Уряди шукають інструменти стримування нафтового шоку: ринок реагує на загрозу $150 за барель

Світовий нафтовий ринок опинився під тиском через ризик різкого скорочення експорту з Перської затоки та загострення конфлікту навколо Ормузької протоки. Попередження катарського міністра енергетики про можливе припинення постачання з регіону здатне підняти ціни на нафту до $150 за барель протягом двох-трьох тижнів. На цьому тлі влада США обговорює низку інструментів для стримування вартості пального — від тимчасових санкційних послаблень для імпорту нафти до фінансових інтервенцій на ф’ючерсному ринку та податкових послаблень для споживачів.
- Попередження про ризик різкого скорочення постачання
- Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі попередив про можливе припинення експорту енергоресурсів з країн Перської затоки.
- За його словами, якщо ситуація з безпекою не зміниться, експортери регіону можуть оголосити форс-мажор протягом кількох днів.
- Такий сценарій здатен спричинити різкий дефіцит на світових ринках і підштовхнути ціни на нафту до $150 за барель у найближчі тижні.
Ми очікуємо, що всі експортери енергії в регіоні Перської затоки можуть оголосити форс-мажор, якщо ситуація збережеться — Саад аль-Каабі, Financial Times
- Фінансові інструменти як спосіб стабілізації ринку
- Міністерство фінансів США розглядає можливість використання ф’ючерсного ринку нафти для зниження спекулятивного тиску.
- Саме повідомлення про таку можливість уже призвело до того, що ф’ючерси на нафту знизилися, що свідчить про вплив очікувань на ринок.
- Фінансові інтервенції можуть зменшити потребу у фізичних постачаннях, адже торгівля ф’ючерсами дозволяє врівноважувати попит і пропозицію без переміщення барелів.
- Подібний підхід розглядається як спосіб згладжування різких коливань цін і запобігання циклам стрімкого зростання та подальших обвалів.
- Тимчасові рішення для підтримки глобального постачання
- Міністерство фінансів США запровадило 30-денне тимчасове послаблення, що дозволяє індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту.
- Мета — зберегти потік нафти на світовий ринок і не допустити різкого дефіциту.
- Послаблення стосується операцій з нафтою, яка вже перебуває у морських постачаннях, тому не повинно принести значної фінансової вигоди рф.
Щоб забезпечити надходження нафти на світовий ринок, Міністерство фінансів надає тимчасове 30-денне послаблення для закупівлі російської нафти індійськими НПЗ — Скотт Бессент
- Інші інструменти зниження цін для споживачів
- Адміністрація США розглядає комплекс заходів для стримування цін на паливо.
- Серед них:
- податкові канікули для пального;
- послаблення вимог до змішування палив;
- державні гарантії страхування морських перевезень;
- можливі військово-морські ескорти танкерів для захисту постачання.
- Обмеженість використання стратегічних резервів
- Стратегічний нафтовий резерв США заповнений лише приблизно на 60%.
- Резерв уже активно використовувався раніше, що призвело до технічного зношення інфраструктури та потреби відкладеного ремонту.
- Через це влада обережно ставиться до нових масштабних вивільнень запасів.
- Ціни на пальне вже реагують на геополітичну напругу
- Середня ціна бензину у США за тиждень зросла майже на 27 центів до $3,25 за галон.
- Дизель подорожчав до $4,330 за галон, порівняно з $4,166 днем раніше і $3,757 тиждень тому.
- Річне зростання становить приблизно 19%.
- Для порівняння:
- у червні 2022 року дизель досяг історичного максимуму $5,816 за галон;
- місяць тому ціна становила близько $3,643.
- Геополітика як головний фактор волатильності
- Конфлікт на Близькому Сході майже паралізував судноплавство через Ормузьку протоку.
- Це вузьке місце світової енергетики, через яке проходить приблизно п’ята частина глобальних постачань нафти.
- Китай, економіка якого отримує близько 45% імпортної нафти через протоку, веде переговори щодо забезпечення безпечного проходу танкерів.
Висновки
- Загроза перебоїв у ключових транспортних маршрутах може швидко підняти ціни на нафту до кризових рівнів.
- Фінансові інтервенції на ф’ючерсному ринку розглядаються як інструмент стабілізації очікувань і зменшення спекулятивних стрибків цін.
- Тимчасові санкційні послаблення та гарантії безпеки постачання спрямовані на збереження фізичного потоку нафти, що є ключовим фактором стримування вартості пального для споживачів.
- Поєднання фінансових, логістичних і податкових заходів може пом’якшити коливання ринку та знизити тиск на ціни нафтопродуктів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: pricegroup.com