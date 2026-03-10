Уряди шукають інструменти стримування нафтового шоку: ринок реагує на загрозу $150 за барель

Обновлено: Март 10, 2026. Тэги: , , , , , , , , , ,

Уряди шукають інструменти стримування нафтового шоку: ринок реагує на загрозу $150 за барель

Світовий нафтовий ринок опинився під тиском через ризик різкого скорочення експорту з Перської затоки та загострення конфлікту навколо Ормузької протоки. Попередження катарського міністра енергетики про можливе припинення постачання з регіону здатне підняти ціни на нафту до $150 за барель протягом двох-трьох тижнів. На цьому тлі влада США обговорює низку інструментів для стримування вартості пального — від тимчасових санкційних послаблень для імпорту нафти до фінансових інтервенцій на ф’ючерсному ринку та податкових послаблень для споживачів.

  • Попередження про ризик різкого скорочення постачання
    • Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі попередив про можливе припинення експорту енергоресурсів з країн Перської затоки.
    • За його словами, якщо ситуація з безпекою не зміниться, експортери регіону можуть оголосити форс-мажор протягом кількох днів.
    • Такий сценарій здатен спричинити різкий дефіцит на світових ринках і підштовхнути ціни на нафту до $150 за барель у найближчі тижні.

Ми очікуємо, що всі експортери енергії в регіоні Перської затоки можуть оголосити форс-мажор, якщо ситуація збережеться — Саад аль-Каабі, Financial Times

  • Фінансові інструменти як спосіб стабілізації ринку
    • Міністерство фінансів США розглядає можливість використання ф’ючерсного ринку нафти для зниження спекулятивного тиску.
    • Саме повідомлення про таку можливість уже призвело до того, що ф’ючерси на нафту знизилися, що свідчить про вплив очікувань на ринок.
    • Фінансові інтервенції можуть зменшити потребу у фізичних постачаннях, адже торгівля ф’ючерсами дозволяє врівноважувати попит і пропозицію без переміщення барелів.
    • Подібний підхід розглядається як спосіб згладжування різких коливань цін і запобігання циклам стрімкого зростання та подальших обвалів.
  • Тимчасові рішення для підтримки глобального постачання
    • Міністерство фінансів США запровадило 30-денне тимчасове послаблення, що дозволяє індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту.
    • Мета — зберегти потік нафти на світовий ринок і не допустити різкого дефіциту.
    • Послаблення стосується операцій з нафтою, яка вже перебуває у морських постачаннях, тому не повинно принести значної фінансової вигоди рф.

Щоб забезпечити надходження нафти на світовий ринок, Міністерство фінансів надає тимчасове 30-денне послаблення для закупівлі російської нафти індійськими НПЗ — Скотт Бессент

  • Інші інструменти зниження цін для споживачів
    • Адміністрація США розглядає комплекс заходів для стримування цін на паливо.
    • Серед них:
      • податкові канікули для пального;
      • послаблення вимог до змішування палив;
      • державні гарантії страхування морських перевезень;
      • можливі військово-морські ескорти танкерів для захисту постачання.
  • Обмеженість використання стратегічних резервів
    • Стратегічний нафтовий резерв США заповнений лише приблизно на 60%.
    • Резерв уже активно використовувався раніше, що призвело до технічного зношення інфраструктури та потреби відкладеного ремонту.
    • Через це влада обережно ставиться до нових масштабних вивільнень запасів.
  • Ціни на пальне вже реагують на геополітичну напругу
    • Середня ціна бензину у США за тиждень зросла майже на 27 центів до $3,25 за галон.
    • Дизель подорожчав до $4,330 за галон, порівняно з $4,166 днем раніше і $3,757 тиждень тому.
    • Річне зростання становить приблизно 19%.
    • Для порівняння:
      • у червні 2022 року дизель досяг історичного максимуму $5,816 за галон;
      • місяць тому ціна становила близько $3,643.
  • Геополітика як головний фактор волатильності
    • Конфлікт на Близькому Сході майже паралізував судноплавство через Ормузьку протоку.
    • Це вузьке місце світової енергетики, через яке проходить приблизно п’ята частина глобальних постачань нафти.
    • Китай, економіка якого отримує близько 45% імпортної нафти через протоку, веде переговори щодо забезпечення безпечного проходу танкерів.

Висновки

  • Загроза перебоїв у ключових транспортних маршрутах може швидко підняти ціни на нафту до кризових рівнів.
  • Фінансові інтервенції на ф’ючерсному ринку розглядаються як інструмент стабілізації очікувань і зменшення спекулятивних стрибків цін.
  • Тимчасові санкційні послаблення та гарантії безпеки постачання спрямовані на збереження фізичного потоку нафти, що є ключовим фактором стримування вартості пального для споживачів.
  • Поєднання фінансових, логістичних і податкових заходів може пом’якшити коливання ринку та знизити тиск на ціни нафтопродуктів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: pricegroup.com

Автор:

(Всего статей: 2663)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: