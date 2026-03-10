Війна на Близькому Сході підштовхує ціни на нафту, а суперечки навколо «Дружби» загострюють енергетичну напругу в Європі

Март 10, 2026.

Геополітична нестабільність на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту та нафтопродукти. Котирування Brent піднялися до 94 доларів за барель — максимуму за три роки. Паралельно загострюється політична конфронтація довкола постачання російської нафти до Європи через нафтопровід «Дружба». Ці процеси демонструють прямий зв’язок між воєнними конфліктами, енергетичною безпекою та цінами на паливо.

  • Зростання цін на нафту на тлі війни в Ірані
    • Міжнародні ціни на паливо залишаються високими через загострення ситуації на Близькому Сході.
    • Нафта Brent торгувалася на рівні 94 долари за барель, що стало найвищим показником за три роки.
    • Геополітична напруга традиційно підсилює ризикову премію у вартості нафти, що безпосередньо впливає на ціни на нафтопродукти.
  • Вплив дорогих нафтопродуктів на внутрішній ринок
    • У столиці Румунії Бухаресті ціни на пальне вже демонструють вплив глобального подорожчання.
    • Стандартний бензин продається в діапазоні 8,16–8,31 лея за літр.
    • Стандартний дизель коштує 8,57–8,70 лея за літр.
    • Преміальний бензин перевищив 9 леїв за літр.
    • Преміальний дизель досяг 9,25 лея за літр, хоча на деяких АЗС обидва преміальні продукти можна знайти трохи дешевше ніж 9 леїв.
  • Політична ескалація навколо Ірану
    • Президент США Дональд Трамп заявив, що не укладатиме жодної угоди з нинішнім керівництвом Ірану, окрім безумовної капітуляції.
    • Він зазначив, що після формування прийнятного керівництва США та союзники готові допомогти країні економічними стимулами.
    • Заява пролунала після того, як президент Ірану Масуд Пезешкіян повідомив про спроби окремих держав виступити посередниками у конфлікті.
  • Ризик розширення конфлікту
    • Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі попередив, що країни ЄС, які приєднаються до атак США та Ізраїлю, стануть законними цілями для іранських збройних сил.
    • Франція, Греція та Італія вже направили військові кораблі на Близький Схід.
    • Більшість держав ЄС водночас виступають за дипломатичне врегулювання конфлікту.
  • Конфлікт навколо нафтопроводу «Дружба»
    • Напруження між Україною та Угорщиною зростає через питання постачання російської нафти.
    • Будапешт звинувачує Київ у відмові відновити транзит нафти рф через нафтопровід «Дружба».
    • Ділянка трубопроводу на території України була пошкоджена російською атакою у січні.
    • Президент України Володимир Зеленський заявив, що потік нафти відновлений не буде, оскільки це джерело доходів для москви, яке використовується для фінансування війни.
    • У відповідь Угорщина блокує кредит ЄС обсягом 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти росії.
  • Висновки
    • Поєднання воєнної напруги на Близькому Сході та політичних конфліктів навколо постачання російської нафти до Європи формує додаткову нестабільність на світовому нафтовому ринку.
    • Зростання ціни Brent до 94 доларів за барель демонструє, що ринок закладає підвищені геополітичні ризики.
    • Роздрібні ціни на бензин і дизель у Європі вже реагують на ці процеси, що підтверджує швидку передачу глобальних шоків у споживчі ринки пального.

Джерело: Terminal

За матеріалами: www.rri.ro

Дискуссия

