ОПЕК+ погодила символічне збільшення видобутку на тлі блокади Ормузької протоки

Сім країн формату ОПЕК+, серед яких Саудівська Аравія та росія, погодили збільшення видобутку на 188 тис. барелів на добу з червня. Але цей крок має переважно символічне значення: Іран блокує Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою та природним газом. Через це значна частина нафтового експорту з Перської затоки зупинена, а світовий ринок втратив мільйони барелів на добу.
Рішення ОПЕК+ і його межі
- Сім країн ОПЕК+ домовилися про помірне збільшення видобутку з червня.
- До рішення приєдналися Саудівська Аравія, росія, Алжир, Ірак, Казахстан, Кувейт і Оман.
- Заявлена мета — підтримка стабільності ринку.
- Обсяг збільшення становить 188 тис. барелів на добу, що виглядає обмеженим на тлі втрати мільйонів барелів на добу через порушення експорту з регіону Перської затоки.
Чому ринок нафти залишається під тиском
- Іран блокує Ормузьку протоку на вході до Перської затоки.
- Через цю протоку зазвичай проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та природним газом.
- Блокада вже зупинила значну частину нафтових вантажів від виробників Перської затоки.
- Тому погоджене збільшення видобутку не перекриває масштаб фізичного скорочення постачання на світовий ринок.
Геополітичний чинник
- Рішення ухвалене на тлі американо-ізраїльської війни.
- Іран є однією з 12 країн-членів ОПЕК.
- росія не є членом ОПЕК, але співпрацює з альянсом через формат ОПЕК+.
- Це створює складну ситуацію: частина учасників нафтового ринку декларує стабілізацію, Водночас один із членів ОПЕК контролює критичний маршрут експорту.
Зміна балансу всередині нафтового альянсу
- Рішення ОПЕК+ ухвалене після того, як Об’єднані Арабські Емірати вирішили вийти з ОПЕК.
- Це стало ударом по альянсу, який існує 65 років.
- ОПЕК виробляє близько 40% світової сирої нафти і має значний вплив на глобальні ціни на енергоносії.
- Вихід ОАЕ посилює невизначеність щодо майбутньої координації видобутку.
Що це означає для ринку
- Обмежене збільшення видобутку не усуває головного ризику — блокування ключового морського маршруту.
- Якщо значна частина нафти з Перської затоки не доходить до ринку, це може підтримувати напругу в цінах на нафту.
- Для ринку пального це означає ризик дорожчої сировини для виробництва нафтопродуктів.
- Для споживачів пального головний ризик полягає не в самому рішенні ОПЕК+, а в тому, що фізичне постачання нафти залишається порушеним.
Подальші кроки
- Сім країн домовилися проводити щомісячні зустрічі.
- Вони планують переглядати ринкові умови, дотримання домовленостей і компенсації.
- Наступна зустріч запланована на 7 червня.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ksat.com