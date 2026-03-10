Ціни на дизель у Німеччині перевищили €2 за літр: уряд ініціював антимонопольне розслідування

5 березня ціни на пальне в Німеччині різко зросли: котирування дизелю та бензину E10 на окремих АЗС перевищили €2 за літр. Федеральний уряд доручив антимонопольному регулятору перевірити ринок після різкого стрибка цін. Підвищення вартості нафтопродуктів пов’язують із глобальними чинниками: зростанням маржі європейських нафтопереробних заводів, коливанням курсу євро та підвищенням транспортних і страхових витрат через напруженість на Близькому Сході.
Різке зростання цін на нафтопродукти
- За даними ADAC, 5 березня ціни на дизель і бензин E10 на пікових значеннях перевищили €2,00 за літр.
- Формування цін на пальне в Німеччині залежить від кількох ключових факторів:
- світових котирувань нафти, які визначаються в доларах США;
- маржі європейської нафтопереробки;
- курсу євро відносно долара.
- Якщо маржа переробки зростає або євро слабшає, вартість імпорту нафти й нафтопродуктів для Європи збільшується.
- Сезонне технічне обслуговування нафтопереробних заводів також може обмежувати пропозицію дизелю, що розширює різницю між ціною сирої нафти та готового пального.
Геополітичний фактор та ризики постачання
- Напруженість на Близькому Сході підвищила ризикову премію на морські перевезення нафти.
- Особлива увага ринку зосереджена на ризиках у районі Ормузької протоки, через яку проходять значні обсяги світових енергетичних перевезень.
- Зростання витрат на:
- страхування танкерів;
- фрахт;
- логістику постачання.
- Навіть незначне збільшення транспортних витрат підвищує оптову вартість нафти та дизелю в Європі, що швидко відображається на цінах на АЗС.
Динаміка роздрібного ринку пального
- АЗС у Німеччині можуть змінювати ціни кілька разів протягом дня.
- Пікові значення часто припадають на години ранкового та вечірнього трафіку.
- Ціни на автозаправках:
- на автомагістралях і в сільській місцевості зазвичай вищі;
- у міських районах конкуренція між станціями знижує котирування.
- Це пояснює, чому в один день водії можуть бачити ціни вище €2 за літр, тоді як на сусідніх станціях вони залишаються нижчими.
Антимонопольна перевірка ринку
- Федеральний уряд доручив Bundeskartellamt перевірити різке зростання цін.
- Регулятор аналізуватиме:
- можливу координацію між учасниками ринку;
- розширення торговельної маржі;
- дані підрозділу прозорості паливного ринку.
- Мета перевірки — переконатися, що конкуренція на ринку працює на користь споживачів.
Дискусія щодо податкової політики
- Економісти застерігають від широкого зниження податку на пальне.
- Аргументи проти:
- висока фіскальна вартість для бюджету;
- неповне передавання податкового зниження в роздрібні ціни;
- ризик викривлення попиту на ринку.
- Досвід паливної знижки 2022 року показав змішані результати та значну цінову волатильність.
- Тому нинішня дискусія зосереджена на цільовій тимчасовій підтримці вразливих споживачів та підвищенні прозорості ринку.
Вплив на домогосподарства та транспорт
- За ціни €2 за літр заправка стандартного бака 50 літрів коштує близько €100.
- Якщо ціна перевищує звичний рівень на €0,20 за літр:
- одна щотижнева заправка додає приблизно €10 витрат;
- за місяць це близько €40 додаткових витрат.
- Для транспортних компаній дорожчий дизель означає:
- підвищення паливних надбавок у тарифах;
- тиск на ліквідність малих перевізників;
- ризики для логістичних ланцюгів постачання.
Висновки для ринку
- Поточний ціновий стрибок має комплексну природу: поєднання геополітичних ризиків, маржі переробки, валютних коливань та можливих антиконкурентних дій компаний.
- Ринок дизелю є особливо чутливим до сезонних зупинок НПЗ і змін у логістиці морських постачань.
- Швидке реагування роздрібних цін свідчить, що європейський ринок нафтопродуктів працює з коротким лагом передачі оптових витрат.
- Якщо напруженість у регіоні морських маршрутів постачання зменшиться, а європейські НПЗ збільшать виробництво після технічного обслуговування, тиск на ціни може послабитися.
- У разі збереження логістичних ризиків або нових перебоїв у переробці волатильність на ринку дизелю може зберігатися.
Джерело: Terminal
За матеріалами: meyka.com