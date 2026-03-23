Іспанія запускає пакет на €5 млрд для зниження цін на енергію: чи стане це новою політикою ЄС

Іспанія оголосила масштабний антикризовий енергетичний пакет на €5 млрд, який включає близько 80 заходів для стримування цін на пальне та електроенергію. Основний акцент зроблено на зниженні податкового навантаження, прямій підтримці споживачів і стабілізації цін. На тлі зростання вартості нафти через геополітичні фактори цей крок може стати сигналом для інших країн ЄС щодо зміни підходів до ціноутворення в енергетиці.
Податки як ключовий драйвер цін на пальне в ЄС
Вартість пального в країнах Європейського Союзу значною мірою формується не лише ринковими цінами на нафту, а й податковою політикою держав.
- У 20 країнах ЄС податки перевищують 50% ціни пального, що означає домінуючу роль держави у фінальній вартості для споживача
- ЄС встановлює лише мінімальні ставки акцизів, тоді як національні уряди самостійно збільшують податкове навантаження
- Зростання світових цін на нафту (зокрема через війну Ірану) множиться через податки, що посилює фінансовий тиск на домогосподарства
Іспанський пакет: структура та масштаби втручання
Зниження податків і пряме втручання у ціни
- Загальний обсяг пакета — €5 млрд
- Кількість заходів — близько 80
- ПДВ на паливо, електроенергію та газ знижено з 21% до 10%
- Очікуване зниження ціни бензину — приблизно на €0,30 за літр
Контроль цін на соціально важливі ресурси
- Замороження роздрібних цін на бутан і пропан
- Ці види газу широко використовуються для приготування їжі та опалення
Підтримка секторів економіки
- Тимчасове скасування податку на виробництво електроенергії
- Прямі субсидії на пальне для фермерів і рибалок
Реакція ЄС та інших країн
- Італія та Австрія вже готують аналогічні податкові зниження
- Європейська комісія отримала запит на розробку тимчасових антикризових заходів
- Політичний сигнал: необхідність швидких рішень для стримування зростання витрат
Довгостроковий фактор: роль відновлюваної енергетики
Ключовим висновком є те, що податкові та адміністративні заходи мають лише тимчасовий ефект.
- Близько 60% електроенергії Іспанії виробляється з відновлюваних джерел
- Це знижує залежність від газу і пом’якшує вплив цінових шоків
- ВДЕ (відновлювані джерела енергії) — єдиний системний шлях до стабільності цін
Висновки для України в умовах війни
Ринок нафти та нафтопродуктів
- Висока частка податків у ціні може стати інструментом гнучкого регулювання в кризові періоди
- Зниження ПДВ або акцизів здатне швидко стабілізувати ціни для населення та бізнесу
- Диверсифікація постачання та зменшення залежності від імпортних енергоресурсів є критично важливими
Стійкість енергосистеми
- Розвиток ВДЕ підвищує стійкість до зовнішніх шоків і атак на інфраструктуру
- Розосередження генерації зменшує ризики від масованих ударів
- Державна підтримка критичних секторів (аграрії, логістика) є ключовою для економічної стабільності
Ціноутворення та державна політика
- Ціна енергії формується значною мірою через податки, що відкриває можливості для оперативного регулювання
- Тимчасові податкові пільги можуть стримувати інфляцію
- Баланс між доходами бюджету та доступністю енергії стає ключовим викликом