«Я не терпітиму, щоб будь-яка компанія використовувала нинішню кризу для отримання надприбутків за рахунок споживачів». — Рейчел Рівз

Зростання цін на нафту на тлі напруженості на Близькому Сході може посилити інфляцію у Великій Британії найближчими місяцями. Уряд країни разом із міністрами фінансів G7 закликає до швидкої деескалації конфлікту та забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку. Попри готовність використати стратегічні нафтові резерви, країни поки утримуються від цього кроку, намагаючись стабілізувати ринок політичними та регуляторними заходами.

Геополітичні фактори зростання цін на нафту

  • Напруженість на Близькому Сході спричинила нещодавній стрибок цін на нафту, що безпосередньо впливає на економіку Великої Британії.
  • Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз закликала США, Ізраїль та Іран до негайної деескалації конфлікту.
  • Через Ормузьку протоку проходить близько однієї п’ятої світової торгівлі нафтою, тому будь-які перебої створюють ризики для глобальних постачань.

  • «Цей конфлікт впливає на всіх нас. Економічний вплив ситуації на Близькому Сході залежатиме від її масштабу та тривалості. Ймовірно, у найближчі місяці він створить підвищувальний тиск на інфляцію». — Рейчел Рівз

Позиція G7 щодо стабілізації нафтового ринку

  • Міністри фінансів країн G7 після консультацій з Міжнародним енергетичним агентством погодилися поки не використовувати стратегічні нафтові резерви.
  • Рішення спрямоване на запобігання різким коливанням ринку та оцінку подальшого розвитку конфлікту.
  • Водночас уряди заявили про готовність використати резерви, якщо ситуація на ринку різко погіршиться.

Безпека нафтових перевезень як фактор стабілізації

  • Велика Британія заявила про підтримку безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
  • Через цей маршрут проходить приблизно 20 відсотків світової торгівлі нафтою, тому стабільність судноплавства є ключовою умовою для стримування цін.
  • Міністерство оборони країни фінансує оборонні операції у регіоні з використанням резервного фонду державної скарбниці, хоча точні суми не розкриваються.

Політика уряду щодо впливу цін на кінцевих споживачів

  • Уряд наголошує на необхідності контролю за ціноутворенням у приватному секторі, щоб запобігти зростанню вартості пального для споживачів.

  • «Я не терпітиму, щоб будь-яка компанія використовувала нинішню кризу для отримання надприбутків за рахунок споживачів». — Рейчел Рівз

  • Кабінет міністрів також заявляє про роботу з регуляторами для забезпечення дотримання правил ціноутворення.
  • Серед пріоритетів уряду — зменшення витрат на енергетичні субсидії у рахунках за енергію.

Енергетична політика та внутрішні дискусії

  • Уряд захищає рішення не дозволяти нові буріння у Північному морі, попри критику з боку опозиції.
  • Опозиція також критикує податкову політику та відмову скасувати паливний збір у розмірі 5 пенсів.
  • Цей податок може зрости пізніше цього року після кількох продовжень його заморожування, які почалися після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Висновки

  • Головний фактор ризику для нафтового ринку — нестабільність на Близькому Сході, що впливає на транспортний коридор, через який проходить близько 20 відсотків світової торгівлі нафтою.
  • Поки що країни G7 роблять ставку на політичну деескалацію та безпеку постачання як інструмент стабілізації цін, відкладаючи використання стратегічних резервів.
  • Контроль за цінами та прибутками компаній розглядається урядом як спосіб стримати передачу зростання нафтових котирувань у роздрібні ціни на нафтопродукти.
  • У разі поглиблення конфлікту тиск на інфляцію та ціни на пальне може посилитися, що підтверджує пряму залежність економіки від глобального нафтового ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice

Автор:

Директор НТЦ «Психея»

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


