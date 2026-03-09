Фінансовий тиск через енергопідтримку: Європа стежить за цінами на пальне

Європейські країни опинилися перед ризиком додаткового фінансового навантаження через необхідність підтримки споживачів та бізнесу на тлі зростання цін на енергоносії. Особливо уважно за ситуацією стежать Франція та Британія, де державний борг і бюджетні дефіцити вже високі.

Фінансові виклики та заходи підтримки

  • Франція: державний борг становить майже 120% ВВП, що робить країну вразливою до додаткових витрат на підтримку населення.
  • Британія: борг близько 100% ВВП; уряд розглядає питання скасування податку на надприбутки енергетичних компаній, але строки невизначені.
  • Іспанія: досліджує можливі заходи підтримки для споживачів та бізнесу, поки що без конкретних рішень.
  • Італія: готова підвищити податки на компанії, що отримують надмірний прибуток від зростання цін на енергоносії.
  • Німеччина: вирішила утриматися від зниження податків на бензин, що свідчить про обмежений вплив на споживачів.

Механізм впливу та ризики

  • Ціни на нафту зросли менше ніж на газ, тому тимчасові пільги на нафту матимуть обмежений ефект.
  • Більш масштабні програми підтримки промисловості та загальні заходи замість адресних обійдуться дорожче, особливо для країн із слабкою фінансовою позицією.
  • Найбільший ризик – вплив росту цін на енергоносії на інфляцію та економічне зростання.

  • «Будь-які заходи, що приймаються на фіскальному рівні, мають вартість. Якщо вони дуже тимчасові, витрати не надто значні, особливо для великих економік» – Федеріко Барріга-Салазар, Fitch Ratings

За матеріалами: Reuters

Джерело: Terminal

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

