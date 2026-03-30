Африка на межі енергетичного розриву: 600 млн без електрики та дефіцит фінансування гальмують розвиток

Африка стикається з критичною необхідністю швидкого нарощування енергетичних потужностей: близько 600 млн людей не мають доступу до електроенергії, а попит стрімко зростає. Попри значний потенціал відновлюваної енергетики, ключовою перепоною залишається нестача фінансування, що блокує реалізацію навіть економічно доцільних проєктів.
Енергетичний дефіцит Африки: масштаби проблеми та ризики
Африка залишається найбільш енергетично недорозвиненим регіоном світу, що створює системні ризики для економічного розвитку та соціальної стабільності.
Ключові параметри енергетичного розриву
- Близько 600 млн осіб не мають доступу до електроенергії
- Подвоєння населення до 2050 року, з концентрацією у країнах Африки на південь від Сахари
- Очікується, що це буде 25% світового населення
- Потреба у 10-кратному збільшенні генерації електроенергії до 2065 року
Ці фактори формують структурний тиск на енергосистему, який без швидких рішень може призвести до поглиблення енергетичної бідності.
Інфраструктурний дефіцит як системна проблема
- Недостатній розвиток енергомереж і логістичної інфраструктури
- Відсутність достатніх інвестицій у ланцюги постачання енергії
- Затримки реалізації проєктів через брак фінансування
«Африка повинна трансформувати інвестиційний інтерес у фінансово життєздатні проєкти, інакше ризикує поглибити енергетичну бідність та втратити економічний потенціал» — S&P Global
Нереалізований потенціал чистої енергетики
- Африка має 60% світового потенціалу сонячної енергетики
- Водночас забезпечує лише 1% встановлених сонячних потужностей
- Міжнародні зобов’язання щодо фінансування у $100 млрд на рік для декарбонізації не були повністю виконані
Це свідчить про розрив між потенціалом і фактичною реалізацією, що напряму пов’язано з фінансовими та інституційними обмеженнями.
Фінансування як ключовий бар’єр розвитку
- Більшість проєктів зупиняється на стадії техніко-економічного обґрунтування
- Обмежений доступ до капіталу дозволяє реалізовувати лише найбільш прибуткові проєкти
- Соціально важливі, але менш рентабельні ініціативи залишаються поза фінансуванням
Це створює дисбаланс між економічною доцільністю та соціальними потребами.
Геополітичний фактор: роль Китаю
- У 2020–2024 роках китайські компанії брали участь у 84 енергетичних проєктах
- Сукупна потужність — понад 32 ГВт
- Це еквівалентно забезпеченню електроенергією 135 млн міських домогосподарств або понад 500 млн сільських
Водночас така співпраця створює ризики втрати енергетичного суверенітету, оскільки інфраструктура може працювати в інтересах зовнішніх гравців.
Політичні рішення та їх наслідки
- Окремі країни, як-от Зімбабве, намагаються обмежити експорт ресурсів (наприклад, літію)
- Різкі зміни політики призводять до хаотичного видобутку та нелегальної діяльності
- Висока залежність від зовнішніх інвесторів обмежує ефективність таких заходів
Висновки та системні наслідки
Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів
- Диверсифікація джерел енергії є критично необхідною через залежність від зовнішнього фінансування
- Низький рівень розвитку інфраструктури підвищує ризики логістичної нестабільності
- Відсутність достатніх інвестицій ускладнює формування стратегічних резервів
Захист критичної інфраструктури
- Слабка інституційна спроможність обмежує ефективність управління енергосистемами
- Потреба у інвестиціях в інфраструктуру залишається ключовою умовою стабільності
- Недостатній розвиток фінансових ринків ускладнює страхування ризиків
Зміни у ціноутворенні
- Обмежений доступ до капіталу формує високу вартість енергетичних проєктів
- Нерівномірний розвиток сектору знижує рівень конкуренції
- Ці фактори можуть призвести до зростання кінцевих цін на енергію для споживачів
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice