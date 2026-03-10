Ціни на дизель у Німеччині перевищили €2 за літр: уряд ініціював антимонопольне розслідування

Ціни на дизель у Німеччині перевищили €2 за літр: уряд ініціював антимонопольне розслідування

5 березня ціни на пальне в Німеччині різко зросли: котирування дизелю та бензину E10 на окремих АЗС перевищили €2 за літр. Федеральний уряд доручив антимонопольному регулятору перевірити ринок після різкого стрибка цін. Підвищення вартості нафтопродуктів пов’язують із глобальними чинниками: зростанням маржі європейських нафтопереробних заводів, коливанням курсу євро та підвищенням транспортних і страхових витрат через напруженість на Близькому Сході.

Різке зростання цін на нафтопродукти

  • За даними ADAC, 5 березня ціни на дизель і бензин E10 на пікових значеннях перевищили €2,00 за літр.
  • Формування цін на пальне в Німеччині залежить від кількох ключових факторів:
    • світових котирувань нафти, які визначаються в доларах США;
    • маржі європейської нафтопереробки;
    • курсу євро відносно долара.
  • Якщо маржа переробки зростає або євро слабшає, вартість імпорту нафти й нафтопродуктів для Європи збільшується.
  • Сезонне технічне обслуговування нафтопереробних заводів також може обмежувати пропозицію дизелю, що розширює різницю між ціною сирої нафти та готового пального.

Геополітичний фактор та ризики постачання

  • Напруженість на Близькому Сході підвищила ризикову премію на морські перевезення нафти.
  • Особлива увага ринку зосереджена на ризиках у районі Ормузької протоки, через яку проходять значні обсяги світових енергетичних перевезень.
  • Зростання витрат на:
    • страхування танкерів;
    • фрахт;
    • логістику постачання.
  • Навіть незначне збільшення транспортних витрат підвищує оптову вартість нафти та дизелю в Європі, що швидко відображається на цінах на АЗС.

Динаміка роздрібного ринку пального

  • АЗС у Німеччині можуть змінювати ціни кілька разів протягом дня.
  • Пікові значення часто припадають на години ранкового та вечірнього трафіку.
  • Ціни на автозаправках:
    • на автомагістралях і в сільській місцевості зазвичай вищі;
    • у міських районах конкуренція між станціями знижує котирування.
  • Це пояснює, чому в один день водії можуть бачити ціни вище €2 за літр, тоді як на сусідніх станціях вони залишаються нижчими.

Антимонопольна перевірка ринку

  • Федеральний уряд доручив Bundeskartellamt перевірити різке зростання цін.
  • Регулятор аналізуватиме:
    • можливу координацію між учасниками ринку;
    • розширення торговельної маржі;
    • дані підрозділу прозорості паливного ринку.
  • Мета перевірки — переконатися, що конкуренція на ринку працює на користь споживачів.

Дискусія щодо податкової політики

  • Економісти застерігають від широкого зниження податку на пальне.
  • Аргументи проти:
    • висока фіскальна вартість для бюджету;
    • неповне передавання податкового зниження в роздрібні ціни;
    • ризик викривлення попиту на ринку.
  • Досвід паливної знижки 2022 року показав змішані результати та значну цінову волатильність.
  • Тому нинішня дискусія зосереджена на цільовій тимчасовій підтримці вразливих споживачів та підвищенні прозорості ринку.

Вплив на домогосподарства та транспорт

  • За ціни €2 за літр заправка стандартного бака 50 літрів коштує близько €100.
  • Якщо ціна перевищує звичний рівень на €0,20 за літр:
    • одна щотижнева заправка додає приблизно €10 витрат;
    • за місяць це близько €40 додаткових витрат.
  • Для транспортних компаній дорожчий дизель означає:
    • підвищення паливних надбавок у тарифах;
    • тиск на ліквідність малих перевізників;
    • ризики для логістичних ланцюгів постачання.

Висновки для ринку

  • Поточний ціновий стрибок має комплексну природу: поєднання геополітичних ризиків, маржі переробки, валютних коливань та можливих антиконкурентних дій компаний.
  • Ринок дизелю є особливо чутливим до сезонних зупинок НПЗ і змін у логістиці морських постачань.
  • Швидке реагування роздрібних цін свідчить, що європейський ринок нафтопродуктів працює з коротким лагом передачі оптових витрат.
  • Якщо напруженість у регіоні морських маршрутів постачання зменшиться, а європейські НПЗ збільшать виробництво після технічного обслуговування, тиск на ціни може послабитися.
  • У разі збереження логістичних ризиків або нових перебоїв у переробці волатильність на ринку дизелю може зберігатися.

Джерело: Terminal

За матеріалами: meyka.com

