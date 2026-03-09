Південна Корея вперше за майже 30 років обмежує ціни на пальне через стрибок вартості нафти

Південна Корея вперше за майже 30 років обмежує ціни на пальне через стрибок вартості нафти

Південна Корея готується запровадити державне обмеження цін на нафтопродукти вперше майже за три десятиліття. Рішення ухвалене на тлі різкого зростання світових цін на нафту через кризу на Близькому Сході. Уряд прагне швидко стабілізувати внутрішній ринок пального, водночас оцінюючи ризики для постачання нафти через Ормузьку протоку та розширюючи фінансові інструменти підтримки економіки.

  • Кризовий фактор на світовому нафтовому ринку
    • Конфлікт на Близькому Сході спричинив різке зростання світових цін на нафту.
    • Для економіки Південної Кореї це створює значний тиск, оскільки країна сильно залежить від міжнародної торгівлі та імпорту енергоресурсів із регіону Близького Сходу.
    • Енергетичний фактор перетворюється на макроекономічний ризик, що потребує негайної реакції уряду.
  • Запровадження державного обмеження цін на нафтопродукти
    • Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон оголосив про намір швидко запровадити систему максимальної ціни на нафтопродукти.
    • Механізм має стримати надмірне зростання вартості пального на внутрішньому ринку.
    • Уряд планує реалізувати систему вже протягом поточного тижня.
    • Максимальний рівень ціни може переглядатися кожні два тижні, що дозволить адаптувати політику до змін світового ринку нафти.
  • Залежність від нафтових постачань через Ормузьку протоку
    • Близько 1,7 млн барелів нафти на добу, які надходять до Південної Кореї, пов’язані з маршрутом через Ормузьку протоку.
    • Блокування або обмеження цього маршруту створює ризик порушення стабільності постачання нафти.
    • Уряд заявив про намір шукати альтернативні джерела енергетичних постачань поза маршрутом через Ормузьку протоку.
  • Роль стратегічних запасів нафти
    • Південна Корея має нафтові резерви, достатні для 208 днів споживання.
    • Країна також може отримати доступ до 20 млн барелів нафти, які зберігаються спільно з країнами-виробниками.
    • Додатковим інструментом може стати перенаправлення видобутку за кордоном державної компанії Korea National Oil Corp для внутрішнього ринку.
  • Політична позиція керівництва країни
    • Президент наголосив на необхідності швидких дій для стримування економічного шоку.

    • Ми швидко запровадимо і рішуче реалізуємо систему максимальної ціни на нафтопродукти, які останнім часом демонструють надмірне зростання цін — Лі Чже Мьон

    • Такий крок демонструє пріоритет енергетичної стабільності для економічної політики країни.

