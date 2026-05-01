Енергетична криза в Європі: стрибок цін прискорює перехід до відновлюваних джерел

Європа стикається з різким зростанням цін на електроенергію через перебої у глобальних постачаннях нафти й газу, спричинені геополітичним конфліктом навколо Ірану. Найбільш вразливими виявилися країни з високою залежністю від викопного палива, тоді як держави з розвиненою відновлюваною енергетикою демонструють більшу стабільність. Ситуація посилює роль «зеленої» енергетики як фактору цінової стійкості та енергетичної безпеки.
Енергетична криза в Європі: ціновий шок і нова роль відновлюваних джерел
Причини зростання цін: вплив газу як ключового цінового індикатора
- Європейський ринок електроенергії зазнає різкого підвищення цін через перебої у глобальних постачаннях нафти й газу.
- Основний фактор — геополітична напруженість навколо Ірану, яка обмежує доступність енергоресурсів.
- Газ визначає ціну електроенергії у багатьох країнах Європи, тому будь-яке подорожчання газу автоматично підвищує вартість електрики.
- Це пояснюється тим, що газові електростанції часто є «граничними» — тобто саме вони визначають кінцеву ринкову ціну.
Різниця між країнами: залежність від викопного палива проти ВДЕ
- Країни з високою часткою викопного палива стикаються з найбільш різким зростанням оптових цін.
- Натомість держави з розвиненою відновлюваною енергетикою демонструють вищу цінову стабільність.
- Зокрема, регіони з потужною гідроенергетикою змогли утримати відносно стабільні оптові ціни.
- Гідро-, вітрова та сонячна генерація не залежать від імпортованого палива, що знижує ризики цінових коливань.
Структурні проблеми енергосистеми Європи
- Попри розвиток ВДЕ, багато країн все ще використовують газ як балансуюче джерело енергії.
- Це означає, що навіть при значній частці «зеленої» генерації ціни залишаються залежними від газу.
- Країни з диверсифікованим енергобалансом (ВДЕ + атомна енергетика) демонструють більш помірне зростання цін.
Вплив на споживачів і бізнес
- Зростання тарифів на електроенергію поступово відчувають як домогосподарства, так і підприємства.
- Рівень впливу суттєво різниться залежно від:
- структури енергобалансу країни;
- державної політики;
- ступеня залежності від імпортного палива.
Висновки: стратегічні зміни на ринку енергії
- Прискорення переходу до ВДЕ стає ключовим напрямом енергетичної політики Європи.
- Диверсифікація джерел енергії доводить свою ефективність у зниженні цінових ризиків.
- Зменшення залежності від імпортних викопних ресурсів розглядається як фактор економічної стабільності.
- Криза стимулює розвиток:
- систем зберігання енергії;
- локальних джерел генерації;
- стійкої енергетичної інфраструктури.
- Ціноутворення дедалі більше залежить від структури генерації: чим більша частка ВДЕ, тим нижча волатильність цін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: The Economic Times Energy