Іспанія запускає пакет на €5 млрд для зниження цін на енергію: чи стане це новою політикою ЄС

Іспанія оголосила масштабний антикризовий енергетичний пакет на €5 млрд, який включає близько 80 заходів для стримування цін на пальне та електроенергію. Основний акцент зроблено на зниженні податкового навантаження, прямій підтримці споживачів і стабілізації цін. На тлі зростання вартості нафти через геополітичні фактори цей крок може стати сигналом для інших країн ЄС щодо зміни підходів до ціноутворення в енергетиці.

Податки як ключовий драйвер цін на пальне в ЄС

Вартість пального в країнах Європейського Союзу значною мірою формується не лише ринковими цінами на нафту, а й податковою політикою держав.

У 20 країнах ЄС податки перевищують 50% ціни пального , що означає домінуючу роль держави у фінальній вартості для споживача

, що означає домінуючу роль держави у фінальній вартості для споживача ЄС встановлює лише мінімальні ставки акцизів, тоді як національні уряди самостійно збільшують податкове навантаження

Зростання світових цін на нафту (зокрема через війну Ірану) множиться через податки, що посилює фінансовий тиск на домогосподарства

Іспанський пакет: структура та масштаби втручання

Зниження податків і пряме втручання у ціни

Загальний обсяг пакета — €5 млрд

Кількість заходів — близько 80

ПДВ на паливо, електроенергію та газ знижено з 21% до 10%

Очікуване зниження ціни бензину — приблизно на €0,30 за літр

Контроль цін на соціально важливі ресурси

Замороження роздрібних цін на бутан і пропан

на бутан і пропан Ці види газу широко використовуються для приготування їжі та опалення

Підтримка секторів економіки

Тимчасове скасування податку на виробництво електроенергії

на виробництво електроенергії Прямі субсидії на пальне для фермерів і рибалок

Реакція ЄС та інших країн

Італія та Австрія вже готують аналогічні податкові зниження

вже готують аналогічні податкові зниження Європейська комісія отримала запит на розробку тимчасових антикризових заходів

отримала запит на розробку тимчасових антикризових заходів Політичний сигнал: необхідність швидких рішень для стримування зростання витрат

Довгостроковий фактор: роль відновлюваної енергетики

Ключовим висновком є те, що податкові та адміністративні заходи мають лише тимчасовий ефект.

Близько 60% електроенергії Іспанії виробляється з відновлюваних джерел

Це знижує залежність від газу і пом’якшує вплив цінових шоків

і пом’якшує вплив цінових шоків ВДЕ (відновлювані джерела енергії) — єдиний системний шлях до стабільності цін

Висновки для України в умовах війни

Ринок нафти та нафтопродуктів

Висока частка податків у ціні може стати інструментом гнучкого регулювання в кризові періоди

може стати інструментом гнучкого регулювання в кризові періоди Зниження ПДВ або акцизів здатне швидко стабілізувати ціни для населення та бізнесу

здатне швидко стабілізувати ціни для населення та бізнесу Диверсифікація постачання та зменшення залежності від імпортних енергоресурсів є критично важливими

Стійкість енергосистеми

Розвиток ВДЕ підвищує стійкість до зовнішніх шоків і атак на інфраструктуру

підвищує стійкість до зовнішніх шоків і атак на інфраструктуру Розосередження генерації зменшує ризики від масованих ударів

зменшує ризики від масованих ударів Державна підтримка критичних секторів (аграрії, логістика) є ключовою для економічної стабільності

Ціноутворення та державна політика

Ціна енергії формується значною мірою через податки , що відкриває можливості для оперативного регулювання

, що відкриває можливості для оперативного регулювання Тимчасові податкові пільги можуть стримувати інфляцію

можуть стримувати інфляцію Баланс між доходами бюджету та доступністю енергії стає ключовим викликом

Джерело: Terminal

За матеріалами: Euronews