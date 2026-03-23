Іспанія запускає пакет на €5 млрд для зниження цін на енергію: чи стане це новою політикою ЄС

Іспанія оголосила масштабний антикризовий енергетичний пакет на €5 млрд, який включає близько 80 заходів для стримування цін на пальне та електроенергію. Основний акцент зроблено на зниженні податкового навантаження, прямій підтримці споживачів і стабілізації цін. На тлі зростання вартості нафти через геополітичні фактори цей крок може стати сигналом для інших країн ЄС щодо зміни підходів до ціноутворення в енергетиці.

Податки як ключовий драйвер цін на пальне в ЄС

Вартість пального в країнах Європейського Союзу значною мірою формується не лише ринковими цінами на нафту, а й податковою політикою держав.

  • У 20 країнах ЄС податки перевищують 50% ціни пального, що означає домінуючу роль держави у фінальній вартості для споживача
  • ЄС встановлює лише мінімальні ставки акцизів, тоді як національні уряди самостійно збільшують податкове навантаження
  • Зростання світових цін на нафту (зокрема через війну Ірану) множиться через податки, що посилює фінансовий тиск на домогосподарства

Іспанський пакет: структура та масштаби втручання

Зниження податків і пряме втручання у ціни

  • Загальний обсяг пакета — €5 млрд
  • Кількість заходів — близько 80
  • ПДВ на паливо, електроенергію та газ знижено з 21% до 10%
  • Очікуване зниження ціни бензину — приблизно на €0,30 за літр

Контроль цін на соціально важливі ресурси

  • Замороження роздрібних цін на бутан і пропан
  • Ці види газу широко використовуються для приготування їжі та опалення

Підтримка секторів економіки

  • Тимчасове скасування податку на виробництво електроенергії
  • Прямі субсидії на пальне для фермерів і рибалок

Реакція ЄС та інших країн

  • Італія та Австрія вже готують аналогічні податкові зниження
  • Європейська комісія отримала запит на розробку тимчасових антикризових заходів
  • Політичний сигнал: необхідність швидких рішень для стримування зростання витрат

Довгостроковий фактор: роль відновлюваної енергетики

Ключовим висновком є те, що податкові та адміністративні заходи мають лише тимчасовий ефект.

  • Близько 60% електроенергії Іспанії виробляється з відновлюваних джерел
  • Це знижує залежність від газу і пом’якшує вплив цінових шоків
  • ВДЕ (відновлювані джерела енергії) — єдиний системний шлях до стабільності цін

Висновки для України в умовах війни

Ринок нафти та нафтопродуктів

  • Висока частка податків у ціні може стати інструментом гнучкого регулювання в кризові періоди
  • Зниження ПДВ або акцизів здатне швидко стабілізувати ціни для населення та бізнесу
  • Диверсифікація постачання та зменшення залежності від імпортних енергоресурсів є критично важливими

Стійкість енергосистеми

  • Розвиток ВДЕ підвищує стійкість до зовнішніх шоків і атак на інфраструктуру
  • Розосередження генерації зменшує ризики від масованих ударів
  • Державна підтримка критичних секторів (аграрії, логістика) є ключовою для економічної стабільності

Ціноутворення та державна політика

  • Ціна енергії формується значною мірою через податки, що відкриває можливості для оперативного регулювання
  • Тимчасові податкові пільги можуть стримувати інфляцію
  • Баланс між доходами бюджету та доступністю енергії стає ключовим викликом

Джерело: Terminal
За матеріалами: Euronews

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

