Індонезія може відновити план B50 через стрибок світових цін на нафту

Обновлено: Март 09, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Індонезія може відновити план B50 через стрибок світових цін на нафту

Індонезія розглядає можливість повернення до обов’язкового використання біодизелю B50 на тлі різкого зростання світових цін на нафту, які перевищили 100 доларів за барель через конфлікт на Близькому Сході. Попри те, що на початку року влада відмовилася від цього плану через технічні та фінансові проблеми, тепер уряд знову аналізує можливість запуску суміші, що містить 50 відсотків біодизелю з пальмової олії. Рішення може вплинути не лише на внутрішній енергетичний баланс Індонезії, а й на глобальний ринок нафти та нафтопродуктів.

  • Фактор різкого подорожчання нафти
    • Світові ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель на тлі конфлікту на Близькому Сході.
    • Зростання цін створює економічний стимул для активнішого використання біопального.
    • Як наслідок, уряд Індонезії почав переглядати свою політику щодо біодизелю.
  • Потенційне повернення до стандарту B50
    • Стандарт B50 передбачає суміш 50 відсотків біодизелю з пальмової олії та 50 відсотків звичайного дизелю.
    • Індонезія наразі застосовує суміш B40, після того як у січні відмовилася від запуску B50.
    • Причинами відмови стали технічні та фінансові труднощі.
    • Тепер уряд розглядає можливість впровадження B50 у другій половині року або навіть раніше.
  • Позиція уряду та енергетичної влади
    • Заступник міністра енергетики Юліот Танджунг повідомив, що остаточного рішення поки немає.
    • Влада відстежує рух цін на енергоресурси в режимі реального часу.
    • Політику біодизелю визначає спеціальний керівний комітет за участю кількох міністерств під керівництвом міністра економіки Айрлангги Хартарто.

B50 може бути запроваджено у другому півріччі або навіть раніше. Але наразі рішення керівного комітету про використання B40 до кінця 2026 року залишається чинним. — Юліот Танджунг, заступник міністра енергетики Індонезії

  • Вплив на глобальні енергетичні ринки
    • Індонезія є найбільшим виробником пальмової олії у світі.
    • Зростання внутрішнього використання біодизелю скорочує обсяги експорту пальмової олії.
    • Через це політика біодизелю країни безпосередньо впливає на світові ціни на пальмову олію.
    • Очікування збільшення виробництва біодизелю вже спричинило зростання цін на пальмову олію, оскільки дорожча нафта підвищує попит на біопаливо.
  • Бюджетні та соціально-економічні аспекти
    • Уряд заявив про готовність збільшити фінансування субсидій на пальне.
    • Мета — пом’якшити вплив зростання світових цін на нафту на внутрішній ринок.
    • Паралельно влада розглядає прискорення програм біопального, зокрема розширення використання біоетанолу в бензині.
  • Логічні висновки для ринку нафти та нафтопродуктів
    • Якщо B50 буде запроваджено, частина попиту на традиційний дизель може бути заміщена біодизелем.
    • Це створює структурний зв’язок між цінами на нафту та попитом на біопаливо.
    • Високі ціни на нафту можуть прискорити енергетичну трансформацію в країнах із великим виробництвом біосировини.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2651)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: