Позиція Укртранснафти щодо заяви Укртатнафти

АТ «Укртранснафта» вважає маніпулятивною заяву ПАТ «Укртатнафта» стосовно планів імпортувати ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» нафтопродукти з Білорусі.
Заява вміщена на сторінці АТ «Укртранснафта» .
Основним завданням ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», яке створене у складі дивізіону «Нафта» у жовтні минулого року відповідно до рішення НАК «Нафтогаз України», є закупівля та продаж нафтопродуктів і нафтохімічних продуктів в інтересах всіх підприємств Групи Нафтогаз, а також ведення самостійної трейдингової діяльності.
Одним із завдань створення цієї компанії є забезпечення додаткового доходу Групи Нафтогаз за рахунок трейдингової діяльності. Відтак це дасть можливість збільшити обсяг виплати дивідендів до Державного бюджету України.
Наголошуємо, що операції з придбання нафтопродуктів у ТОВ «БНК-УКРАЇНА» повністю відповідають вимогам чинного законодавства України та пройшли процес попереднього погодження в рамках відповідних процедур Групи Нафтогаз і схвалені наглядовою радою.
Водночас Укртранснафта вітає зусилля всіх учасників ринку, спрямовані на забезпечення стабільної і збалансованої роботи паливного сектору України і забезпечення конкурентного середовища у ньому.
Раніше «Термінал» писав, «Укртатнафта» звернулася до президента Володимира Зеленського та РНБО щодо участі НАК Нафтогаз у імпорті нафтопродуктів, які можуть бути пов’язані з російськими підсанкціонними компаніями.