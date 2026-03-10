Світ реагує на стрибок цін на нафту через війну навколо Ірану

Обновлено: Март 10, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Світ реагує на стрибок цін на нафту через війну навколо Ірану

Ескалація війни США та Ізраїлю проти Ірану спричинила різке зростання цін на нафту і турбулентність на фінансових ринках. Уряди низки країн уже запускають антикризові механізми для захисту економік і стабілізації ринків нафтопродуктів. Серед ключових заходів — обмеження цін на пальне, підготовка до використання стратегічних нафтових резервів, скасування тарифів на імпорт пального, розширення субсидій і контроль експорту нафтопродуктів.

  • Геополітичний фактор зростання цін на нафту
    • Ескалація війни США та Ізраїлю проти Ірану спричинила різке зростання цін на нафту.
    • Паралельно фондові ринки почали падати, реагуючи на ризики скорочення енергетичних постачань.
    • Ключовим вузлом ризику для глобальної торгівлі енергоносіями залишається Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових енергетичних потоків.
    • Висновок: геополітичний конфлікт безпосередньо впливає на ринок нафти, оскільки ризик перебоїв у транспортуванні палива одразу закладається у світові ціни.
  • Південна Корея обмежує внутрішні ціни на пальне
    • Президент Лі Чже Мьон оголосив про запровадження обмеження внутрішніх цін на пальне.
    • Це стане першим подібним кроком майже за 30 років.
    • Влада також планує шукати альтернативні джерела енергії поза маршрутами через Ормузьку протоку.
    • Передбачено розширення програми стабілізації ринку обсягом 100 трлн вон (67 млрд дол.) у разі поглиблення кризи.
    • Висновок: держава намагається стримати внутрішній ціновий тиск, що виникає через подорожчання нафти на глобальному ринку.
  • Японія готується використати стратегічні нафтові резерви
    • Уряд доручив об’єкту зберігання національного резерву нафти підготуватися до можливого вивільнення сирої нафти.
    • Конкретні параметри — час і обсяги потенційного випуску — поки не визначені.
    • Висновок: Японія розглядає стратегічні запаси як інструмент стабілізації ринку у разі дефіциту постачання нафти.
  • В’єтнам скасовує тарифи на імпорт пального
    • Уряд планує повністю прибрати імпортні тарифи на пальне.
    • Мета — гарантувати стабільність постачання на тлі можливих перебоїв на глобальному ринку.
    • Очікується, що цей крок діятиме до кінця квітня.
    • Висновок: зниження мит має здешевити імпорт нафтопродуктів і компенсувати зростання світових цін.
  • Індонезія збільшує субсидії на пальне
    • Міністерство фінансів заявило про намір збільшити бюджет енергетичних субсидій.
    • Наразі на ці цілі передбачено 381,3 трлн рупій (22,5 млрд дол.).
    • Кошти використовуються для компенсації витрат державної компанії Pertamina та енергетичної компанії PLN.
    • Мета — утримати ціни на пальне та тарифи на електроенергію на доступному рівні.
    • Крім того, розглядається відновлення програми B50 — суміші 50% біодизелю на основі пальмової олії та 50% звичайного дизелю.
    • Висновок: Індонезія намагається знизити залежність від нафтопродуктів і пом’якшити вплив високих світових цін через бюджетну підтримку.
  • Китай обмежує експорт нафтопродуктів
    • Пекін попросив нафтопереробні компанії призупинити укладання нових контрактів на експорт пального.
    • Також рекомендовано скасувати вже погоджені відвантаження, якщо це можливо.
    • Обмеження не поширюються на авіаційне пальне для міжнародних рейсів, бункерування або постачання до Гонконгу та Макао.
    • Висновок: Китай намагається зберегти внутрішні запаси нафтопродуктів, щоб захистити внутрішній ринок від дефіциту.
  • Бангладеш вводить надзвичайні заходи економії пального
    • Влада оголосила про закриття університетів з понеділка та перенесення святкових канікул Ід аль-Фітр.
    • Мета — зменшити споживання електроенергії та пального.
    • Країна, яка імпортує 95% енергетичних ресурсів, також запровадила щоденні ліміти продажу пального.
    • Причиною стали панічні закупівлі та накопичення запасів.
    • Висновок: висока залежність від імпорту енергії робить економіку особливо вразливою до коливань світових цін на нафту.
  • Глобальний ефект для ринку нафти
    • Країни застосовують різні механізми реагування — від субсидій і тарифної політики до використання стратегічних резервів.
    • Ці заходи свідчать про зростання ризиків дефіциту нафти та нафтопродуктів у разі подальшої ескалації конфлікту.
    • Висновок: світовий ринок нафти входить у фазу підвищеної геополітичної турбулентності, що змушує уряди активно втручатися у ринок пального.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2663)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: