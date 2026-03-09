ЄС шукає способи знизити тиск високих цін на енергію для промисловості

Країни Європейського Союзу аналізують тимчасові заходи для зменшення навантаження на промислові підприємства через високі ціни на електроенергію та газ. Попри глобальні події та зростання вартості палива, ЄС намагається знайти «мостові» рішення до повної реалізації зеленої трансформації енергетики, що повинна знизити витрати на енергію.
Тиск на промисловість через високі енергетичні ціни
- Європейська комісія розглядає можливість тимчасового впливу на енергетичні податки, національні збори та витрати на вуглець, які складають близько 11% від рахунків за електроенергію промислових споживачів.
- Мережеві збори, що додають близько 18% до рахунків промисловості, також підлягають оцінці щодо зменшення навантаження.
- Короткострокові заходи не повинні підривати довгострокові кліматичні закони, спрямовані на перехід до дешевшої та низьковуглецевої енергетики.
- Швидкі «мостові» рішення можуть бути необхідні для зниження цін на енергію протягом наступних 2-5 років, поки зелена трансформація не почне зменшувати тиск на ринок енергії.
- ЄС вже має механізми державної підтримки, які уряди використовують недостатньо:
- Державна допомога для компенсації вуглецевих витрат.
- Контракти на різницю (contracts for difference), що гарантують стабільну ціну електроенергії для промислових споживачів.
- Якщо постачання енергії буде додатково порушене, Брюссель готовий запроваджувати заходи, що стимулюватимуть споживачів зменшувати споживання, подібно до 2022 року, коли рф різко скоротила постачання газу.
«Будь-які законодавчі пропозиції не дадуть миттєвого результату, і може знадобитися мостове рішення для зниження цін на енергію в найближчі 2-5 років, поки чиста трансформація не знизить тиск на ціни на електроенергію, як уже спостерігається в деяких регіонах» — документ Європейської комісії, Reuters
Країни з найменшим зростанням цін
- Документ відзначає, що деякі регіони вже відчувають менший тиск на ціни, попри загальне зростання світових цін на нафту та газ через конфлікти на Близькому Сході.
- Найбільш стійкими виявилися країни, які активно використовують державні програми компенсації енергетичних витрат та мають широку диверсифікацію джерел енергії.