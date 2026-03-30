Африка на межі енергетичного розриву: 600 млн без електрики та дефіцит фінансування гальмують розвиток

Африка стикається з критичною необхідністю швидкого нарощування енергетичних потужностей: близько 600 млн людей не мають доступу до електроенергії, а попит стрімко зростає. Попри значний потенціал відновлюваної енергетики, ключовою перепоною залишається нестача фінансування, що блокує реалізацію навіть економічно доцільних проєктів.

Енергетичний дефіцит Африки: масштаби проблеми та ризики

Африка залишається найбільш енергетично недорозвиненим регіоном світу, що створює системні ризики для економічного розвитку та соціальної стабільності.

Ключові параметри енергетичного розриву

Близько 600 млн осіб не мають доступу до електроенергії

не мають доступу до електроенергії Подвоєння населення до 2050 року , з концентрацією у країнах Африки на південь від Сахари

, з концентрацією у країнах Африки на південь від Сахари Очікується, що це буде 25% світового населення

Потреба у 10-кратному збільшенні генерації електроенергії до 2065 року

Ці фактори формують структурний тиск на енергосистему, який без швидких рішень може призвести до поглиблення енергетичної бідності.

Інфраструктурний дефіцит як системна проблема

Недостатній розвиток енергомереж і логістичної інфраструктури

Відсутність достатніх інвестицій у ланцюги постачання енергії

Затримки реалізації проєктів через брак фінансування

«Африка повинна трансформувати інвестиційний інтерес у фінансово життєздатні проєкти, інакше ризикує поглибити енергетичну бідність та втратити економічний потенціал» — S&P Global

Нереалізований потенціал чистої енергетики

Африка має 60% світового потенціалу сонячної енергетики

Водночас забезпечує лише 1% встановлених сонячних потужностей

Міжнародні зобов’язання щодо фінансування у $100 млрд на рік для декарбонізації не були повністю виконані

Це свідчить про розрив між потенціалом і фактичною реалізацією, що напряму пов’язано з фінансовими та інституційними обмеженнями.

Фінансування як ключовий бар’єр розвитку

Більшість проєктів зупиняється на стадії техніко-економічного обґрунтування

Обмежений доступ до капіталу дозволяє реалізовувати лише найбільш прибуткові проєкти

Соціально важливі, але менш рентабельні ініціативи залишаються поза фінансуванням

Це створює дисбаланс між економічною доцільністю та соціальними потребами.

Геополітичний фактор: роль Китаю

У 2020–2024 роках китайські компанії брали участь у 84 енергетичних проєктах

Сукупна потужність — понад 32 ГВт

Це еквівалентно забезпеченню електроенергією 135 млн міських домогосподарств або понад 500 млн сільських

Водночас така співпраця створює ризики втрати енергетичного суверенітету, оскільки інфраструктура може працювати в інтересах зовнішніх гравців.

Політичні рішення та їх наслідки

Окремі країни, як-от Зімбабве, намагаються обмежити експорт ресурсів (наприклад, літію)

Різкі зміни політики призводять до хаотичного видобутку та нелегальної діяльності

Висока залежність від зовнішніх інвесторів обмежує ефективність таких заходів

Висновки та системні наслідки

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

Диверсифікація джерел енергії є критично необхідною через залежність від зовнішнього фінансування

є критично необхідною через залежність від зовнішнього фінансування Низький рівень розвитку інфраструктури підвищує ризики логістичної нестабільності

Відсутність достатніх інвестицій ускладнює формування стратегічних резервів

Захист критичної інфраструктури

Слабка інституційна спроможність обмежує ефективність управління енергосистемами

Потреба у інвестиціях в інфраструктуру залишається ключовою умовою стабільності

залишається ключовою умовою стабільності Недостатній розвиток фінансових ринків ускладнює страхування ризиків

Зміни у ціноутворенні

Обмежений доступ до капіталу формує високу вартість енергетичних проєктів

Нерівномірний розвиток сектору знижує рівень конкуренції

Ці фактори можуть призвести до зростання кінцевих цін на енергію для споживачів

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice