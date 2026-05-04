ОПЕК+ погодила символічне збільшення видобутку на тлі блокади Ормузької протоки

Обновлено: Май 04, 2026.

Сім країн формату ОПЕК+, серед яких Саудівська Аравія та росія, погодили збільшення видобутку на 188 тис. барелів на добу з червня. Але цей крок має переважно символічне значення: Іран блокує Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою та природним газом. Через це значна частина нафтового експорту з Перської затоки зупинена, а світовий ринок втратив мільйони барелів на добу.

Рішення ОПЕК+ і його межі

  • Сім країн ОПЕК+ домовилися про помірне збільшення видобутку з червня.
  • До рішення приєдналися Саудівська Аравія, росія, Алжир, Ірак, Казахстан, Кувейт і Оман.
  • Заявлена мета — підтримка стабільності ринку.
  • Обсяг збільшення становить 188 тис. барелів на добу, що виглядає обмеженим на тлі втрати мільйонів барелів на добу через порушення експорту з регіону Перської затоки.

Чому ринок нафти залишається під тиском

  • Іран блокує Ормузьку протоку на вході до Перської затоки.
  • Через цю протоку зазвичай проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та природним газом.
  • Блокада вже зупинила значну частину нафтових вантажів від виробників Перської затоки.
  • Тому погоджене збільшення видобутку не перекриває масштаб фізичного скорочення постачання на світовий ринок.

Геополітичний чинник

  • Рішення ухвалене на тлі американо-ізраїльської війни.
  • Іран є однією з 12 країн-членів ОПЕК.
  • росія не є членом ОПЕК, але співпрацює з альянсом через формат ОПЕК+.
  • Це створює складну ситуацію: частина учасників нафтового ринку декларує стабілізацію, Водночас один із членів ОПЕК контролює критичний маршрут експорту.

Зміна балансу всередині нафтового альянсу

  • Рішення ОПЕК+ ухвалене після того, як Об’єднані Арабські Емірати вирішили вийти з ОПЕК.
  • Це стало ударом по альянсу, який існує 65 років.
  • ОПЕК виробляє близько 40% світової сирої нафти і має значний вплив на глобальні ціни на енергоносії.
  • Вихід ОАЕ посилює невизначеність щодо майбутньої координації видобутку.

Що це означає для ринку

  • Обмежене збільшення видобутку не усуває головного ризику — блокування ключового морського маршруту.
  • Якщо значна частина нафти з Перської затоки не доходить до ринку, це може підтримувати напругу в цінах на нафту.
  • Для ринку пального це означає ризик дорожчої сировини для виробництва нафтопродуктів.
  • Для споживачів пального головний ризик полягає не в самому рішенні ОПЕК+, а в тому, що фізичне постачання нафти залишається порушеним.

Подальші кроки

  • Сім країн домовилися проводити щомісячні зустрічі.
  • Вони планують переглядати ринкові умови, дотримання домовленостей і компенсації.
  • Наступна зустріч запланована на 7 червня.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ksat.com

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

