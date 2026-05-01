Енергетична криза в Європі: стрибок цін прискорює перехід до відновлюваних джерел

Європа стикається з різким зростанням цін на електроенергію через перебої у глобальних постачаннях нафти й газу, спричинені геополітичним конфліктом навколо Ірану. Найбільш вразливими виявилися країни з високою залежністю від викопного палива, тоді як держави з розвиненою відновлюваною енергетикою демонструють більшу стабільність. Ситуація посилює роль «зеленої» енергетики як фактору цінової стійкості та енергетичної безпеки.

Енергетична криза в Європі: ціновий шок і нова роль відновлюваних джерел

Причини зростання цін: вплив газу як ключового цінового індикатора

  • Європейський ринок електроенергії зазнає різкого підвищення цін через перебої у глобальних постачаннях нафти й газу.
  • Основний фактор — геополітична напруженість навколо Ірану, яка обмежує доступність енергоресурсів.
  • Газ визначає ціну електроенергії у багатьох країнах Європи, тому будь-яке подорожчання газу автоматично підвищує вартість електрики.
  • Це пояснюється тим, що газові електростанції часто є «граничними» — тобто саме вони визначають кінцеву ринкову ціну.

Різниця між країнами: залежність від викопного палива проти ВДЕ

  • Країни з високою часткою викопного палива стикаються з найбільш різким зростанням оптових цін.
  • Натомість держави з розвиненою відновлюваною енергетикою демонструють вищу цінову стабільність.
  • Зокрема, регіони з потужною гідроенергетикою змогли утримати відносно стабільні оптові ціни.
  • Гідро-, вітрова та сонячна генерація не залежать від імпортованого палива, що знижує ризики цінових коливань.

Структурні проблеми енергосистеми Європи

  • Попри розвиток ВДЕ, багато країн все ще використовують газ як балансуюче джерело енергії.
  • Це означає, що навіть при значній частці «зеленої» генерації ціни залишаються залежними від газу.
  • Країни з диверсифікованим енергобалансом (ВДЕ + атомна енергетика) демонструють більш помірне зростання цін.

Вплив на споживачів і бізнес

  • Зростання тарифів на електроенергію поступово відчувають як домогосподарства, так і підприємства.
  • Рівень впливу суттєво різниться залежно від:
    • структури енергобалансу країни;
    • державної політики;
    • ступеня залежності від імпортного палива.

Висновки: стратегічні зміни на ринку енергії

  • Прискорення переходу до ВДЕ стає ключовим напрямом енергетичної політики Європи.
  • Диверсифікація джерел енергії доводить свою ефективність у зниженні цінових ризиків.
  • Зменшення залежності від імпортних викопних ресурсів розглядається як фактор економічної стабільності.
  • Криза стимулює розвиток:
    • систем зберігання енергії;
    • локальних джерел генерації;
    • стійкої енергетичної інфраструктури.
  • Ціноутворення дедалі більше залежить від структури генерації: чим більша частка ВДЕ, тим нижча волатильність цін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: The Economic Times Energy

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

