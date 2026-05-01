ЄС переглядає податки на електроенергію та координує газові резерви: як енергокриза змінює ринок

Європейська комісія запропонувала новий пакет заходів для стримування енергетичної кризи, спричиненої війною навколо Ірану. Ключовий акцент зроблено на зміні податкової політики та управлінні газовими запасами, водночас радикальні інструменти — такі як обмеження цін або надприбуткові податки — поки відкладено.
Податковий маневр як основний інструмент стабілізації
Зміна підходу до оподаткування енергії
- Єврокомісія планує знизити податкове навантаження на електроенергію порівняно з газом
- Це дозволить урядам:
- зменшувати або навіть обнуляти податки на електроенергію
- підтримувати промисловість та вразливі домогосподарства
- Формальні пропозиції очікуються у травні 2026 року
- Водночас рішення потребує одностайної підтримки всіх країн ЄС, що ускладнює його реалізацію
Обґрунтування рішення
- Переорієнтація податкової політики має стимулювати:
- перехід від газу до електроенергії
- розвиток чистої енергетики
- Це частина стратегії зменшення залежності від газу
Газовий ринок: стабільність під тиском
Цінова ситуація
- Ціни на газ у Європі зросли приблизно на 33% після початку конфлікту
- Причина — фактичне закриття Ормузької протоки, ключового маршруту постачання
- Попри це:
- ціни залишаються нижчими, ніж у кризовому 2022 році
- дефіциту постачання наразі не зафіксовано
Джерела постачання
- Основними постачальниками залишаються:
- США
- Норвегія
- Це забезпечує базову стабільність ринку
Газові сховища та координація закупівель
Нова стратегія управління запасами
- Єврокомісія планує:
- координувати заповнення газових сховищ між країнами-членами
- уникнути цінових стрибків через несинхронні закупівлі
Додаткові заходи
- Розглядаються такі інструменти:
- максимізація роботи нафтопереробних заводів
- введення обов’язкових запасів авіаційного пального
- Мета — запобігти перебоям у постачанні
Обережна політика замість жорстких рішень
Відкладені інструменти
- Поки що не застосовуються:
- обмеження цін на газ
- податки на надприбутки енергокомпаній
- Причина — відсутність гострої необхідності на поточному етапі
Роль національних урядів
- Більшість антикризових інструментів залишаються на рівні держав
- Уряди вже витратили значні ресурси на:
- субсидії
- податкові пільги
- захист споживачів
Структурні зміни енергобалансу ЄС
Зростання частки чистої енергії
- У 2025 році:
- 71% електроенергії у ЄС вироблено з відновлюваних і ядерних джерел
- У 2022 році цей показник становив близько 60%
- Це суттєво зменшило вплив газових цін на електроенергію
Довгострокова стратегія
- ЄС планує:
- прискорити відмову від викопного палива
- розвивати власну генерацію — відновлювану та ядерну
Висновки щодо ринку та безпеки
Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів
- Тривалий тиск на ціни через пошкодження інфраструктури на Близькому Сході
- Посилення ролі альтернативних постачальників (США, Норвегія)
- Зростання значення координації запасів як інструменту стабілізації
- Ринок залишатиметься напруженим навіть після завершення конфлікту
Захист критичної інфраструктури
- Акцент на:
- координації дій між країнами
- створенні стратегічних запасів
- Економічна складова включає:
- інвестиції у переробку
- підвищення стійкості логістики
Зміни у ціноутворенні
- Перерозподіл податкового навантаження:
- зменшення податків на електроенергію
- відносне здорожчання газу
- Зниження впливу газу на електроенергію завдяки:
- зростанню частки ВДЕ та атомної генерації
- Конкуренція зміщується у бік чистих джерел енергії
Джерело: Terminal
За матеріалами: Euractiv