Індонезія може відновити план B50 через стрибок світових цін на нафту

Індонезія розглядає можливість повернення до обов’язкового використання біодизелю B50 на тлі різкого зростання світових цін на нафту, які перевищили 100 доларів за барель через конфлікт на Близькому Сході. Попри те, що на початку року влада відмовилася від цього плану через технічні та фінансові проблеми, тепер уряд знову аналізує можливість запуску суміші, що містить 50 відсотків біодизелю з пальмової олії. Рішення може вплинути не лише на внутрішній енергетичний баланс Індонезії, а й на глобальний ринок нафти та нафтопродуктів.
- Фактор різкого подорожчання нафти
- Світові ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель на тлі конфлікту на Близькому Сході.
- Зростання цін створює економічний стимул для активнішого використання біопального.
- Як наслідок, уряд Індонезії почав переглядати свою політику щодо біодизелю.
- Потенційне повернення до стандарту B50
- Стандарт B50 передбачає суміш 50 відсотків біодизелю з пальмової олії та 50 відсотків звичайного дизелю.
- Індонезія наразі застосовує суміш B40, після того як у січні відмовилася від запуску B50.
- Причинами відмови стали технічні та фінансові труднощі.
- Тепер уряд розглядає можливість впровадження B50 у другій половині року або навіть раніше.
- Позиція уряду та енергетичної влади
- Заступник міністра енергетики Юліот Танджунг повідомив, що остаточного рішення поки немає.
- Влада відстежує рух цін на енергоресурси в режимі реального часу.
- Політику біодизелю визначає спеціальний керівний комітет за участю кількох міністерств під керівництвом міністра економіки Айрлангги Хартарто.
B50 може бути запроваджено у другому півріччі або навіть раніше. Але наразі рішення керівного комітету про використання B40 до кінця 2026 року залишається чинним. — Юліот Танджунг, заступник міністра енергетики Індонезії
- Вплив на глобальні енергетичні ринки
- Індонезія є найбільшим виробником пальмової олії у світі.
- Зростання внутрішнього використання біодизелю скорочує обсяги експорту пальмової олії.
- Через це політика біодизелю країни безпосередньо впливає на світові ціни на пальмову олію.
- Очікування збільшення виробництва біодизелю вже спричинило зростання цін на пальмову олію, оскільки дорожча нафта підвищує попит на біопаливо.
- Бюджетні та соціально-економічні аспекти
- Уряд заявив про готовність збільшити фінансування субсидій на пальне.
- Мета — пом’якшити вплив зростання світових цін на нафту на внутрішній ринок.
- Паралельно влада розглядає прискорення програм біопального, зокрема розширення використання біоетанолу в бензині.
- Логічні висновки для ринку нафти та нафтопродуктів
- Якщо B50 буде запроваджено, частина попиту на традиційний дизель може бути заміщена біодизелем.
- Це створює структурний зв’язок між цінами на нафту та попитом на біопаливо.
- Високі ціни на нафту можуть прискорити енергетичну трансформацію в країнах із великим виробництвом біосировини.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters