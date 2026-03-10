Світ реагує на стрибок цін на нафту через війну навколо Ірану

Ескалація війни США та Ізраїлю проти Ірану спричинила різке зростання цін на нафту і турбулентність на фінансових ринках. Уряди низки країн уже запускають антикризові механізми для захисту економік і стабілізації ринків нафтопродуктів. Серед ключових заходів — обмеження цін на пальне, підготовка до використання стратегічних нафтових резервів, скасування тарифів на імпорт пального, розширення субсидій і контроль експорту нафтопродуктів.
- Геополітичний фактор зростання цін на нафту
- Ескалація війни США та Ізраїлю проти Ірану спричинила різке зростання цін на нафту.
- Паралельно фондові ринки почали падати, реагуючи на ризики скорочення енергетичних постачань.
- Ключовим вузлом ризику для глобальної торгівлі енергоносіями залишається Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових енергетичних потоків.
- Висновок: геополітичний конфлікт безпосередньо впливає на ринок нафти, оскільки ризик перебоїв у транспортуванні палива одразу закладається у світові ціни.
- Південна Корея обмежує внутрішні ціни на пальне
- Президент Лі Чже Мьон оголосив про запровадження обмеження внутрішніх цін на пальне.
- Це стане першим подібним кроком майже за 30 років.
- Влада також планує шукати альтернативні джерела енергії поза маршрутами через Ормузьку протоку.
- Передбачено розширення програми стабілізації ринку обсягом 100 трлн вон (67 млрд дол.) у разі поглиблення кризи.
- Висновок: держава намагається стримати внутрішній ціновий тиск, що виникає через подорожчання нафти на глобальному ринку.
- Японія готується використати стратегічні нафтові резерви
- Уряд доручив об’єкту зберігання національного резерву нафти підготуватися до можливого вивільнення сирої нафти.
- Конкретні параметри — час і обсяги потенційного випуску — поки не визначені.
- Висновок: Японія розглядає стратегічні запаси як інструмент стабілізації ринку у разі дефіциту постачання нафти.
- В’єтнам скасовує тарифи на імпорт пального
- Уряд планує повністю прибрати імпортні тарифи на пальне.
- Мета — гарантувати стабільність постачання на тлі можливих перебоїв на глобальному ринку.
- Очікується, що цей крок діятиме до кінця квітня.
- Висновок: зниження мит має здешевити імпорт нафтопродуктів і компенсувати зростання світових цін.
- Індонезія збільшує субсидії на пальне
- Міністерство фінансів заявило про намір збільшити бюджет енергетичних субсидій.
- Наразі на ці цілі передбачено 381,3 трлн рупій (22,5 млрд дол.).
- Кошти використовуються для компенсації витрат державної компанії Pertamina та енергетичної компанії PLN.
- Мета — утримати ціни на пальне та тарифи на електроенергію на доступному рівні.
- Крім того, розглядається відновлення програми B50 — суміші 50% біодизелю на основі пальмової олії та 50% звичайного дизелю.
- Висновок: Індонезія намагається знизити залежність від нафтопродуктів і пом’якшити вплив високих світових цін через бюджетну підтримку.
- Китай обмежує експорт нафтопродуктів
- Пекін попросив нафтопереробні компанії призупинити укладання нових контрактів на експорт пального.
- Також рекомендовано скасувати вже погоджені відвантаження, якщо це можливо.
- Обмеження не поширюються на авіаційне пальне для міжнародних рейсів, бункерування або постачання до Гонконгу та Макао.
- Висновок: Китай намагається зберегти внутрішні запаси нафтопродуктів, щоб захистити внутрішній ринок від дефіциту.
- Бангладеш вводить надзвичайні заходи економії пального
- Влада оголосила про закриття університетів з понеділка та перенесення святкових канікул Ід аль-Фітр.
- Мета — зменшити споживання електроенергії та пального.
- Країна, яка імпортує 95% енергетичних ресурсів, також запровадила щоденні ліміти продажу пального.
- Причиною стали панічні закупівлі та накопичення запасів.
- Висновок: висока залежність від імпорту енергії робить економіку особливо вразливою до коливань світових цін на нафту.
- Глобальний ефект для ринку нафти
- Країни застосовують різні механізми реагування — від субсидій і тарифної політики до використання стратегічних резервів.
- Ці заходи свідчать про зростання ризиків дефіциту нафти та нафтопродуктів у разі подальшої ескалації конфлікту.
- Висновок: світовий ринок нафти входить у фазу підвищеної геополітичної турбулентності, що змушує уряди активно втручатися у ринок пального.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters