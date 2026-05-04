Воєнні ризики у ціні на пальне зростають: Brent біля 126 доларів, дизель у ЄС перевищив 2 євро за літр

Світовий ринок нафти й нафтопродуктів входить у травневі свята з різким подорожчанням сировини та дизельного пального. 30 квітня 2026 року Brent торгувався біля 126 доларів за барель, що стало найвищим рівнем із 27 лютого, а тижневе зростання сягнуло близько 18%. Середня ціна дизелю в ЄС 29 квітня піднялася до 2,02 євро за літр, тоді як у США дизель сягнув 1,45 долара за літр, що приблизно на 42% вище, ніж 27 лютого.

Нафта: ринок втрачає буфери безпеки

  • Brent 30 квітня перевищував 126 доларів за барель, а до середини ранку за центральноєвропейським часом відкотився приблизно до 122 доларів.
  • З 24 квітня Brent подорожчав приблизно на 19 доларів за барель.
  • Порівняно з останніми двома місяцями зростання становить близько 53 доларів за барель.
  • WTI, американський нафтовий бенчмарк, 30 квітня закріпився на рівні 111 доларів за барель.
  • Головний чинник тиску на ринок — поглиблення глухого кута навколо Ормузької протоки, через яку зазвичай проходить близько 20% світового енергетичного потоку.

Чому ціни реагують жорсткіше

  • Перші чотири тижні кризи ринок частково витримав завдяки довоєнному профіциту, нафті на воді, державним резервам і плавучим сховищам.
  • За оцінкою Rystad Energy, ці буфери вже вичерпані.
  • Наступний додатковий шок може напряму перейти в ціну, бо простору для подальшого поглинання дефіциту вже немає.

Європейське постачання: трубопровід Druzhba і додаткові витрати

  • Перезапуск трубопроводу Druzhba тримається шостий день.
  • Постачання для словацької Slovnaft і угорської MOL рухається відповідно до запланованого на кінець квітня зобов’язання у 119 тис. тонн.
  • Наступною операційною точкою напруги стане звірка показників наприкінці місяця.
  • Оцінку додаткових витрат ЄС на імпорт викопного палива від початку конфлікту переглянуто до 24 млрд євро.

OPEC+, ОАЕ та стратегічні запаси

  • OPEC+ перебуває в режимі очікування перед щомісячним оглядом восьми країн, запланованим на 3 травня.
  • Наслідки виходу ОАЕ з OPEC ще мають проявитися, тому цей фактор потребує подальшого моніторингу.
  • Керівна рада IEA має зібратися на початку травня.
  • Якщо Ормузька протока залишатиметься закритою до середини місяця, наступним видимим інструментом ескалаційної відповіді може стати координоване вивільнення стратегічних запасів.

Дизель у США: 42% зростання від кінця лютого

  • Середня національна ціна дизелю у США 29 квітня досягла 1,45 долара за літр.
  • Це приблизно на 42% вище, ніж 27 лютого.
  • США поки що не призупинили і не знизили федеральний акциз на дизель.
  • Спред Brent–WTI розширився приблизно до 15 доларів за барель.
  • Внутрішня американська нафта активніше спрямовується на переробку, щоб частково компенсувати дефіцит близькосхідного постачання.

Дизель у ЄС: середня ціна вже 2,02 євро за літр

  • Середня ціна дизелю в ЄС 29 квітня становила 2,02 євро за літр.
  • 24 квітня вона була на рівні 1,98 євро за літр.
  • Нідерланди зберігають найвищу ціну на АЗС — 2,4 євро за літр.
  • Далі йдуть Данія, Фінляндія, Німеччина та Франція.
  • Мальта залишається незмінною на рівні 1,210 євро за літр завдяки регульованій ціновій структурі.
  • Без урахування Мальти найдешевші середні ціни на АЗС мають Іспанія та Польща.

Фіскальні рішення країн: уряди намагаються стримати удар по споживачах

  • Італія: Рада міністрів 30 квітня має вирішити, чи продовжувати дію DL 42/2026 із акцизним зниженням 0,20 євро за літр після 1 травня. Без рішення автоматичне повернення акцизу запрацює 2 травня.
  • Німеччина: акциз на бензин і дизель буде знижено на 0,14 євро за літр з 1 травня до 30 червня.
  • Швеція: з 1 травня податок для дизелю знижується на 319 шведських крон за кубічний метр, а для бензину — на 0,82 шведської крони за літр. Пакет діє до 30 вересня.
  • Польща: знижений ПДВ 8% замість стандартних 23% і мінімальний для ЄС акциз продовжені до 15 травня 2026 року.
  • Греція: субсидію на дизель на АЗС у розмірі 0,20 євро за літр формально продовжено на травень.
  • Угорщина: обмеження цін на бензин і дизель на рівні 595 форинтів за літр бензину та 615 форинтів за літр дизелю спливає 1 травня.
  • Австрія: чинне скорочення податку на мінеральне пальне має завершитися 30 квітня, якщо не буде нового повідомлення про продовження.
  • Франція: добровільне обмеження TotalEnergies на рівні 2,25 євро за літр дизелю і 1,99 євро за літр бензину на 3 300 станціях прив’язане до 30 квітня; нового повідомлення про продовження немає.

Висновки

  • Нафтовий шок переходить із біржового рівня на рівень АЗС. Зростання Brent до району 126 доларів за барель уже супроводжується підвищенням дизелю в ЄС до 2,02 євро за літр і в США до 1,45 долара за літр.
  • Дизель стає головним індикатором напруги для транспорту. Саме дорожній транспорт входить у травневий період із дорожчим пальним і залежністю від рішень урядів щодо податків, субсидій і цінових обмежень.
  • Фіскальні заходи лише пом’якшують удар, але не прибирають першопричину. Ормузька протока залишається фактично заблокованою, а ринкові буфери, за оцінкою Rystad Energy, вже вичерпані.
  • Найближчі дати ризику — 1, 2 і 3 травня. На 1 травня припадають податкові зміни у Німеччині та Швеції, 2 травня Італія може зіткнутися з автоматичним поверненням акцизу, а 3 травня очікується огляд OPEC+.

Джерело: Terminal

За матеріалами: iru.org

Автор:

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

