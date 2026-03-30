Африка на межі енергетичного розриву: 600 млн без електрики та дефіцит фінансування гальмують розвиток

Африка на межі енергетичного розриву: 600 млн без електрики та дефіцит фінансування гальмують розвиток

Африка стикається з критичною необхідністю швидкого нарощування енергетичних потужностей: близько 600 млн людей не мають доступу до електроенергії, а попит стрімко зростає. Попри значний потенціал відновлюваної енергетики, ключовою перепоною залишається нестача фінансування, що блокує реалізацію навіть економічно доцільних проєктів.

Енергетичний дефіцит Африки: масштаби проблеми та ризики

Африка залишається найбільш енергетично недорозвиненим регіоном світу, що створює системні ризики для економічного розвитку та соціальної стабільності.

Ключові параметри енергетичного розриву

  • Близько 600 млн осіб не мають доступу до електроенергії
  • Подвоєння населення до 2050 року, з концентрацією у країнах Африки на південь від Сахари
  • Очікується, що це буде 25% світового населення
  • Потреба у 10-кратному збільшенні генерації електроенергії до 2065 року

Ці фактори формують структурний тиск на енергосистему, який без швидких рішень може призвести до поглиблення енергетичної бідності.

Інфраструктурний дефіцит як системна проблема

  • Недостатній розвиток енергомереж і логістичної інфраструктури
  • Відсутність достатніх інвестицій у ланцюги постачання енергії
  • Затримки реалізації проєктів через брак фінансування

«Африка повинна трансформувати інвестиційний інтерес у фінансово життєздатні проєкти, інакше ризикує поглибити енергетичну бідність та втратити економічний потенціал» — S&P Global

Нереалізований потенціал чистої енергетики

  • Африка має 60% світового потенціалу сонячної енергетики
  • Водночас забезпечує лише 1% встановлених сонячних потужностей
  • Міжнародні зобов’язання щодо фінансування у $100 млрд на рік для декарбонізації не були повністю виконані

Це свідчить про розрив між потенціалом і фактичною реалізацією, що напряму пов’язано з фінансовими та інституційними обмеженнями.

Фінансування як ключовий бар’єр розвитку

  • Більшість проєктів зупиняється на стадії техніко-економічного обґрунтування
  • Обмежений доступ до капіталу дозволяє реалізовувати лише найбільш прибуткові проєкти
  • Соціально важливі, але менш рентабельні ініціативи залишаються поза фінансуванням

Це створює дисбаланс між економічною доцільністю та соціальними потребами.

Геополітичний фактор: роль Китаю

  • У 2020–2024 роках китайські компанії брали участь у 84 енергетичних проєктах
  • Сукупна потужність — понад 32 ГВт
  • Це еквівалентно забезпеченню електроенергією 135 млн міських домогосподарств або понад 500 млн сільських

Водночас така співпраця створює ризики втрати енергетичного суверенітету, оскільки інфраструктура може працювати в інтересах зовнішніх гравців.

Політичні рішення та їх наслідки

  • Окремі країни, як-от Зімбабве, намагаються обмежити експорт ресурсів (наприклад, літію)
  • Різкі зміни політики призводять до хаотичного видобутку та нелегальної діяльності
  • Висока залежність від зовнішніх інвесторів обмежує ефективність таких заходів

Висновки та системні наслідки

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

  • Диверсифікація джерел енергії є критично необхідною через залежність від зовнішнього фінансування
  • Низький рівень розвитку інфраструктури підвищує ризики логістичної нестабільності
  • Відсутність достатніх інвестицій ускладнює формування стратегічних резервів

Захист критичної інфраструктури

  • Слабка інституційна спроможність обмежує ефективність управління енергосистемами
  • Потреба у інвестиціях в інфраструктуру залишається ключовою умовою стабільності
  • Недостатній розвиток фінансових ринків ускладнює страхування ризиків

Зміни у ціноутворенні

  • Обмежений доступ до капіталу формує високу вартість енергетичних проєктів
  • Нерівномірний розвиток сектору знижує рівень конкуренції
  • Ці фактори можуть призвести до зростання кінцевих цін на енергію для споживачів

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice

 

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

