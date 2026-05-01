Європа на межі: прихована паливна криза загрожує транспорту та економіці

Європа на межі: прихована паливна криза загрожує транспорту та економіці

Європейський Союз входить у нову фазу енергетичної нестабільності, де ключовою проблемою стає вже не лише зростання цін, а невизначеність фізичної наявності пального. Найбільш уразливими залишаються дизель і авіаційне паливо, а фрагментована політика запасів і залежність від імпорту формують ризики для транспорту, логістики та економіки загалом.

Європа на межі: прихована паливна криза загрожує транспорту та економіці

Структурна вразливість паливного ринку

  • Європейський Союз залишається суттєво залежним від імпорту пального, особливо дизеля та авіаційного пального jet fuel (паливо для реактивної авіації).
  • На відміну від природного газу, де сформовано узгоджені механізми накопичення запасів, ринок рідких нафтопродуктів характеризується фрагментованою політикою між країнами-членами.
  • Відсутність єдиного підходу до стратегічних резервів створює ризик різких перебоїв у постачанні.

Транспорт і авіація під тиском

  • Авіаційний сектор уже демонструє перші ознаки кризи через залежність від імпорту авіаційного пального.
  • Значна частина постачання проходить через геополітично вразливі маршрути, зокрема Ормузьку протоку.
  • Потенційні перебої можуть спричинити:
    • затримки рейсів
    • зростання вартості авіаквитків
    • операційні проблеми в аеропортах та авіакомпаніях
  • Локальна проблема постачання швидко трансформується у ширшу економічну кризу.

Глобальна конкуренція за ресурси

  • Світові ринки пального демонструють зростаючу конкуренцію через обмежену пропозицію.
  • Постачальники дедалі частіше перенаправляють ресурси до Азїї, де:
    • попит стабільно високий
    • ціни більш вигідні
  • Європейські нафтопереробні заводи не здатні повністю покрити внутрішній попит, що посилює імпортозалежність.
  • Формується крихка система, де навіть незначні перебої можуть викликати масштабні наслідки.

Запізніла реакція політики

  • Європейські інституції лише починають обговорювати:
    • обов’язкові запаси пального
    • координовані закупівлі
  • Водночас ці ініціативи супроводжуються критикою через:
    • запізнення
    • відсутність єдності
  • ЄС ризикує діяти у реактивному режимі замість превентивного управління кризою.

Системна криза енергетичної безпеки

  • Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів:
    • поглиблення диверсифікації джерел постачання залишається критично необхідним
    • низька узгодженість політики запасів знижує логістичну стійкість
    • ризики блокування ключових маршрутів (зокрема Ормузької протоки) формують сценарії шокових перебоїв
  • Захист критичної інфраструктури:
    • залежність від зовнішніх маршрутів підвищує геополітичні ризики
    • відсутність скоординованих рішень обмежує ефективність економічних і регуляторних заходів
  • Зміни у ціноутворенні:
    • зростає вплив глобальної конкуренції за ресурси на європейські ціни
    • перерозподіл потоків у бік Азії створює передумови для подорожчання пального в Європі
    • дефіцит пропозиції підсилює волатильність ринку

Реальна проблема вже не лише у зростанні цін, а у зростаючій невизначеності щодо доступності пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: Pagenews.gr

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

