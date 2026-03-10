Нафта подешевшала більш ніж на 6 відсотків після заяв Трампа про можливу деескалацію на Близькому Сході

Світові ціни на нафту різко знизилися після стрімкого зростання до понад 119 доларів за барель. Ринок відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливе швидке завершення війни на Близькому Сході. Попри напруженість навколо Ірану та скорочення видобутку у країнах Перської затоки, очікування потенційної деескалації зменшили побоювання тривалих перебоїв у глобальному «постачанні» нафти.
Цінова волатильність на нафтовому ринку
- Ф’ючерси на Brent знизилися на 6,51 долара або 6,6 відсотка до 92,45 долара за барель.
- Американська нафта WTI подешевшала на 6,12 долара або 6,5 відсотка до 88,65 долара за барель.
- За день до цього ціни різко зросли та перевищили 100 доларів за барель.
- Максимуми сесії становили 119,50 долара для Brent та 119,48 долара для WTI — найвищий рівень з середини 2022 року.
Геополітичні фактори впливу
- Різке зростання цін напередодні було спричинене ризиком перебоїв у глобальному «постачанні» нафти через війну між США, Ізраїлем та Іраном.
- Додатковим фактором стали скорочення видобутку з боку Саудівської Аравії та інших виробників.
- Після телефонної розмови між Трампом і президентом рф владіміром путіним, за даними кремля, були передані пропозиції щодо швидкого врегулювання війни.
- Це частково зменшило побоювання тривалих перебоїв у глобальному нафтовому «постачанні».
Політичні сигнали та реакція сторін
- Президент США заявив, що війна проти Ірану може завершитися значно швидше, ніж очікувалося.
- За його словами, Вашингтон перебуває значно попереду початкового графіка у 4–5 тижнів.
- У відповідь Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що саме Іран визначить завершення війни.
- Іран попередив, що жоден літр нафти не буде експортовано з регіону, якщо атаки США та Ізраїлю продовжаться.
Фактори тиску на ціни
- Ціни також стримуються повідомленнями про те, що США розглядають пом’якшення санкцій проти рф.
- Вашингтон також вивчає можливість вивільнення нафти зі стратегічних резервів для стримування глобального зростання цін.
- Країни G7 заявили про готовність застосувати необхідні заходи у відповідь на зростання цін, але не оголосили про використання стратегічних запасів.
Скорочення видобутку на Близькому Сході
- Війна вже впливає на виробництво нафти у регіоні.
- Ірак скоротив видобуток на головних південних родовищах на 70 відсотків.
- Після скорочення виробництво становить 1,3 мільйона барелів на добу.
- Kuwait Petroleum Corporation також почала зменшувати видобуток та оголосила форс-мажор.
- Джерела повідомляють, що Саудівська Аравія також почала скорочувати видобуток.
Очікування ринку
- Аналітики очікують високу волатильність цін на нафту у найближчих торгових сесіях.
- Прогнозований діапазон коливань може становити від приблизно 75 до 105 доларів за барель.
- Це свідчить про те, що ринок перебуває між двома ключовими факторами:
- ризиком перебоїв у «постачанні» нафти через війну
- очікуванням політичної деескалації
З урахуванням подій останніх 24 годин очікую, що нафта залишатиметься дуже волатильною і торгуватиметься у широкому діапазоні між приблизно 75 та 105 доларами — Тоні Сікамор, аналітик IG
Висновки
- Ціни на нафту формуються насамперед геополітичними сигналами, а не лише фізичними обсягами видобутку.
- Навіть різкі скорочення виробництва у країнах Перської затоки не підтримали зростання цін через очікування дипломатичного врегулювання.
- Імовірне використання стратегічних резервів або пом’якшення санкцій проти рф створює додатковий тиск на ринок.
- Поєднання військового конфлікту, скорочення видобутку та політичних переговорів формує широкий діапазон потенційних цінових коливань.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters