Запаси нафтопродуктів у Фуджейрі впали до четвертого поспіль історичного мінімуму

Обновлено: Апрель 29, 2026. Тэги: , , , , , , , , , ,

Запаси нафтопродуктів у Фуджейрі в ОАЕ за тиждень до 27 квітня скоротилися на 6,3% — до 6,982 млн барелів. Це четвертий поспіль історичний мінімум і падіння на 66% від початку війни США та Ірану 28 лютого. Найбільший тиск припав на важкі дистиляти, які використовують як суднове паливо та для виробництва електроенергії.

Ринок входить у зону дефіцитної напруги

  • Загальні запаси нафтопродуктів у Фуджейрі знизилися до 6,982 млн барелів.
  • Падіння триває вісім тижнів поспіль.
  • З початку війни США та Ірану запаси скоротилися на 66%.
  • Фуджейра зазнала щонайменше шести атак від початку війни 28 лютого.

Важкі дистиляти стали головною точкою ризику

  • Запаси важких дистилятів впали на 14% — до 3,058 млн барелів.
  • Це вже третій поспіль історичний мінімум для цієї категорії.
  • Саме важкі дистиляти використовують як суднове паливо та для виробництва електроенергії.
  • Таке падіння означає посилення ризиків для морської логістики й енергетичного забезпечення в регіоні.

Бензиновий сегмент також просідає

  • Запаси легких дистилятів, зокрема бензину та нафти, знизилися на 2,7% — до 2,680 млн барелів.
  • Це другий поспіль історичний мінімум.
  • Ще на початку березня запаси важких і легких дистилятів окремо перевищували 8 млн барелів кожна категорія.

Дизель і авіапальне тимчасово зросли

  • Запаси середніх дистилятів, зокрема авіапального та дизелю, зросли на 9,1%.
  • Обсяг досяг 1,244 млн барелів, що є максимумом за три тижні.
  • Це вже друге поспіль зростання у цій категорії.
  • Водночас це не змінює загальної картини: сукупні запаси нафтопродуктів продовжують падати.

Ціни на суднове паливо реагують на напругу

  • Platts оцінив суднове паливо з вмістом сірки 0,5% з постачанням у Фуджейрі на рівні $812 за тонну 28 квітня.
  • За день ціна зросла на 2,1%.
  • 12 березня це паливо сягало $1 126 за тонну — найвищого рівня з липня 2022 року.
  • Високосірчистий мазут із постачанням у Фуджейрі 28 квітня оцінювався у $660 за тонну, що на 1,5% більше за день.

Висновки

  • Фуджейра швидко втрачає роль буферного запасу: падіння на 66% від початку війни США та Ірану показує, що ринок нафтопродуктів працює в умовах підвищеного геополітичного ризику.
  • Найвразливішим сегментом є важкі дистиляти: мінус 14% за тиждень і третій поспіль історичний мінімум безпосередньо зачіпають суднове паливо та виробництво електроенергії.
  • Зростання запасів дизелю й авіапального поки не компенсує загальне падіння: середні дистиляти піднялися до 1,244 млн барелів, але загальні запаси все одно впали до 6,982 млн барелів.
  • Ціновий тиск зберігається: денне зростання котирувань суднового палива на 2,1% і високосірчистого мазуту на 1,5% відображає напруженість на ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: S&P Global Energ

Автор:

(Всего статей: 2768)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: