівень для втручання на паливному ринку: якщо ціна нафти марки Brent перевищить 100 доларів за барель, можуть бути запроваджені спеціальні заходи для захисту споживачів та стабілізації ринку нафтопродуктів.
Геополітичний фактор зростання цін на нафту
- Ескалація конфлікту на Близькому Сході почала підвищувати ціни на нафту і нафтопродукти на світових ринках.
- На початку тижня Brent торгувалася на рівні 93.04 долара за барель, наближаючись до рівня, який уряд Греції визначив як критичний для втручання.
- Грецька влада вважає, що країна не може залишатися осторонь глобальних енергетичних потрясінь, оскільки ціни на нафту безпосередньо впливають на вартість пального для споживачів.
Встановлення порогу для державного втручання
- Міністр енергетики Греції Ставрос Папаставру заявив, що уряд визначив поріг у 100 доларів за барель Brent для запуску антикризових заходів.
- Якщо ціна перевищить цей рівень, будуть активовані механізми підтримки ринку та домогосподарств.
- Кінцеве рішення щодо масштабів підтримки ухвалюватиме премєрміністр Кіріакос Міцотакіс.
Греція не може залишатися осторонь розвитку подій на Близькому Сході, коли йдеться про енергетичні витрати. Ми визначили чіткий поріг у 100 доларів за барель Brent для дій уряду. Ставрос Папаставру
Можливі інструменти стабілізації паливного ринку
- Серед заходів, які обговорюються, є обмеження маржі прибутку у торгівлі пальним.
- Греція може винести питання стабілізації енергетичного ринку на рівень Європейського Союзу під час саміту ЄС.
- Після консультацій із нафтопереробними заводами уряд заявив, що стратегічні запаси нафти перевищують 90 днів.
- Нафтопереробні підприємства також можуть зменшити експорт нафтопродуктів, щоб посилити внутрішнє постачання.
- Значна частина експорту грецьких НПЗ не привязана до довгострокових контрактів, що створює можливості для оперативного перерозподілу пального на внутрішній ринок.
Динаміка цін на дизель і бензин
- Найбільше зростання зафіксовано на ринку дизелю.
- Середня ціна дизельного пального зросла з 1.565 євро за літр 27 лютого до 1.743 євро за літр 6 березня.
- Зростання становило 0.178 євро за літр.
- Середня ціна бензину за цей період піднялася з 1.751 євро до 1.82 євро за літр.
- Зростання бензину становило 0.069 євро за літр.
- Через швидше подорожчання дизелю різниця між цінами дизелю і бензину скорочується.
Висновки
- Якщо Brent наблизиться до 100 доларів за барель, Греція може застосувати адміністративне втручання у ринок пального.
- Зростання цін на дизель демонструє високу чутливість ринку нафтопродуктів до геополітичних конфліктів.
- Наявність запасів понад 90 днів і можливість скорочення експорту з НПЗ створюють інструменти захисту внутрішнього ринку.
- Водночас подальше загострення конфлікту на Близькому Сході може прискорити зростання цін на нафтопродукти в Європі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: greekreporter.com