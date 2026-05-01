ЄС переглядає податки на електроенергію та координує газові резерви: як енергокриза змінює ринок

Європейська комісія запропонувала новий пакет заходів для стримування енергетичної кризи, спричиненої війною навколо Ірану. Ключовий акцент зроблено на зміні податкової політики та управлінні газовими запасами, водночас радикальні інструменти — такі як обмеження цін або надприбуткові податки — поки відкладено.

Податковий маневр як основний інструмент стабілізації

Зміна підходу до оподаткування енергії

  • Єврокомісія планує знизити податкове навантаження на електроенергію порівняно з газом
  • Це дозволить урядам:
    • зменшувати або навіть обнуляти податки на електроенергію
    • підтримувати промисловість та вразливі домогосподарства
  • Формальні пропозиції очікуються у травні 2026 року
  • Водночас рішення потребує одностайної підтримки всіх країн ЄС, що ускладнює його реалізацію

Обґрунтування рішення

  • Переорієнтація податкової політики має стимулювати:
    • перехід від газу до електроенергії
    • розвиток чистої енергетики
  • Це частина стратегії зменшення залежності від газу

Газовий ринок: стабільність під тиском

Цінова ситуація

  • Ціни на газ у Європі зросли приблизно на 33% після початку конфлікту
  • Причина — фактичне закриття Ормузької протоки, ключового маршруту постачання
  • Попри це:
    • ціни залишаються нижчими, ніж у кризовому 2022 році
    • дефіциту постачання наразі не зафіксовано

Джерела постачання

  • Основними постачальниками залишаються:
    • США
    • Норвегія
  • Це забезпечує базову стабільність ринку

Газові сховища та координація закупівель

Нова стратегія управління запасами

  • Єврокомісія планує:
    • координувати заповнення газових сховищ між країнами-членами
    • уникнути цінових стрибків через несинхронні закупівлі

Додаткові заходи

  • Розглядаються такі інструменти:
    • максимізація роботи нафтопереробних заводів
    • введення обов’язкових запасів авіаційного пального
  • Мета — запобігти перебоям у постачанні

Обережна політика замість жорстких рішень

Відкладені інструменти

  • Поки що не застосовуються:
    • обмеження цін на газ
    • податки на надприбутки енергокомпаній
  • Причина — відсутність гострої необхідності на поточному етапі

Роль національних урядів

  • Більшість антикризових інструментів залишаються на рівні держав
  • Уряди вже витратили значні ресурси на:
    • субсидії
    • податкові пільги
    • захист споживачів

Структурні зміни енергобалансу ЄС

Зростання частки чистої енергії

  • У 2025 році:
    • 71% електроенергії у ЄС вироблено з відновлюваних і ядерних джерел
  • У 2022 році цей показник становив близько 60%
  • Це суттєво зменшило вплив газових цін на електроенергію

Довгострокова стратегія

  • ЄС планує:
    • прискорити відмову від викопного палива
    • розвивати власну генерацію — відновлювану та ядерну

Висновки щодо ринку та безпеки

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

  • Тривалий тиск на ціни через пошкодження інфраструктури на Близькому Сході
  • Посилення ролі альтернативних постачальників (США, Норвегія)
  • Зростання значення координації запасів як інструменту стабілізації
  • Ринок залишатиметься напруженим навіть після завершення конфлікту

Захист критичної інфраструктури

  • Акцент на:
    • координації дій між країнами
    • створенні стратегічних запасів
  • Економічна складова включає:
    • інвестиції у переробку
    • підвищення стійкості логістики

Зміни у ціноутворенні

  • Перерозподіл податкового навантаження:
    • зменшення податків на електроенергію
    • відносне здорожчання газу
  • Зниження впливу газу на електроенергію завдяки:
    • зростанню частки ВДЕ та атомної генерації
  • Конкуренція зміщується у бік чистих джерел енергії

Джерело: Terminal

За матеріалами: Euractiv

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

