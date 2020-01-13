Иран увеличил ежедневную добычу природного газа на 14 млн. кубометров

Обновлено: Январь 13, 2020. Тэги: , , ,

Иран увеличил ежедневную добычу природного газа на 14 млн. кубометров

Иран увеличил ежедневную добычу природного газа на 14 миллионов кубических метров (м3) после того, как начал добывать газ с морской буровой установки, расположенной на 23-ей фазе  месторождения Южный Парс, крупнейшего в мире газового месторождения, разделяемого Ираном и Катаром в Персидском заливе.

Подрядчик, работающий на Южном Парсе, заявил, что забор газа с морской буровой установки, расположенной на этапе 23 месторождения, начался два дня назад после успешной операции подключения, сообщает «Иран.ру».

Али Аскар Садеки рассказал, что установка будет прокачивать около 14 миллионов кубических метров газа в сутки по трубопроводам до береговых нефтеперерабатывающих заводов 22-24 фаз Южного Парса.

«Вся операция по подключению и запуску на платформе 23 фазы  была проведена в течение двух недель, несмотря на нестабильные погодные условия», — сказал Садеки, чья компания «Pars Oil and Gas» заключила контракт на разработку 22–24 фаз гигантского газового месторождения.

Объявление поступило менее чем через две недели после того, как Иран начал принимать газ с другой морской платформы на Южном Парсе.

Планируется, что общий объем добычи на Южном Парсе к марту достигнет 650 млн. кубометров в день, поскольку Иран стремится полностью превзойти Катар, чей участок месторождения называется Северный купол, в отношении добычи.

Иран заявил, что в течение следующих двух лет общая добыча газа достигнет одного миллиарда кубометров в день. Текущий объем производства в стране составляет более 800 млн. кубометров в сутки.

Прогресс в иранском газовом секторе наступает, несмотря на серию разрушительных американских санкций, направленных на то, чтобы отговорить иностранные компании от участия в проектах по разработке Южного Парса.

Иран заключил многомиллиардный контракт с иранской компанией на разработку 11-й фазы Южного Парса, проекта, который остановился в 2018 году после того, как крупные компании, такие как французская Total и китайская CNPC, начали выходить из него из-за растущего давления США.

В прошлом месяце директор по планированию и контролю проектов в «Pars Oil and Gas Company» (POGC) Али Афариде Киаси заявил, что платформы и морские трубопроводы всех фаз Южного Парса, за исключением SP11, будут введены в эксплуатацию к концу текущего 1398 местного календарного года (20 марта 2019 г.)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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