Запаси нафтопродуктів у Фуджейрі впали до четвертого поспіль історичного мінімуму

Запаси нафтопродуктів у Фуджейрі в ОАЕ за тиждень до 27 квітня скоротилися на 6,3% — до 6,982 млн барелів. Це четвертий поспіль історичний мінімум і падіння на 66% від початку війни США та Ірану 28 лютого. Найбільший тиск припав на важкі дистиляти, які використовують як суднове паливо та для виробництва електроенергії.
Ринок входить у зону дефіцитної напруги
- Загальні запаси нафтопродуктів у Фуджейрі знизилися до 6,982 млн барелів.
- Падіння триває вісім тижнів поспіль.
- З початку війни США та Ірану запаси скоротилися на 66%.
- Фуджейра зазнала щонайменше шести атак від початку війни 28 лютого.
Важкі дистиляти стали головною точкою ризику
- Запаси важких дистилятів впали на 14% — до 3,058 млн барелів.
- Це вже третій поспіль історичний мінімум для цієї категорії.
- Саме важкі дистиляти використовують як суднове паливо та для виробництва електроенергії.
- Таке падіння означає посилення ризиків для морської логістики й енергетичного забезпечення в регіоні.
Бензиновий сегмент також просідає
- Запаси легких дистилятів, зокрема бензину та нафти, знизилися на 2,7% — до 2,680 млн барелів.
- Це другий поспіль історичний мінімум.
- Ще на початку березня запаси важких і легких дистилятів окремо перевищували 8 млн барелів кожна категорія.
Дизель і авіапальне тимчасово зросли
- Запаси середніх дистилятів, зокрема авіапального та дизелю, зросли на 9,1%.
- Обсяг досяг 1,244 млн барелів, що є максимумом за три тижні.
- Це вже друге поспіль зростання у цій категорії.
- Водночас це не змінює загальної картини: сукупні запаси нафтопродуктів продовжують падати.
Ціни на суднове паливо реагують на напругу
- Platts оцінив суднове паливо з вмістом сірки 0,5% з постачанням у Фуджейрі на рівні $812 за тонну 28 квітня.
- За день ціна зросла на 2,1%.
- 12 березня це паливо сягало $1 126 за тонну — найвищого рівня з липня 2022 року.
- Високосірчистий мазут із постачанням у Фуджейрі 28 квітня оцінювався у $660 за тонну, що на 1,5% більше за день.
Висновки
- Фуджейра швидко втрачає роль буферного запасу: падіння на 66% від початку війни США та Ірану показує, що ринок нафтопродуктів працює в умовах підвищеного геополітичного ризику.
- Найвразливішим сегментом є важкі дистиляти: мінус 14% за тиждень і третій поспіль історичний мінімум безпосередньо зачіпають суднове паливо та виробництво електроенергії.
- Зростання запасів дизелю й авіапального поки не компенсує загальне падіння: середні дистиляти піднялися до 1,244 млн барелів, але загальні запаси все одно впали до 6,982 млн барелів.
- Ціновий тиск зберігається: денне зростання котирувань суднового палива на 2,1% і високосірчистого мазуту на 1,5% відображає напруженість на ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: S&P Global Energ