Не дозволити спекулянтам використовувати кризу за рахунок сімей та бізнесу — Джорджа Мелоні

Європейські уряди активізують заходи для пом’якшення наслідків різкого зростання цін на енергоносії. Після того як ціна на нафту короткочасно наблизилася до 120 доларів за барель і згодом опустилася нижче 90 доларів, уряди Франції, Італії та інших країн ЄС почали розглядати комплекс інструментів для стабілізації ринку. Серед них контроль за цінами на автозаправних станціях, можливі податкові коригування та дискусії навколо європейської системи торгівлі викидами ETS, яка впливає на кінцеву вартість енергії для домогосподарств і бізнесу.
Зростання цін на нафту як тригер державного втручання
- Після початку війни в Ірані енергетичні ринки пережили різкий стрибок волатильності.
- Ціна на нафту піднімалася майже до 120 доларів за барель, після чого повернулася нижче 90 доларів.
- Стрімке зростання вартості енергії змусило уряди Європи шукати механізми захисту домогосподарств та бізнесу від цінового шоку.
- Ситуація посилила суперечки між країнами ЄС щодо ефективності чинної енергетичної політики Брюсселя.
Контроль цін на пальне як інструмент стримування ринку
- Франція та Італія почали перевірки на автозаправних станціях, щоб запобігти спекуляціям на ринку пального.
- Французький уряд доручив контролюючим органам провести 500 перевірок на АЗС протягом трьох днів.
- Мета перевірок виявити випадки необґрунтованого підвищення цін під час ажіотажного попиту на пальне.
- Контроль за цінами розглядається як швидкий інструмент стабілізації вартості нафтопродуктів для споживачів.
Податкові важелі як механізм зниження вартості енергії
- Уряди ЄС розглядають коригування податків та енергетичних зборів як спосіб зменшити фінансове навантаження на споживачів.
- За даними Eurostat, податки та збори становлять значну частку рахунків за енергію у більшості країн ЄС.
- В Італії внутрішні енергетичні збори можуть становити до 25 відсотків кінцевої ціни електроенергії для домогосподарств та малого і середнього бізнесу.
- Ці платежі формують 13–14 млрд євро щорічних доходів для бюджету.
Позиції політиків та інституцій
- Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила про готовність реагувати на спекуляції на ринку пального.
Я дуже рішуче налаштована зробити все можливе, щоб не дозволити спекулянтам використовувати кризу за рахунок сімей та бізнесу. — Джорджа Мелоні
- Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен наголосив, що будь-яка підтримка повинна бути тимчасовою і адресною.
- Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує представити варіанти боротьби з високими енергетичними цінами на саміті європейських лідерів.
Позиція промисловості
- Понад 100 європейських компаній, серед яких EDF, Heidelberg Materials, Holcim, Tata Steel та Volvo Cars, звернулися до урядів ЄС із закликом не руйнувати систему ETS.
- Бізнес вважає, що скасування або розмивання механізму може стати хибним діагнозом проблеми.
- Компанії наголосили на необхідності чітких сигналів для інвесторів щодо енергетичної безпеки та конкурентоспроможності Європи.
Логіка стабілізації ринку нафтопродуктів
- Контроль за цінами на АЗС спрямований на запобігання спекулятивним націнкам під час ринкових коливань.
- Податкові коригування можуть безпосередньо зменшити кінцеву вартість енергії для домогосподарств і бізнесу.
- Дискусія навколо ETS відображає пошук балансу між кліматичною політикою та економічною стабільністю.
- Сукупність цих інструментів формує антикризову стратегію ЄС для стримування коливань енергетичних ринків.
