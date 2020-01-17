Позиція Укртранснафти щодо заяви Укртатнафти

АТ «Укртранснафта» вважає маніпулятивною заяву ПАТ «Укртатнафта» стосовно планів імпортувати ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» нафтопродукти з Білорусі.

Заява вміщена на сторінці АТ «Укртранснафта» .

Основним завданням ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», яке створене у складі дивізіону «Нафта» у жовтні минулого року відповідно до рішення НАК «Нафтогаз України», є закупівля та продаж нафтопродуктів і нафтохімічних продуктів в інтересах всіх підприємств Групи Нафтогаз, а також ведення самостійної трейдингової діяльності.

Одним із завдань створення цієї компанії є забезпечення додаткового доходу Групи Нафтогаз за рахунок трейдингової діяльності. Відтак це дасть можливість збільшити обсяг виплати дивідендів до Державного бюджету України.