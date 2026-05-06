Чи зростатимуть ціни на нафту: головний ризик для споживачів пального

Напрямок цін на нафту неможливо передбачити напевно. Ринок визначають багато чинників, але основа залишається незмінною: постачання і попит. Війна, ризик рецесії, санкції, аварійні перебої та рішення виробників можуть швидко змінити цінову динаміку.
Що рухає цінами на нафту
- Ключовий баланс ринку формується між постачанням і попитом.
- Ризик рецесії може змінити очікування споживання нафти.
- Війна або загострення криз здатні швидко розвернути ціновий тренд.
- Висновок: ринок нафти залишається вразливим до шоків, бо ціна реагує не лише на фактичний дефіцит, а й на ризики його появи.
Як нафта переходить у ціну на АЗС
- Пальне на АЗС включає не лише вартість сирої нафти.
- У ціні також закладені переробка, оптова ланка, податки та націнка місцевої АЗС.
- Сира нафта часто становить понад половину вартості галона пального.
- Коли нафта дорожчає, пальне зазвичай також швидко зростає в ціні.
- Коли нафта дешевшає, пальне часто дешевшає повільніше. Цю модель називають «ракети й пір’я».
- Висновок: споживач швидше відчуває подорожчання нафти, ніж її здешевлення, бо роздрібна ціна проходить через кілька ланок ринку.
Стратегічний нафтовий резерв США
- США мають резерв сирої нафти для надзвичайних ситуацій — Strategic Petroleum Reserve.
- Його призначення — підтримати енергетичну безпеку під час криз, зокрема санкцій, катастрофічних штормових пошкоджень або війни.
- Резерв може пом’якшити удар, коли перебої з постачанням штовхають ціни вгору.
- Водночас він не призначений для розв’язання довгострокових проблем.
- Його роль — швидке полегшення для споживачів і підтримка важливих секторів економіки: критичних галузей, екстрених служб і громадського транспорту.
- Висновок: резерв може знизити гостроту кризи, але не замінює стабільного постачання.
Історичні орієнтири нафтового ринку
- Brent є головним глобальним нафтовим бенчмарком.
- West Texas Intermediate є головним бенчмарком Північної Америки.
- Brent краще показує глобальну динаміку, бо відображає значну частину світової торгівлі нафтою.
- Brent також використовується для відстеження історичних трендів нафти.
- U.S. Energy Information Administration тепер використовує Brent як основний орієнтир у Annual Energy Outlook.
- Висновок: для оцінки глобального ринку важливіше дивитися на Brent, а не лише на локальні індикатори.
Чому ціни на нафту нестабільні
- На початку 1970-х стався перший великий нафтовий шок: Близький Схід скоротив експорт і запровадив ембарго проти США та інших країн під час війни Судного дня.
- У середині 1980-х ціни впали через нижчий попит і вихід на ринок нових виробників поза OPEC.
- У 2008 році ціни злетіли через зростання глобального попиту, а потім обвалилися разом із глобальною фінансовою кризою.
- Під час COVID-локдауну 2020 року попит на нафту різко впав, а ціни опустилися нижче 20 доларів за барель.
- Висновок: нафта історично не є стабільним активом, бо на неї впливають війни, рецесії, рішення OPEC, надлишок постачання та зміни енергетичної політики.
Висновки
- Головний ризик для водіїв полягає в тому, що стрибок нафти швидко переходить у ціну на АЗС.
- Зниження нафтових котирувань не гарантує такого самого швидкого здешевлення пального.
- Паливна ціна залежить від усього ланцюга: від сирої нафти до переробки, податків, опту й роздрібної націнки.
- Споживачі пального залишаються залежними від глобальної нафтової волатильності навіть тоді, коли причина цінового шоку виникає далеко від їхнього локального ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: fortune.com